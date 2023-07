Spott über absurdes Interview: SPD-Politiker weicht Frage minutenlang aus

Schwerin. Es ist ein geradezu absurder Vorgang: In einem NDR-Interview wird der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion Mecklenburg-Vorpommern, Philipp da Cunha, zu den Kosten eines von der Partei veranstalteten Bürgerforums befragt – und gebetsmühlenartig weicht der Politiker immer wieder der Frage aus. In sozialen Medien sorgt das Verhalten für Kopfschütteln.

Hintergrund: Die externe Fraktionssitzung der SPD nebst Bürgerforum fand im Golchener Hof nahe Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) statt, der Veranstaltungsort gehört dem Ehemann der Vizefraktionsvorsitzenden Christine Klingohr. Das ließ den Vorwurf der Vetternwirtschaft oder Vorteilsnahme laut werden.

Als der NDR-Reporter da Cunha in dem Interview, das am Montag der Vorwoche geführt wurde, die Frage stellt: „Wie teuer war das?“, beginnt das zermürbende Spiel des Ausweichens. Mehrfach wiederholt der Reporter die Frage. Immer wieder antwortet der 35-jährige SPD-Geschäftsführer mit der gleichen Floskel in etwas anderer Ausführung: „Wir haben als SPD-Fraktion viele Bürgerforen gemacht. Wir haben überall im Land Gespräche gesucht. Der Golchener Hof war nicht unsere erste Wahl. Wir haben vorher von anderen Lokalitäten auch Absagen bekommen.“ Es habe „ein sehr guter Austausch“ stattgefunden.

Diese Aussage wiederholt er in ähnlicher Formulierung stakkatoartig fast zehnmal. Schließlich gibt der NDR-Mann auf: „Sie beantworten es nicht, also vergessen wir‘s.“

Bei Twitter sorgte das absurde Frage-Antwort-Spiel für Häme, Spott und reichlich Kritik. „Platte kaputt? Platine durchgeschmort oder einfach nur Angst, transparent zu sein?“, schrieb der Finanzbuchautor Marc Friedrich zu einem Video des Interviews, das inzwischen hundertfach kommentiert und geteilt wurde.

Kritik kommt auch vom politischen Gegner. Der Generalsekretär der FDP im Nordosten, David Wulff, schrieb: „Als FDP-Fraktion steht Transparenz für uns an oberster Stelle; insbesondere wenn es um die Verwendung von Steuergeldern geht. Besonders nach 15 Jahren Bürgerforen sollte man wissen, dass die Menschen eine offene und ehrliche Antwort verdienen.“

So begründet Philipp da Cunha seine Nichtantworten

Erst am Tag nach der Aufzeichnung des Interviews gab Fraktionschef Julian Barlen gegenüber dem Sender Auskunft zu den Kosten: Für die laut NDR rund 250 Teilnehmer fielen etwa 15.000 Euro an Kosten an, also rund 60 Euro pro Person. Dass da Cunha diese Zahlen nicht sofort preisgab, begründete Barlen damit, dass die Schlussrechnung noch nicht vorgelegen habe.

Da Cunha begründete seine wiederholt ausweichende Antwort – wie auch Fraktionschef Barlen – mit dem Fehlen belastbarer Daten. „Uns lag zu dem damaligen Zeitpunkt keine Schlussabrechnung vor“, sagte da Cuhna am Donnerstag am Rande der Landtagssitzung in Schwerin. Die Fraktion habe aber darauf geachtet, dass der Preis sich im Rahmen vergleichbarer Veranstaltungen bewege.

Vor der Entscheidung für den Golchener Hof seien sieben oder acht andere Lokalitäten angefragt worden, allerdings erfolglos. „Wir standen in der Bredouille, den bereits geblockten Termin absagen zu müssen. Wir hatten als Alternative den Golchener Hof und haben uns nach einigem Hin und Her überlegt, dass wir das machen, wohlwissend, dass es dort im Nachgang möglicherweise Kritik gibt“, erklärte da Cunha. Dabei habe es sich aber um eine Ausnahme gehandelt.

„Wir werden dafür sorgen, dass das nicht wieder vorkommt“, versicherte der SPD-Politiker. Er gehe davon aus, dass mit der Veröffentlichung der Kosten deutlich geworden sei, dass die Preise fair gewesen seien und niemandem ein Vorteil gewährt worden sei. „Und in Zukunft werde ich so auf Fragen nicht mehr antworten“, betonte da Cunha.

