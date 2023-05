Der tiefe Fall des britischen TV-Moderators Phillip Schofield

London. Es war ein Coming-out, an das sich viele Briten erinnern. Als das Moderatoren-Duo Holly Willoughby und Phillip Schofield im Februar 2020 vor laufenden Kameras ein sehr privates Gespräch führten, fühlte die Nation mit. Schofield, damals noch Moderator der Morgensendung „This Morning“ bei dem Sender ITV und eines der berühmtesten Gesichter im britischen Fernsehen, erklärte, dass er schwul sei. Eine Beziehung zu einem Mann habe er jedoch nicht. Der verheiratete Familienvater erweckte den Eindruck, dass ihm so etwas noch nicht in den Sinn gekommen sei. Die Presse feierte ihn für seinen Mut. Der wurde zu einer Inspiration.

Mittlerweile jedoch fiel die Fernsehikone tief. Denn Schofield bestätigte vergangene Woche Gerüchte um eine Affäre mit einem deutlich jüngeren Mann, der ebenfalls bei der Morgensendung arbeitete und die vor 2020 begonnen haben soll. „Diese Beziehung war unklug, aber nicht illegal. Sie ist jetzt vorbei“, schrieb er in einer Stellungnahme. Doch war der besagte Kollege, dem der Moderator offenbar den Job bei dem Sender verschaffte, wirklich volljährig, als sich die Beziehung anbahnte? Hat Schofield seine Macht missbraucht? Und wieso hat der Sender nicht reagiert? Es sind diese Fragen, die Britinnen und Briten bewegen und die Titelseiten prägen.

Kritik nach Promibonus bei Queen-Begräbnis

Der 61-Jährige zog nach den Enthüllungen um die Affäre vergangene Woche Konsequenzen und sagte sich vollständig von ITV los. „Ich bin mir schmerzlich darüber bewusst, dass ich meine Arbeitgeber, meine Kollegen und Freunde, meine Agenten, die Medien und damit die Öffentlichkeit und vor allem meine Familie angelogen habe“, schrieb er. Willoughby, einst eine enge Freundin, distanzierte sich daraufhin endgültig von ihm.

Das Moderatorenduo geriet schon im September in die Kritik, weil sie anders als etwa der frühere Profifußballer David Beckham die Schlange zum Sarg von Königin Elizabeth II. umgingen und sich als Promis schneller Zugang verschafften. Viele empfanden dies damals als dreist. In einer Onlinepetition sprachen sich rund 37.000 Britinnen und Briten für den Rücktritt von Willoughby und Schofield von der Morgensendung aus.

Hat Schofield seine Macht missbraucht?

In den vergangenen Tagen wurde der Fernsehsender ITV für den Umgang mit den Gerüchten um die Affäre kritisiert. Eamonn Holmes, der ebenfalls regelmäßig „This Morning“ moderierte, behauptete, dass die Beziehung „komplett vertuscht“ worden sei. „Die Verantwortlichen mussten wissen, was vor sich ging.“ Sie hätten nichts gesagt, um sich selbst zu schützen. Schließlich gehörte Schofield zu den beliebtesten Moderatoren des Senders. Ranj Singh, der einst ebenfalls bei der Morgenshow vor der Kamera stand, beschrieb die Atmosphäre überdies als „giftig“ und sprach von Mobbing und Diskriminierung. ITV entgegnete, es habe Anfang 2020 eine Untersuchung zu „Gerüchten über eine Beziehung zwischen Schofield und einem Mitarbeiter“ gegeben, es seien jedoch keine Beweise gefunden worden.

Die Chefs des Senders sollen nun kommende Woche von Parlamentarieren zu dem Thema befragt werden. Der Ausschuss für Kultur, Medien und Sport des Unterhauses werde die öffentliche Besorgnis aufgreifen, hieß es. Die Frage ist, ob der 61-Jährige seine Macht missbraucht hat, als er mit dem deutlich jüngeren Mann eine Beziehung anbahnte. Der Prince’s Trust, eine von König Charles III. gegründete Institution, zog bereits Konsequenzen. Schofield wurde von seiner Position als Botschafter der gemeinnützigen Organisation, die das Ziel hat, jungen Menschen aus schwierigen Verhältnissen zu helfen, enthoben. Ein Sprecher sagte, eine Zusammenarbeit sei „nicht länger angemessen“.