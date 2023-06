Pike küsst, Kirk küsst, Spock weint – die zweite Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ ist sehr emotional

Spock muss einen Befehl geben, den schwersten seiner Laufbahn, er ist kaum auszusprechen. Das Raumschiff, das der Enterprise voraus fliegt, muss unbedingt zerstört werden, das Zeitfenster ist nur noch wenige Sekunden offen, und dass Schwester Christine Chapel (Jess Bush) und Doktor M‘Benga (Babs Olusanmokun) noch an Bord sind und nicht herausgebeamt werden können, darf keine Rolle spielen.

Als sich der Feuerball aufbauscht, das Schiff explodiert, steht Spock vor dem Kommandosessel der Enterprise, sein Mund steht offen vor Schock und seine Augen füllen sich mit Tränen.

Von wegen Freundin - Spock hat einiges übrig für Schwester Chapel

Wussten wir es doch! Der mit der Vulkanierin T‘Pring verlobte Wissenschaftsoffizier ist insgeheim verliebt in die Frau, die er in der ersten Staffel noch mit einem scheuen Schlucken „meine Freundin“ nannte. Die medizinische Assistentin, die man von der Enterprise der Originalserie (1966-1969, gespielt von Majel Barrett) als stilleres Wasser wahrgenommen hatte, ist unter dem Kommando von Captain Pike eine zauber- und kumpelhafte, platinblonde Schönheit geworden.

Dass Spock in punkto Galanterie noch etwas grün hinter den spitzen Ohren ist und loyal zu seiner Braut steht, ist faszinierend und lässt ihn umso sympathischer wirken.

Gott oder wem auch immer sei Dank können sich Chapel und M‘Benga auch ohne Atomisierungshilfe aus dem Maschinenraum retten, was nicht selbstverständlich ist, hat doch die erste Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ bewiesen, dass auch bedeutsamere Charaktere vor dem Ableben nicht gefeit sind. Sterben ist in dieser Serie eine Option, Letzte-Sekunde-Rettungen gibt‘s aber auch zur Genüge.

„Strange New Worlds“ ist die gelungenste „Star Trek“-Serie seit 1966

„Strange New Worlds“ erwies sich als spannendste und witzigste „Star Trek“-Serie seit dem Original aus den Sechzigerjahren, was die zweite Staffel (von der sechs der zehn Episoden vorab zur Ansicht gewährt wurden) vollauf bestätigt. Bevorzugten die jüngsten Serien des Franchise – „Discovery“ und „Picard“ – das epische Erzählen, ist die neueste Serie ein Rücksturz ins Episodische. Jede Folge erzählt eine Geschichte. Wobei sich die Charaktere im Hintergrund weiterentwickeln.

Es werden die Klingen mit den Klingonen gekreuzt

In der ersten Episode muss ein Krieg verhindert werden, den Weltraumkapitalisten zwischen dem Imperium der Klingonen und der Föderation neu entfesseln wollen. Der zögerliche Admiral April (Adrian Holmes) will dem Notsignal von Lieutenant La‘an Noonien Singh (Christina Chong) nicht nachgehen – aus gutem Grund, wie sich später herausstellen wird.

Spock, der „in charge“ ist, stiehlt die Enterprise aus dem Hangar und kommt der Verschwörung auf die Spur. Es geht um Dilithium, den Stoff, der sowohl die Schiffe der Sternenflotte als auch der Klingonen fliegen lässt. Klingonischer Blutwein wird getrunken, Meteoritenfelder im Slalom durchflogen, es werden die Klingen mit den Klingonen gekreuzt und dann der eingangs erwähnte Torpedo abgeschossen, der Spocks Herz zerreißt.

Die erste Folge fühlt sich an wie ein schnittiger „Star Trek“-Kinofilm

Die einstündige Folge fühlt sich an wie ein schnittiger „Star Trek“-Kinofilm. Und die Weltraumszenen und die Planetenoberflächen lassen tricktechnisch nichts zu wünschen übrig. Kommt gut rüber, das 23. Jahrhundert des Jahres 2023.

Anson Mount ist auch weiterhin der coolste Captain der Sternenflotte seit William Shatners Kirk, einer, der sich was traut, der gewitzt und loyal ist und diesmal alles versucht, um seine Erste Offizierin Una Chin-Riley (Rebecca Romijn) zurück an Bord zu holen, was ihn durchaus seine Karriere kosten könnte.

Die Föderation ist gar nicht so vorurteilsfrei wie vermutet

Nummer Eins, wir erinnern uns, wurde in der ersten Staffel von Bord weg verhaftet, weil sie ihre illyrianische Herkunft verschwiegen hatte. Genetisch veränderte Lebewesen – bei den Illyrianern gehört eine solche Optimierung zur Kultur – sind nach den Regularien der Sternenflotte auf deren Schiffen nicht zugelassen.

Wegen des Verstoßes wird Una der Prozess gemacht, bei dem ihre idealistische Anwältin alle Register der Jurisprudenz zieht und die Finger in eine Wunde der Föderation legt, die stolz auf ihre Statuten der Gleichheit aller Mitglieder ist. Der Weltenverbund will nicht nur eine Offizierin allen Ernstes für ihren reines Sein bestrafen, es wird eine umfassende Geschichte von Diskriminierung, und Verfolgung aufgeblättert.

Es geht in die Tiefen des Franchise und in die Höhen der Liebe

Darüber hinaus geht es in die Tiefen des Franchise. La‘an stößt nach einem unverhofften Zeitsprung auf einen ihrer Urahnen, der noch ein Kind ist, als Erwachsener aber zu einem Massenmörder und gefährlichem Gegner der Föderation werden wird. Was tun?

Und Pike muss noch einmal auf den Planeten Rigel VII zurück, wo er vier Jahre zuvor fast Spock verloren hätte und wo auch diesmal nichts Gutes auf das Landungsteam wartet – Trekkies kennen den Planeten und Pikes Backstory von „The Cage“, dem Pilotfilm der Originalserie von 1965.

Am Ende der Episode bekommt der Captain nach allem Ungemach wenigstens einen Kuss. Und auch James T. Kirk darf mit dem Kuss eines Crewmitglieds den eher blassen Eindruck wettmachen, der er in der ersten Staffel hinterließ. Paul Wesley kommt seinen Vorgängern William Shatner und Chris Pine jetzt schon ein wenig näher. Doch ein Draufgänger! Vielleicht spendiert man ihm ja eines Tages auch eine Serie.

Die schrullige neue Ingenieurin Pelia ist ein Gewinn

Neu an Bord ist die Ingenieurin Pelia, gespielt von der Comedienne Carol Kane („Unbreakable Kimmy Schmidt“, „Gotham“). Wer erhofft hatte, dass nach dem tödlichen Ausscheiden des andorianischen Maschinenmaats Hemmer die Legende Scotty auf der Enterprise anheuern würde, muss sich also noch gedulden.

Doch wird ihm die Zeit mit Pelia nicht lang. Die Frau mit der Stimme einer kettenrauchenden Minnie Maus, die aussieht, als hätte man einer Lehrerin von Hogwarts eine Starfleet-Uniform übergestreift, und die ihre Kabine in einen Trödelladen verwandelt, ist ein Gewinn. Ein Geheimnis hat sie auch noch, eins, das allen Ufo-gläubigen Zeitgenossen ein „siehste wohl“ entlocken durfte.

Was Spock dann in der fünften Episode widerfährt, soll nicht verraten werden. Aber es ist das amüsanteste „Star Trek“-Abenteuer seit damals die Vermehrungsquote der Swiffer-artigen Tribbles Kirk und Konsorten das Leben an Bord schwer machte. „Ready for some fancy flying, Erica?“ grinst Pike seine Pilotin am Ende der vierten Episode an.

Und wir hoffen, dass Erica noch einige Staffeln lang Gas gibt.

„Star Trek: Strange New Worlds“, zweite Staffel, zehn Episoden, mit Anson Mount, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Rebecca Romijn, Babs Olusanmokun, Paul Wesley (ab 15. Juni bei Paramount+)