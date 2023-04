Pistorius: Russland kämpft mit Panzern aus den 1950er- und 60er-Jahren

„Die Ukraine muss den Krieg gewinnen“: An der anhaltenden Unterstützung des Landes im Krieg gegen Russland lässt Verteidigungsminister Boris Pistorius am Donnerstagabend in der ZDF-Talksendung „Maybrit Illner“ keine Zweifel. Gelingt der Ukraine auch dank zweier „Wunderwaffen“ die Wende?

Unmittelbar vor den Gesprächen in Ramstein über weitere westliche Militärhilfe hat Verteidigungsminister Boris Pistorius der Ukraine erneut die anhaltende Unterstützung Deutschlands zugesagt. „Die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Russland darf mit dieser Aggression nicht durchkommen, darf keinen Erfolg haben“, betonte Pistorius am Donnerstagabend in der ZDF-Talksendung „Maybrit Illner“.

Deutschland wolle und werde „alles liefern, was geht“ und die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig sei, sagte Pistorius. Vor allem die Luftverteidigung sei von großer Bedeutung, deshalb sei jetzt das Flugabwehrsystem Patriot übergeben worden, deshalb habe Deutschland Iris-T-Systeme geliefert. „Das sind die Dinge, die die ukrainische Armee jetzt braucht.“ Eine Linie, die bei „Illner“ auch der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter unterstützte: „Wir müssen alles tun, damit die Ukraine ihr Territorium wieder gewinnt“, sagte er.

Doch kann die Ukraine, auch mit anhaltender Unterstützung des Westens, tatsächlich die Wende schaffen, wie Moderatorin Maybrit Illner zu Beginn der Sendung fragte? Der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen betonte zumindest: „Westliche Waffen sind den Sowjetblockwaffen meilenweit überlegen.“ Und Verteidigungsminister Pistorius sagte über den Zustand der russischen Armee: „Wir wissen, dass das, was an Material aus Depots nachgeschoben wird, in erbärmlichem Zustand ist, teilweise steinalt. Das sind Panzer aus den 1950er- und 60er-Jahren.“

Die „zwei Wunderwaffen“ der Ukraine

Zu einer Wende im Krieg könnte auch die Stimmung innerhalb der russischen Bevölkerung beitragen. Man merke, dass die Stimmung gedrückter sei als vorher, sagte Pleitgen, der vor wenigen Wochen in Moskau war. „Putin hat keinen Weg vorwärts gezeigt, wie das ganze beendet werden soll.“

Dass unklar sei, wie die tatsächlichen Machtverhältnisse in Russland seien, betonte die „Zeit“-Journalistin Alice Bota: „Der Kreml ist eine Black Box. Es gibt Kämpfe in den Eliten, es gibt Flügel, die für ein Ende dieses Krieges sind, weil man sieht, wie groß der Schaden für das eigene Land ist.“ Inwiefern diese internen Kämpfe Wladimir Putin beeinflussten, wisse man dagegen nicht. Sie könne sich aber nicht vorstellen, dass der Kreml-Chef sein Amt in den kommenden Monaten aufgeben werde, so Bota.

Den Blick auf die weitere Entwicklung des Krieges und eine mögliche Offensive der ukrainischen Armee richtete der Sicherheitspolitikexperte Frank Sauer bei „Illner“. Er warnte: „Wir sollten uns darauf einstellen, Bilder zu sehen von brennenden, zerstörten Leopard-Panzern und anderen westlichen Fahrzeugen, die bei diesem Vorstoß zerstört werden.“ Die Ukraine habe aber „zwei Wunderwaffen: Die eigene Kampfmoral und die russische Inkompetenz.“ Diese beiden Variablen hätten von Anfang an das Kriegsgeschehen bestimmt. „Wenn sich daran nichts ändert, hat die Ukraine gute Chancen, das zu erreichen, was wir uns alle erhoffen.“

