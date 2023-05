Am 24. Mai ist es wieder so weit: Das Playstation Showcase geht in die nächste Runde und zeigt, was die nahe Zukunft für Spieler und Spielerinnen bereithält.

Playstation Showcase 2023 im Überblick

Datum: Mittwoch, 24. Mai 2023

Uhrzeit: 22 Uhr

Übertragung: Youtube und Twitch

Dauer: über eine Stunde

Playstation Showcase 2023: Was wird am Mittwoch gezeigt?

Was genau Sony am 24. Mai zeigen wird, ist offiziell nicht bekannt. Vermutungen von Brancheninsidern gibt es jedoch viele. So werden Ankündigungen von Entwicklerstudios wie Naughty Dog, Konami und Santa Monica Studios hochgehandelt, im Gespräch ist beispielsweise ein Remake von „Metal Gear Solid 3“ oder ein neues Multiplayer-Spiel im Universum von „The Last of Us“. Besonderes Augenmerk wird auch auf kommende PSVR-2-Titel gelegt. Fans vermuten außerdem eine Neuauflage von „Bloodborne“ – das allerdings jedes Jahr aufs Neue, die Chancen dürften also nicht allzu groß sein. Gerüchte gibt es insbesondere zu diesen Games:

The Last of Us Multiplayer-Titel – Naughty Dog

Metal Gear Solid 3: Snake Eater Remake – Konami

Silent Hill – Konami

Castlevania – Konami

Neue Sci-Fi IP – Santa Monica Studios

Spider-Man 2 – Insomniac Games

Marvel‘s Wolverine – Insomniac Games

Ghost of Tsushima 2 – Sucker Punch

Gran Turismo 8 – Polyphony Digital

Neue Creative IP – Media Molecule

Days Gone 2 – Bend Studios

Returnal 2 – Housemarque

Unbekannter Titel – Bluepoint Games

Shooter IP für die PS5 – Bungie

Playstation Showcase: Highlights der letzten Veranstaltungen

Vorfreude bei vielen Playstation-Fans! Bei den vergangenen Playstation Showcases gab es im Laufe der Jahre viele beeindruckende Highlights, sodass die Erwartungen für den 24. Mai 2023 hoch sind. Ein kleiner Überblick der letzten Jahre:

Ankündigung von „Final Fantasy VII Remake“ (2015): Das Remake des beliebten Rollenspiels „Final Fantasy VII“ wurde auf dem Playstation Showcase 2015 enthüllt. Der Trailer zeigte die überarbeitete Grafik und weckte die Vorfreude bei Fans des Originalspiels.

Ankündigung von „God of War“ (2016): Auf dem Playstation Showcase im Jahr 2016 wurde die Fortsetzung des beliebten Action-Abenteuerspiels „God of War“ angekündigt. Der Trailer zeigte ein überarbeitetes Gameplay und eine neue Handlung, die auf nordischer Mythologie basiert.

Vorstellung von „Death Stranding“ (2016): Der legendäre Videospielentwickler Hideo Kojima präsentierte auf dem Showcase 2016 den Trailer für sein mysteriöses und hoch erwartetes Spiel „Death Stranding“. Der Trailer sorgte für viele Spekulationen.

Vorstellung von „The Last of Us Part II“ (2017): Das Playstation Showcase 2017 zeigte einen eindrucksvollen Trailer von „The Last of Us Part II“. Das Spiel versprach eine fesselnde Story, intensive Action und beeindruckende Grafik.

Enthüllung von „Marvel‘s Spider-Man“ (2017): Sony präsentierte auf dem Showcase im Jahr 2017 das Action-Adventure-Spiel „Marvel‘s Spider-Man“. Der Trailer zeigte die beeindruckende Spielwelt und das dynamische Gameplay des Superheldenspiels.

Ankündigung von „Ghost of Tsushima“ (2017): Auf dem Playstation Showcase 2017 wurde das Open-World-Actionspiel „Ghost of Tsushima“ von Sucker Punch Productions enthüllt. Der Trailer zeigte eine atemberaubende Kulisse im feudalen Japan und weckte das Interesse der Spieler.

Vorstellung von „Spider-Man: Miles Morales“ (2020): Im PlayStation Showcase 2020 wurde das Action-Adventure-Spiel „Spider-Man: Miles Morales“ angekündigt. Es ist eine Fortsetzung des beliebten „Marvel‘s Spider-Man“-Spiels, in dem die Spieler die Rolle von Miles Morales übernehmen und seine Superkräfte entfalten können.

Enthüllung von „God of War: Ragnarok“ (2020): Auf dem Playstation Showcase 2020 wurde „God of War: Ragnarök“ als Fortsetzung des erfolgreichen Spiels „God of War“ angekündigt.

Vorstellung von „Horizon Forbidden West“ (2020): Das Action-Rollenspiel „Horizon Forbidden West“ wurde auf dem Playstation Showcase 2020 vorgestellt. Der Trailer zeigte eine beeindruckende postapokalyptische Spielwelt und neue Herausforderungen für die Protagonistin Aloy.

Ankündigung von „Final Fantasy XVI“ (2020): Im Playstation Showcase 2020 wurde „Final Fantasy XVI“ angekündigt, der nächste Teil der beliebten RPG-Reihe. Der Trailer enthüllte eine düstere Fantasy-Welt und eine spannende Geschichte.

Was ist das Playstation Showcase?

Das Playstation Showcase ist eine Veranstaltung, die von Sony Interactive Entertainment organisiert wird. Es handelt sich um eine Präsentation, bei der neue Spiele, Ankündigungen und Updates für die Playstation vorgestellt werden. Die Veranstaltung bietet den Zuschauern die Möglichkeit, einen Einblick in die Zukunft der Playstation-Spiele zu erhalten und sich auf kommende Veröffentlichungen zu freuen. Oft werden Trailer, Gameplay-Demonstrationen und Entwicklerinterviews gezeigt, um den Spielern einen Eindruck von den kommenden Spielen zu vermitteln.

Das Playstation Showcase findet in der Regel einmal im Jahr statt, wobei das genaue Datum und weitere Details von Sony bekannt gegeben werden. Mittlerweile steht fest, dass die Veranstaltung am 24. Mai 2023 stattfindet und live übertragen wird.