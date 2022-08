Jeden Monat findet neben zahlreichen anderen Events ein Community Day in Pokémon GO statt. Wir verraten, welche Boni es beim August-Event gibt und welches Pokémon dieses Mal im Mittelpunkt steht. Mit unserer Liste bleibt ihr außerdem auch bei allen anderen Pokémon-GO-Events auf dem Laufenden.

Pokémon GO im August 2022: Community Day, Pokémon-Go-Fest, Events und Boni – alle Infos

Hannover. Ein neuer Community Day, das Pokémon Go Fest und zahlreiche Events – der August ist wieder vollgepackt mit vielen spannenden Veranstaltungen für Pokémon-Trainer. Hier haben wir alle Events des Monats zusammengefasst, weiter unten wird noch detailliert auf den Community-Day im August eingegangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pokémon Go: Alle Events im August 2022

Datum Event 5. August 2022 Pokémon GO Fest: Sapporo 2022 13. August 2022 Pokémon GO Community Day mit Galar-Zigzachs 10.-16. August 2022 Käferkrabbelei mit Käfer-Pokemon 18.-23. August 2022 Pokémon World Championship2 2022 27. August 2022 Pokémon GO Fest 2022-Finale

Käferkrabbelei-Event ab 10. August 2022 - alle Infos

Von Mittwoch, den 10. August 2022 um 10 Uhr bis Dienstag, den 16. August 2022 um 20 Uhr (Ortszeit) findet das Käferkrabbelei-Event statt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum ersten Mal erscheinen in Pokémon GO: Mabula, Akkup und Donarion.

Weitere Besonderheiten, Boni und Pokémon:

Mega-Scherox ist zum ersten Mal in in Mega-Raids dabei.

Event-Boni: Doppelt so viele EP für guten, großartige und fabelhafte Würfe. Trainer ab Level 31 haben eine größere Chanche, XL-Bonbons für gute, großartige und fabelhafte Würfe zu erhalten.

Hyperbonus: Icognito T erscheint in Raid-Kämpfen.

Hyperbonus: Vegimak erscheint weltweit in der Wildnis und in Raid-Kämpfen.

Hyperbonus: Befristete Forschung - für das Fangen vieler Pokémon gibt es Items, Mega-Energie für Scherox und Pokémon-Begegnungen.

Belohnung für Käfersammler-Herausforderung: Käfersammler-Pose und 15.000 EP.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Boni für Gruppen: Bei drei oder mehr Trainern erscheinen mehr Pokémon um eine Arena herum. Das erscheinende Pokémon ändert sich jeden Tag:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

10. August: Waumpel

11. August: Raupy

12. August: Webarak

13. August: Zirpurze

14. August: Toxiped

15. August: Hornliu

16. August: Ledyba

Wilde Pokémon bei Käferkrabbelei:

Raupy Hornliu Ledyba Webarak Pionskora Yanma Waumpel Gehweiher Zirpurze Lithomith Vegimak Toxiped Laukaps Wattzapf Schnuthelm Mabula Araqua Tannza

Raid-Kämpfe bei Käferkrabbelei:

Raid-Kämpfe der Stufe 1 Raid-Kämpfe der Stufe 3 Raid-Kämpfe der Stufe 5 Mega-Raids Paras Omot Genesect (Gefriermodul) Mega-Scherox Icognito T Pinsir Tannza Forstellka Vegimak Pottrott

Pokémon als Belohnung für Feldforschungen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Raupy Hornliu Paras Bluzuk Wadribie Ledyba Webarak Yanma Schaloko Strawicki Panekon Nincada Volbeat Illumise Lithomith Zirpurze Burmy

(Pfanzenumhang) Burmy

(Sandumhang) Burmy

(Lumpenumhang) Laukaps Schnuthelm Mabula Araqua Reißlaus Toxiped

Pokémon GO: Rampenlicht-Stunden im August 2022

Die Rampenlicht-Stunden finden immer zwischen 18 und 19 Uhr statt. Währenddessen gibt es besondere Boni für das Fangen spezieller Pokémon, die an dem jeweiligen Tag für eine Stunde im Fokus stehen. Im August gibt es folgende Rampenlicht-Stunden:

Datum 2. August 2022 Hisui-Voltobal 2-facher Fang-Sternenstaub 9. August 2022 Nidoran (weiblich) 2-fache Fang-EP 16. August 2022 Wattzapf 2-fache Fang-Bonbons 23. August 2022 Nidoran (männlich) 2-fache Verschick-Bonbons 30. August 2022 Dusselgurr 2-fache Entwicklungs-EP

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Pokémon GO: Raid-Kämpfe der Stufe 5 im August

Datum Raid-Boss 31. Juli - 10. August 2022 Palkia 10.-18. August 2022 Genesect 18.-31. August 2022 Zacian, Zamazenta

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pokémon GO: Mega-Raids im August

Datum Raid-Boss 31. Juli - 10. August 2022 Mega-Rexblisar 10.-18. August 2022 ??? 18.-25. August 2022 Mega-Lahmus 25.-31. August 2022 Mega-Ampharos

Pokémon GO: Forschungsdurchbruch im August

Gelingt im August ein Forschungsdurchbruch, treffen Spieler von Montag, den 1. August um 22 Uhr bis Mittwoch, den 31. August um 22 Uhr, auf Galar-Flunschlik.

Pokémon GO: Sonstige Neuheiten und Änderungen im August

Die Sprachauswahl wird in diesem Monat nach und nach eingeführt. Unabhängig von der Sprache, die auf dem Gerät verwendet wird, lässt sich diese dann nach Wahl einstellen. Folgende Sprachen werden nach und nach im laufenden Monat verfügbar sein: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Thai, Türkisch, traditionelles Chinesisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pokémon GO: Community Day im August

Im August 2022 findet ein neuer Community Day für Pokémon GO statt, dieses Mal an einem Samstag und zwar dem 13. August 2022. Beim August-Event dreht sich der Community Day um das Kleindachs-Pokémon Galar-Zigzachs. Was der Community Day im August sonst noch zu bieten hat, haben wir hier zusammengefasst.

Wann ist der nächste Community Day in Pokémon GO?

Datum: Samstag, 13. August 2022

Uhrzeit: 11.00 - 14.00 Uhr

Spieler haben wie üblich mehrere Stunden Zeit, um das Event zu nutzen.

Exklusive Attacke am Community Day am 13. August 2022

An jedem Community Day gibt es für Pokémon GO-Fans eine besondere Attacke, die für das Event-Pokémon in der finalen Entwicklungsstufe erlernt werden kann. Galar-Geradaks, die Weiterentwicklung von Galar-ZIgzacks, kann während des Events oder bis zu fünf Stunden danach entwickelt werden, damit Barrikadax die Lade-Attacke Abblocker erlernt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Attacke: Abblocker

Trainerkämpfe: 15 Schaden

Arenakämpfe und Raidkämpfe: 20 Schaden

Event-Boni am Community Day im August

Dreifache Fang-Sternenstaub.

Doppelte Fang-Bonbons.

Rauch hält während des Events drei Stunden lang an.

Während des Events und bis zu fünf Stunden danach kann ein zusätzlicher Spezialtausch durchgeführt werden.

Doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen von Pokémon für Trainer ab Level 31.

Während des Events aktivierte Lockmodule halten drei Stunden lang an.

Jeder Tausch kostet während des Events und bis zu fünf Stunden danach 50 % weniger Sternenstaub.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Raid-Kampfe am Community-Day im August

Im Anschluss an das dreistündige Event können sich Spieler besonderen Raid-Kämpfen der Stufe 4 stellen. Wer siegreich aus einem Arena-Kampf hervorgeht, kann zudem für weitere 30 Minuten im Umkreis der Arena noch mehr Galar-Zigzachs fangen.

Die Community Day-Boni in den Abschnitten „Event-Boni“ und „Gruppenboni“ gelten jedoch nur für den dreistündigen Event-Zeitraum.

In Raid-Kämpfen der Stufe 4 erscheint Galar-Geradaks .

Für diese Raid-Kämpfe können nur Raid-Pässe und Premium-Kampf-Pässe eingesetzt werden. Fern-Raid-Pässe können nicht verwendet werden.

Shiny Zigzachs, Shiny Geradaks und Shiny Barrikadax am Community Day im August

Nicht nur das klassische Zigzachs wird häufig spawnen, sondern auch dessen Shiny Version. Wie üblich an den Community Days dürfte die Wahrscheinlichkeit wieder bei 1 zu 25 liegen. Aus Shiny Zigzachs lassen sich dementsprechend die Weiterentwicklungen als Shiny-Version erhalten, also Shiny Geradaks und Shiny Barrikadax.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/do