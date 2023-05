Polen beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Blanka aus Polen.

Polen beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 25 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 0 (einmal zweiter Platz)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat Polen derzeit eine Gewinnchance von weniger als einem Prozent. Stand: 11.5.2023

Das ist Blanka

Die 23-jährige Blanka Stajkow, Tochter eines bulgarischen Geschäftsmanns und eines polnischen Models, wurde durch die Castingshow „Poland‘s Next Topmodel“ bekannt. Moment - Model? Ist der ESC nicht eine Musikshow? Blanka nutzt ihre Popularität für den Aufbau einer tragenden Musikerinnenkarriere. Beim ESC schlüpft sie in die Rolle unzähliger eher unnatürlich wirkender ESC-Retorendiven vor ihr: Windmaschine, kurzer Rock, Flirtpose. Sex sells, das gilt erst recht bei der Eurovision.

Das ist der Song

In ihrem klassischen Eurodance-Song, der ziemlich nach den Neunzigerjahren klingt, klagt Blanka über die Unzuverlässigkeit eines Exfreundes und freut sich über die neugewonnene Eigenständigkeit nach der Trennung.

Das sind die Lyrics von „Solo“:

Baby, it‘s kind of crazy how else to phrase it with you

I lost my senses

Baby, what happened to ya?

I thought I knew ya

But now it‘s time to face it





Ya hot and cold, high and low

You‘re messin with my mind

No oh oh, that‘s not how it goes

So let me spell it out





Now I‘m better solo solo

I never let me down didi down down down

And now I‘m gonna show ya show ya show ya

What it is your missing out

Now I‘m better solo solo

I never let me down didi down down down

Now I‘m gonna show ya show ya

How I be getting down (solo)





Tell me

Now was it worth it?

Playin‘ me dirty, but now who‘s laughing baby?

Watch me

All eyes on me now

Bet you regret how

What goes around comes around





Yeah hot and cold, high and low

You‘re messin with my mind

No oh oh, that‘s not how it goes

So let me spell it out





Now I‘m better solo solo

I never let me down didi down down down

And now I‘m gonna show ya show ya show ya

What it is your missing out

Now I‘m better solo solo

I never let me down didi down down down

Now I‘m gonna show ya show ya

How I be getting down (solo)





No no, I‘m going solo (yeah)

Ya better better, watch me now

Cause I know how to let go

Gonna make it make it on my own

Oh, oh no, I‘m going solo

(yeah) ya better better, watch me now

Cause I know how to let go

So it‘s clear to see I‘m





Now I‘m better solo solo

I never let me down didi down down down

And now I‘m gonna show ya show ya show ya

What it is your missing out

Now I‘m better solo solo

I never let me down didi down down down

Now I‘m gonna show ya show ya

How I be getting down (solo)





(Text: Bartłomiej Rzeczycki, Blanka Stajkow, Maciej Puchalski, Marcin Górecki, Mikołaj Trybulec)