Portugal beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Mimicat aus Portugal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Portugal beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 54 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 1 (2017)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat Portugal derzeit eine Gewinnchance von weniger als 1 Prozent. Stand: 11.05.2023

Das ist Mimicat

Soulsängerin Mimicat heißt im wirklichen Leben Marisa Isabel Lopes Mena und orientiert sich in ihrer Musik gern an traditionellen Klängen von Ella Fitzgerald oder auch Ray Charles. Kostümtechnisch orientiert sie sich gern an der Mode der Fünfziger- und Sechzigerjahre.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist der Song

Eine knallrote Balladeuse mit einem Retro-Chanson in Landessprache, der zirkushaft und etwas hampelig inszeniert ist: Während man in Portugal in Begeisterung entflammt, stehen die Chancen, mit dieser Nummer den Rest Europas zu überzeugen, nicht gut.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Das sind die Lyrics von „Ai Coração“:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ai Coração que não me deixas em paz

Não me dás sossego, não me deixas capaz

Tenho a cabeça e a garganta num nó

Que não se desfaz e nem assim tu tens dó





Sinto-me tonta, cada dia pior

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Já não sei de coisas que sabia de cor

As pulsações subiram quase pra mil

Estou louca, completamente senil





O peito a arder, a boca seca eu sei lá

O que te fazer, amor pra mim assim não dá

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração, ai coração, diz-me lá se és meu





As horas passam e o sono não vem

Ouço as corujas e os vizinhos também

O meu juízo foi-se e por lá ficou

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alguém me tire deste estado em que estou





O doutor diz que não há nada a fazer

Caso perdido, vi-o eu a escrever

Ando perdida numa outra dimensão

Toda eu sou uma grande confusão

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





O peito a arder, a boca seca eu sei lá

O que te fazer, amor pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração, ai coração, ai coração, diz-me lá se és meu





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

O peito a arder, a boca seca eu sei lá

O que te fazer, amor pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai coração, ai coração, ai coração, ai coração,

Diz-me lá se és meu

(Text: Marisa Mena)