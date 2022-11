Premiere bei „Wetten, dass..?“: Zum ersten Mal sitzt eine Frau im Bagger

1981 lief das erste Mal „Wetten, dass..?“, damals noch mit Show-Erfinder Frank Elstner. Zwei Jahre später gab es die erste Baggerwette, die als Klassiker der Sendung zählt. Doch in all den Jahrzehnten saß noch nie eine Frau am Steuer - das ändert sich nun.