RTL strahlt ITV-Interview mit Prinz Harry am 9. Januar aus

Seit Tagen überschlagen sich die Schlagzeilen zu Harrys Memoiren. Am Sonntag erscheinen im amerikanischen und britischen Fernsehen zwei Interviews mit dem Prinzen. Die Rechte zu letzterem hat sich nun RTL gesichert und strahlt es am kommenden Montag aus.

Köln. Mit seiner Autobiografie „Reserve“ zieht Prinz Harry alle Aufmerksamkeit auf sich - schon Tage vor der Veröffentlichung am Dienstag. Denn Exemplare waren aus Versehen bereits in spanischen Buchhandlungen verkauft worden, sodass nun zahlreiche Geschichten bereits im Umlauf sind - von Vorwürfen gegen seinen Bruder Prinz William bis zur Drogenbeichte.

Ein Prinz packt aus: Harry-Biografie schockt Briten Nachdem Ausgaben der Prinz-Harry-Memoiren versehentlich in den Handel gelangen, sind die explosiven Details schnell in der Presse. © Quelle: dpa

Am Sonntag werden außerdem zwei TV-Interviews mit dem Prinzen dazu ausgestrahlt, eins beim US-Sender CBS und ein zweites beim britischen Sender ITV. Für letzteres hat sich nun RTL Deutschland die Senderechte gesichert, wie der Sender mitteilt. RTL zeigt das rund 72-minütige Interview, geführt vom Journalisten Tom Bradby, in voller Länge am Montag, 9. Januar, von 17 Uhr an in einem „Exclusiv Spezial: Harry - Das Interview“. Also einen Tag später als das britische Fernsehen.

Neue Details zum Tod von Diana?

Moderatorin Frauke Ludowig und Adelsexperte Michael Begasse werden bei RTL vertiefende Einordnungen dazu geben, teilt der Sender mit. Das Interview ist zudem am Montag bei ntv in einem „News Spezial: Harry - Das Interview“ um 20.15 Uhr sowie bei Vox in einem „Prominent Spezial. Harry: Das Interview“ um 23.15 Uhr zu sehen.

Auf RTL+ soll das Gespräch nach der Ausstrahlung auch in der englischsprachigen Originalversion abrufbar sein. Laut RTL spricht Harry in dem Interview über seine Enthüllungen und nennt etwa neue Details zum Tod seiner Mutter Diana.

