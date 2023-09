Privatsender unter Druck: Pro-Sieben-Chef will Joyn zur „Superplattform“ machen

Kostenfrei bis 10:47 Uhr lesen

Moschee in der Christianstraße

Razzia in Neumünster: Zwei Gebäude werden durchsucht

Ein Großaufgebot der Polizei durchsucht zwei Gebäude in Neumünster. Eines davon ist eine Moschee in der Christianstraße. Die Hintergründe der Razzia in der Innenstadt von Neumünster sind noch nicht bekannt.