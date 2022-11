„Promi Big Brother“ 2022: Alle Infos zur aktuellen Staffel

„Big Brother is watching you“ – unter diesem Motto ging die erste Staffel von „Big Brother“ 2000 an den Start. Seitdem wurden nicht nur insgesamt 13 Staffeln der normalen Sendung ausgestrahlt, sondern auch weitere neun der Promivariante. In diesem Jahr geht unter neuem Motto Staffel zehn von „Promi Big Brother“ an den Start – nach dem Campingplatz von 2019, dem Märchenland von 2020 oder der Raumstation von 2021 verschlägt es die Bewohner jetzt vergleichsweise unspektakulär auf den Dachboden und in die Garage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Moderiert wird „Promi Big Brother“ 2022 abermals von Jochen Schropp und Marlene Lufen, die die Show bereits seit einigen Jahren begleiten. Im Anschluss übernehmen Melissa Khalaj und Jochen Bendel die Anschlusssendung „Die Late Night Show“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

„Promi Big Brother“ 2022: Wer ist raus?

Bisher hat es einen Promi erwischt, Patrick Hufen hat das Haus als erster Kandidat schon wieder verlassen. Der Versicherungsdetektiv aus dem Fernsehen hat freiwillig die Koffer gepackt und seinen Platz nach nur einem Tag geräumt. „Ich bin ganz ehrlich, ich habe die Situation unterschätzt.“

An Tag 6 folgte der nächste freiwillige Auszug. Influencer Jeremy Fragrance , gerade erst in das luxuriöse Loft umgezogen, entscheidet sich am Ende der Folge überraschend für den Exit mit den Worten „ Ich beende es, wenn es am schönsten ist. “ Im Anschluss erklärt er den Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen, dass er Big Brother unterschätzt habe. Auch das parallele Fasten habe ihm zu schaffen gemacht.

Rausgeflogen ist an Tag 7 zwar niemand, dafür kam eine neue Kandidatin als Ersatz für Jeremy Fragrance dazu. Catrin Heyne – bekannt aus „Goodbye Deutschland“ – ist ab jetzt Teil der Besetzung.

An Tag 8 wurde die erste Bewohnerin von den Zuschauern und Zuschauerinnen rausgewählt. Getroffen hat es Homeshopping-Moderatorin Diana Schell .

An Tag 9 ist kein Promi rausgeflogen, jedoch wurde eine Nominierungsliste für die nächste Folge erstellt. Darauf zu finden: Doreen Steinert, Jörg Knör, Jörg Dahlmann, Sam Dylan und Jennifer Iglesias.

Getroffen hat es dann Jörg Dahlmann an Tag 10. Der Sportkommentator verlässt „Promi Big Brother“ als zweiter regulärer Abgang der laufenden Staffel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Damit sind nun noch 13 Promis im Haus, die sich auf die Bereiche Garage, Dachboden und Loft aufteilen.

Kandidatinnen und Kandidaten bei „Promi Big Brother“ 2022

An der diesjährigen Staffel nehmen insgesamt 15 Prominente teil, darunter bekannte TV-Sternchen, „Skandalnudeln“ oder Influencer aus der Social-Media-Welt. Für insgesamt drei Wochen werden die Bewohnerinnen und Bewohner miteinander leben, müssen tägliche Herausforderungen meistern und werden sicherlich so manches Mal aneinandergeraten. Mit dabei sind:

Katy Karrenbauer, Schauspielerin

Micaela Schäfer, Realitystar

Menderes, „DSDS“-Legende

Doreen Steinert, „Popstars“-Gewinnerin

Jörg Knör, Kultimitator

Jay Khan, Sänger

Tanja Tischewitsch, Realitysternchen und Schauspielerin

Sam Dylan, Realitystar

Jennifer Iglesias, Realitysternchen

Rainer Gottwald, Boxmanager

Jörg Dahlmann, Fußballkommentator

Walentina Doronina, Influencerin

Catrin Heyne, „Goodbye Deutschland“-Auswanderin

Patrick Hufen, Versicherungsdetektiv (ausgeschieden)

Jeremy Fragrance, Parfum-Influencer (ausgeschieden)

Diana Schell, Homeshopping-Moderatorin (ausgeschieden)

TV und Livestream: Wer überträgt „Promi Big Brother“ 2022?

Regulär läuft „Promi Big Brother“ jeden Tag um 22.15 Uhr im Fernsehen auf Sat.1, neben der Ausstrahlung im Free-TV kann die aktuelle Folge aber auch per Livestream abgerufen werden. Sowohl über Joyn als auch auf Sat1.de lässt sich diese jeden Abend nach Belieben über Smartphone, Tablet oder PC streamen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Promi Big Brother 2022 – alle Folgen und Sendetermine

Heute, am 25.11.2022, um 22.15 Uhr läuft Folge 8 auf Sat. 1 oder Joyn. Alle weiteren Sendetermine hier im Überblick:

18.11.2022 22.15 Uhr - Folge 1 19.11.2022 22.15 Uhr - Folge 2 20.11.2022 22.15 Uhr - Folge 3 21.11.2022 22.15 Uhr - Folge 4 22.11.2022 22.15 Uhr - Folge 5 23.11.2022 22.15 Uhr - Folge 6 24.11.2022 22.15 Uhr - Folge 7 25.11.2022 22.15 Uhr - Folge 8 26.11.2022 22.15 Uhr - Folge 9 27.11.2022 22.15 Uhr - Folge 10 28.11.2022 22.15 Uhr - Folge 11 29.11.2022 22.15 Uhr - Folge 12 30.11.2022 22.15 Uhr - Folge 13 01.12.2022 22.15 Uhr - Folge 14 02.12.2022 22.15 Uhr - Folge 15 03.12.2022 22.15 Uhr - Folge 16 04.12.2022 22.15 Uhr - Folge 17 05.12.2022 22.15 Uhr - Folge 18 06.12.2022 22.15 Uhr - Folge 19 07.12.2022 22.15 Uhr - Folge 20

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wiederholung von Promi Big Brother: verpasste Folgen online sehen

Wer die aktuelle Folge im TV verpasst hat, kann diese ganz unkompliziert online auf Sat1.de streamen. Notwendig ist dafür eine Anmeldung, ansonsten ist die Übertragung kostenfrei. Außerdem ist dort zahlreiches Bonus- und Behind-the-scenes-Material rund um die Kandidaten zu finden.