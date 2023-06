Sondersendungen zu Putschversuch in Russland: Wann läuft was?

In Russland überschlagen sich die Ereignisse: Die Söldnertruppe Wagner hat einen gewaltsamen Aufstand auf russischem Staatsgebiet begonnen und rückt auf die Hauptstadt Moskau vor. Einige TV-Sender ändern deshalb ihr Programm am Samstag. Ein Überblick:

Die ARD zeigt nach der regulären „Tagesschau“ am Samstagabend einen 15 Minuten langen „Brennpunkt“ zur Lage in Russland. Die weiteren Nachrichtensendungen wie die „Tagesthemen“ laufen regulär und informieren über den Putschversuch. Am Sonntag beschäftigt sich auch die Talkshow „Anne Will“ mit der Lage in Russland.

Das ZDF geht um 17.50 Uhr mit einem „ZDF Spezial“ zum Marsch der Wagner-Truppen nach Moskau auf Sendung. Um 20.15 Uhr folgt ein „heute journal Spezial“, sowie um 22.55 Uhr ein reguläres „heute journal“.

Reguläres TV-Programm unterbrochen

Der private Sender Welt TV hat sein normales Programm unterbrochen. Der Nachrichtenkanal will bis in den späten Abend den Zuschauerinnen und Zuschauern eine Sondersendung zeigen. Mit dabei sind nach Angaben des Senders Korrespondentinnen und Korrespondenten, Expertinnen und Experten sowie Außenpolitikerinnen und ‑politiker. Ebenfalls mit ununterbrochenen Nachrichten- und Informationssendungen ist N‑TV im Fernsehen vertreten.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

RTL mit „RTL aktuell“ und Pro Sieben mit „Newstime“ informieren in ihren regulären Nachrichtensendungen. Der öffentlich-rechtliche Nachrichtensender Phoenix informiert immer wieder mit Livesendungen und zeigt zwischendurch Dokumentationen zu Wladimir Putin, Russland und dem Krieg in der Ukraine.

Am Samstagmorgen hatte es in den sozialen Medien Kritik an den Sendern gegeben, weil viele ihr Programm nicht umgestellt haben und nicht live über die Lage in Russland berichten. Später wurden die Änderungen dann offiziell bekannt gegeben.

RND/sebs