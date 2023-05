ESC-Pleite: NDR will Fehler aufarbeiten - fast acht Millionen Deutsche sehen Finale

Liverpool. Das Finale vom Eurovision Song Contest (ESC) ist beim deutschen TV-Publikum am Samstagabend auf großes Interesse gestoßen. Im Schnitt sahen 7,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 21 Uhr im Ersten das Finale aus Liverpool mit dem Sieg von Schwedens Sängerin Loreen und ihrem Titel „Tattoo“ - Deutschland ist Letzter geworden. Die Einschaltquote lag bei 35,8 Prozent.

Hinzu kamen noch 512 000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,5 Prozent) beim ARD-Spartensender One. Die Gesamtzahl summierte sich somit auf 7,96 Millionen.

Die Quoten in den Vorjahren

Vergangenes Jahr sahen bei Erstem und One zusammen 7,3 Millionen zu, 2021 waren es bei beiden Kanälen 7,7 Millionen. 2020 war der ESC wegen Corona ausgefallen.

In den Jahren zuvor war die Sehbeteiligung beim ESC-Finale teils noch höher: 2019 schauten 8,1 Millionen zu, 2018 waren es ebenfalls 7,9 Millionen und 2016 wesentlich mehr mit 9,4 Millionen. Als Lena 2010 mit „Satellite“ den Sieg für Deutschland holte, waren sogar 14,7 Millionen vor den Bildschirmen dabei. Im Folgejahr beim ESC in Düsseldorf verfolgten 13,9 Millionen in Deutschland die Liveshow.

Warum ist Deutschland wieder gescheitert?

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) will nach der erneuten Pleite beim Eurovision Song Contest (ESC) Ursachenforschung betreiben. „Wir sind mit einem außergewöhnlichen Act gestartet, der überhaupt nicht das Ergebnis erzielt hat, das wir uns gewünscht haben. Das ist sehr, sehr enttäuschend und ernüchternd“, sagte der Chef des ARD-Teams für den Contest beim NDR, Andreas Gerling, laut Mitteilung vom Sonntag. „Wir hatten im Auswahlverfahren auf die Ausweitung der musikalischen Genres gesetzt. Der Diskussion und Überlegung, warum auch dieser Titel beim ESC nicht verfangen hat, müssen und werden wir uns jetzt stellen.“ Der Sender bedanke sich herzlich bei Lord Of The Lost, „die sich mit uns begeistert auf dieses ungewöhnliche ESC-Abenteuer eingelassen haben“. Deutschland landete erneut auf dem letzten Platz.

Der erste Platz für die Schwedin Loreen sei „ein absolut verdienter Sieg“, so Gerling weiter. „Und die Show war ohne Übertreibung sensationell. Danke an die BBC, die sie ausgerichtet hat, und an die Stadt Liverpool. Sie alle haben uns als Gastgeber begeistert.“

