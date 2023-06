Chaotische Intendantenwahl beim RBB: zwischen Einmischung und Gehaltspoker

Potsdam. Die Neuwahl der Senderspitze für den kriselnden Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) verlief bisher alles andere als rund. Bewerber sprangen ab, die Politik mischte sich ein, Gehaltsfragen sorgten für Verwerfungen. Am Ende stand die Neuwahl der Intendanz sogar auf der Kippe. Was ist los beim RBB?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum verlief die Wahl so chaotisch?

Dabei spielten sicher die großen, unterschiedlichen Erwartungen an einen Neustart nach der Affäre um Ex-Intendantin Patricia Schlesinger eine Rolle – seitens der Politik, seitens der Sendergremien, seitens der Belegschaft. Dass der Sender reformbedürftig ist, war klar. Doch Reformvorschläge, die unter anderem die Rechnungshöfe von Berlin und Brandenburg gemacht hatten, wurden bei der Intendantenwahl nicht berücksichtigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Verwirrung stiftete dabei die Nichtkandidatur von Interimskandidatin Katrin Vernau, die sich kritisch mit dem System Schlesinger auseinandergesetzt und einen Reformweg skizziert hat. Sie bewarb sich wider Erwarten aber nicht auf die Ausschreibung, wollte offenbar offiziell gebeten werden. Ein nachträglicher Versuch, sie noch auf die Kandidatenliste zu setzen, ging schief.

Wer bewarb sich?

50 Bewerbungen gingen zunächst ein. Eine Findungskommission unter Leitung des Vorsitzenden des Rundfunkrats, Oliver Bürgel, wählte zehn Kandidaten aus. Als wichtige Kriterien und Qualifikationen wurden erwartet: Budget- und Führungsverantwortung, Bezug zu Brandenburg und Berlin, eine Vision über die Zukunft des RBB sowie Kenntnisse über Veränderungsprozesse. Die Kommission wählte drei Personen aus: Die in Hamburg tätige Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell, Juliane Leopold (40), die frühere Vizeregierungssprecherin der Bundesregierung Ulrike Demmer (50) und Heide Baumann (50), Ex-Managerin von Vodafone Deutschland. Später auf die Liste wurde auch Jan Weyrauch (55) gesetzt, der Programmdirektor von Radio Bremen.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Warum sprang die Hälfte der Bewerber ab?

Drei Tage vor der Wahl zog Juliane Leopold überraschend zurück, ein Tag vor der Wahl passte Weyrauch, dem bis dahin die besten Chancen zugeschrieben wurden. Leopold verband ihre Absage mit einer bezeichnenden Abrechnung mit dem Bewerbungsverfahren und dem RBB. Sie habe in den vielen Gesprächen über ihre Bewerbung den Eindruck gewonnen, dass im RBB derzeit die Frage im Vordergrund stehe, wie am ehesten alles so bleiben könne, wie es ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weyrauch, der in der Belegschaft Sympathien genoss, war das Gehalt zu wenig. Er wollte sich nicht auf eine Deckelung des bisherigen Gehalts für den Intendantenposten einlassen, wie es die Rechnungshöfe empfohlen hatten, hieß es. Weyrauch erklärte dazu: „Während des Prozesses wurden Vorstellungen zur Gehaltsspanne des Intendantenvertrages ins Spiel gebracht, bei denen ich auch aus strategischen Überlegungen für die Folgewirkung auf das gesamte Gehaltsgefüge im RBB bei allem Verständnis für den sorgsamen und sparsamen Umgang mit Beitragsgeldern nicht mitgehen kann.“

Welche Rolle spielte das Gehalt?

Das ist ein weiteres Problem der Wahl: Erst wird ein Intendant gewählt, dann erst werden die Gehaltsgespräche geführt. Diese Gehaltsdebatte überschattete das ganze Bewerbungsverfahren. Die Rechnungshöfe empfehlen eine Obergrenze von 180.000 Euro brutto im Jahr. Das entspricht der Besoldungsgruppe B 11, die Mitgliedern der Regierung entspricht. Ex-Intendantin Schlesinger hatte ein jährliches Grundgehalt von rund 300.000 Euro plus Bonus von 50.000 Euro.

In Teilen der Politik herrschte deswegen die Sorge, dass ohne eine Deckelung der üppigen, nicht mehr in der Öffentlichkeit darstellbaren Summen die Glaubwürdigkeit des Senders weiter sinken könnte. SPD-Fraktionschef Daniel Keller sprach von einem „toxischen Signal“, wenn die neue Intendanz für 300.000 Euro im Jahr eingestellt würde, wenn zugleich der Sender fast 50 Millionen Euro einsparen soll und die Krise des Senders auf Verschwendungsvorwürfen fußt.

Nahm die Politik auf die RBB-Intendantenwahl Einfluss?

In einem Brief an den Verwaltungsrat des RBB äußerte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Bitte, den Empfehlungen der Rechnungshöfe hinsichtlich der Gehaltsdeckelung zu folgen. Daraufhin warfen ihm Rundfunkratsmitglieder Einmischung in die Freiheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor. Woidke wies das zurück und erhielt Unterstützung. Schließlich habe er in dem Brief weder über Personal noch über das Programm Äußerungen getätigt, die ihm als Einmischung vorgehalten werden könnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Rundfunkratschef Oliver Bürgel sieht, was die Gehaltsfrage angeht, durchaus auch Reformbedarf. Es sei eine Besonderheit des ARD-Systems, dass die Intendanz erst gewählt und dann im Nachhinein über das Gehalt verhandelt wird, sagte er am Freitag. Eventuell müsse man beim nächsten Rundfunkstaatsvertrag darüber nachdenken, ob die Statuten an dieser Stelle geändert werden sollten.

Wie läuft die Intendantenwahl?

Laut RBB-Staatsvertrag wird der Intendant oder die Intendantin des Senders vom Rundfunkrat in geheimer Wahl für eine Amtszeit von fünf Jahren bestimmt. Erforderlich ist die Mehrheit der Stimmen der ordnungsgemäß entsandten Mitglieder und zugleich eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Dem Rundfunkrat gehören derzeit 30 Mitglieder an, die verschiedene gesellschaftliche Gruppen repräsentieren. Gewählt ist die Intendantin für fünf Jahre.

RND/MAZ