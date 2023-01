Die volle Ladung Reality-TV: Diese Shows laufen 2023

Den Auftakt macht das Dschungelcamp – erstmals seit Corona wird wieder in Australien gedreht. Bei Pro Sieben präsentiert Heidi Klum zum 18. Mal „GNTM“ und bei RTL will Dieter Bohlen noch einmal allen zeigen, wo der Casting-Hammer hängt. Hier sind die Reality-Hingucker und größten TV-Shows des Jahres.

Von Dschungel über Dancing bis Dating – 2023 hält wieder einige beliebte Reality-TV-Formate bereit. Doch auch beliebte Shows und Contests stehen auf dem Programm. Wir werfen einen vorläufigen Blick auf die Highlights des Jahres.

Bis Februar: „Are You The One?“ (RTL)

Zwar läuft die vierte Staffel von „Are You The One?“ schon seit Dezember 2022 bei RTL, doch noch den ganzen Januar hindurch sind die Folgen der beliebten Datingshow bei RTL zu sehen. Bis zum Finale am 7. Februar stehen also noch eine ganze Reihe an „Perfect Matches“ und pikante Datingspielchen an.

Januar: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (RTL)

Ausgerechnet an einem Freitag, den 13. startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Und auch wenn das Datum sicherlich Zufall ist: Pleiten, Pech und Pannen begleiten das „Dschungelcamp“ schon vor dem offiziellen Beginn. Trotz Einreiseschwierigkeiten bei dem ein oder anderen Teilnehmer ist man bei RTL jedoch zuversichtlich, dass die Show ein Erfolg wird. Schließlich wird in diesem Jahr wieder in Australien gedreht. Und mit Jan Köppen sorgt ein neues Gesicht für frischen Wind in Down Under.

Ab Januar: „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL)

Ebenfalls im Januar startet die 20. und finale Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. In der Jury sitzt – nach einem Jahr Pause – wieder Dieter Bohlen. Der „Poptitan“ wird mit Pietro Lombardi, Leony und Katja Krasavice in zwanzig Folgen noch einmal alles auffahren, was ihm in Deutschland zum Casting-Kultstatus verholfen hat.

Ab Februar: „Germany‘s Next Topmodel“ (Pro Sieben)

Trotz Kritik an der „Diversity“-Staffel im vergangenen Jahr, geht „Germany‘s Next Topmodel“ auch 2023 wieder in eine neue Runde. Die erste Folge von Staffel 18 läuft am 16. Februar zur Primetime auf Pro Sieben. Viel mehr gibt es über die neue Staffel derzeit noch nicht zu berichten. Auf Instagram rührte Topmodel und Showhost Heidi Klum aber schon einmal die Werbetrommel:

Ab Februar: „Let‘s Dance“ (RTL)

Staffel 16 von Deutschlands beliebtester Tanzshow „Let‘s Dance“ startet am 17. Februar 2023. In zwölf Shows messen sich die unterschiedlichsten Promi-Profi-Tanzpaare wieder in Foxtrott, Quickstep und Cha-Cha-Cha. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Ex-„Bachelorette“ Sharon Battiste, Boris-Becker-Tochter Anna Ermakova und der Influencer Younes Zarou.

Im Februar: „RTL Turmspringen“ (RTL)

Ebenfalls bei RTL geht im Februar die neue Ausgabe vom „RTL Turmspringen“ an den Start. 20 Kandidatinnen und Kandidaten wagen den Sprung ins kalte Wasser – nicht nur sprichwörtlich. Denn wie bei „Let‘s Dance“ ist keine und keiner der prominenten Teilnehmenden Profispringer beziehungsweise ‑springerin. Bevor der Sieger oder die Siegerin des Wettbewerbs am 10. Februar live im TV ermittelt wird, steht hartes Training mit erfahrenen Coaches auf dem Programm – und natürlich ist die Kamera auch bei der teils qualvollen Vorbereitung dabei.

Ab März: „Temptation Island“ (RTL+)

Viel ist über die neue Staffel von „Temptation Island“ noch nicht bekannt, außer, dass die neuen Folgen voraussichtlich ab Frühjahr 2023 wie gewohnt auf dem Streamingportal RTL+ zu sehen sein werden. In der Dating-Reality-Show wird die ohnehin fragile Beziehung mehrerer Liebespaare auf die Probe gestellt: Die Paare müssen zwei Wochen getrennt voneinander umringt von Singles auf einer exotischen Insel verbringen. Nach vier regulären und drei Promistaffeln lässt sich eine gemischte Bilanz ziehen: Von 28 Paaren, die bei „Temptation Island“ bisher mitgemacht haben, gingen etwas mehr als die Hälfte hinterher getrennte Wege.

Ab April oder Mai: „Sing meinen Song“ (Vox)

Auch wann die neue Staffel von „Sing meinen Song“ startet, ist derzeit noch nicht bekannt. In den letzten Jahren ging es meist ab April oder Mai los. Bekannt ist, dass sich Vox für die Jubiläumsstaffel eine Art Allstarskonzept überlegt hat. Zurück auf die Couch kehren neben Host Johannes Oerding in der zehnten Staffel Stefanie Kloß, LEA, Clueso und Nico Santos. Neu dabei sind die Indie-Pop-Sängerin Alli Neumann und der Rapper Montez.

Im Frühjahr: „Wer stiehlt mir die Show“? (Pro Sieben)

Ebenfalls noch ohne konkretes Startdatum ist Staffel fünf von „Wer stiehlt mir die Show?“. Allerdings steht bereits fest, wer im Frühjahr 2023 gegen Joko Winterscheidt antreten wird. In sechs Folgen werden Jasna Fritzi Bauer, Bill Kaulitz, Sido und sogenannte Wildcard-Kandidatinnen und ‑Kandidaten in verschiedenen Quizrunden versuchen, dem Moderator die Show streitig zu machen.

Mai: „Eurovision Song Contest“ (ARD)

Obwohl die Ukraine den ESC 2022 gewonnen hat, findet der Eurovision Song Contest in diesem Jahr in Liverpool statt. Wegen des Krieges richtet zum ersten Mal seit 1980 nicht das Gewinnerland den weltgrößten Musikwettbewerb aus. Der deutsche Vorentscheid „Unser Lied für Liverpool“ soll Anfang März abgehalten werden, die ESC-Endrunde findet am 9., 11. und 13. Mai statt.

November: „Wetten, dass..?“ (ZDF)

Auch 2023 können sich Fans von „Wetten, dass..?“ auf eine neue Ausgabe der Kultshow mit Thomas Gottschalk freuen. Wie im letzten Jahr findet diese auch 2023 wieder im November (25.11.) statt. Veranstaltungsort ist Offenburg.

