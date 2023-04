Die Furchtlose: Produzentin Regina Ziegler feiert 50-jähriges Firmenjubiläum

Signalrot ist vermutlich seit Menschengedenken nicht nur ein Farbton unter vielen; er bittet, besser: brüllt um Aufmerksamkeit, und das meistens völlig zu Recht. Stoppschilder sind daher rot und Alarmknöpfe, Feuermelder, Fliegenpilze oder das Haupt einer Frau, deren Existenz eigentlich Ausrufezeichen genug ist, durch den Farbton ihrer Haare aber nochmals Achtung ruft: Regina Ziegler. Wer noch nie von ihr gehört hat, dürfte dennoch viel von ihr kennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor 50 Jahren hat die Berlinerin aus Wernigerode mit 60 Mark Kapital ihre Filmproduktion gegründet und fürs Suiziddrama „Ich dachte, ich wäre tot“ sofort den Bundesfilmpreis plus sechsstelliger Siegprämie gewonnen. Es war das Startkapital einer bahnbrechenden Karriere. Denn als sich die Assistentin des Nachwuchsregisseurs Rosa von Praunheim Ende April 1973 selbstständig machte, gab es hierzulande zwar das Recht der Männer, Frauen den Job zu kündigen, aber keine Film- oder Fernsehproduzentin.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Mut zur Grenzüberschreitung

Dann hat die 29-Jährige ihr „Himmelfahrtskommando“ gestartet und seither fast 500 Kino- oder TV-Produktionen verantwortet. Serien, Mehrteiler, Schnulzen, Historytainment, von denen garantiert jeder irgendwas kennt, wenn nicht das meiste. Durch ihre Pionierarbeit hat Regina Ziegler ja nicht nur das Feld weiterer Produzentinnen von Gabriela Sperl und Katharina Trebitsch über Ute Biernat oder Sandra Maischberger bis Ariane Krampe und Sabine de Mardt geebnet; es war ihr Mut zur Grenzüberschreitung, der den Graben zwischen E und U, also schwerer und leichter Kost ein wenig aufschütten half.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch wenn es bis dahin noch ein bisschen dauern sollte. Anfangs verantwortlich für vertrackte Literaturadaptionen wie Kästners „Fabian“ und Schillers „Tod oder Freiheit“, gern gedreht von Zieglers zweitem Mann Wolf Gremm, wendete sie sich in den 90ern harmloserer Unterhaltung zu, ohne komplett zu verseifen. Deshalb können Werke der Ziegler Film GmbH & Co. KG „Männer sind wie Schokolade“ oder „Die Wölfe“ heißen, mit Christine Neubauer sein oder Nina Hoss, vom Romantiker Sigi Rothemund oder dem Kopfkarussellfahrer Volker Schlöndorff, das Geiseldrama „Gladbeck“ nachstellen oder „Im Weißen Rössl“.

Regina Ziegler schreibt Filmgeschichte

Alles dabei bei Regina Ziegler, die kaum Berührungsängste zu Stoffen jeder Art hat. Außer einem: erfolglosen. Da war es ein Schock fürs „Trüffelschwein und Finanzjongleur“, wie sie ihresgleichen nennt, dass ausgerechnet ihr 19 Millionen Euro teures Prestigeprojekt „Henri 4″ vor 13 Jahren ein brachialer Flop war und Zieglers Unternehmen an den Rand des Ruins brachte. Aber eben auch nicht weiter. Danach hat sie mit „Weissensee“ oder „Familie Bundschuh“ ja weiterhin so viele Publikumsmagneten produziert, dass ihr Firmenjubiläum – wenn schon nicht im, dann doch vorm Kanzleramt gefeiert wird.

Schließlich hat ihr Gesamtwerk nicht nur mehr Renommee, Quoten, Preise gesammelt als ganze Produktionsstandorte insgesamt. Selbst das berühmte MoMa in New York hat 20 ihrer Werke eine Retrospektive gewidmet. Nicht zuletzt, weil Regina Ziegler nicht nur Filme drehen lässt, sondern Filmgeschichte schreibt. Als erste Frau, die sich unter den Alpharüden einer reinen Männerdomäne behaupten konnte – praktisch ohne Mackerallüren und Testosteronströme, versteht sich. Auch deshalb leitet sie ihr Unternehmen seit bald 25 Jahren fast ohne Kratzer am eigenen Ego gemeinsam mit Tochter Tanja, die – wen wundert‘s – längst eine der wirkmächtigsten Fernsehproduzentinnen Deutschlands ist. Noch immer, ergab 2020 eine Studie der Medienforscherin Elizabeth Prommer, werden zwar nur 25 Prozent aller deutschen TV-Filme von rein weiblichen Teams hergestellt, halb so viele wie rein männliche; aber es ändert sich. Stetig. Dank Regina Ziegler, die nächstes Jahr 80 wird und an eines sicher nicht denkt: aufzuhören.