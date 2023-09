So geht es bei „Rote Rosen“ weiter

Lüneburg. Mit konstanten Zuschauerzahlen von rund 1,5 Millionen gehört „Rote Rosen“ zu den erfolgreichsten deutschen Telenovelas. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter? Mit unserer tagesaktuellen Vorschau bleiben Sie immer im Bilde.

„Rote Rosen“ am Freitag, 29.9.2023 – das passiert in Folge 3838

Elle unterbreitet Gunter charmant ihre Von-Straten-Methode, die er für sein Hotel erstmal ablehnt. Bei einem gemeinsamen Essen kommen die beiden auch privat ins Gespräch. Als Elle sich bei Gunter zu einem Kochabend einladen will, blockt er zunächst ab, doch er findet Elle faszinierender, als er sich eingestehen will. Amelie ist genervt von Elle von Straten, Jorik hingegen findet Elle nett und ihre Methode interessant – der Konflikt zwischen den Beiden ist vorprogrammiert.

Dilay hat wegen der Anzeige Angst um ihre Verbeamtung. Simon will sie mit einem spontanen Kurzurlaub ablenken. Aber Spontanität ist gar nicht Dilays Ding – sie zeigt Simon ein Notizbuch mit ihrem Lebensplan bis 2050. Simon fasst es nicht: Dilays Leben ist komplett durchgetaktet!

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, r.) ist fassungslos, als Jorik (Remo Schulze, l.) sich mit der Von-Straten-Methode beschäftigt © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Montag, 2.10.2023 – das passiert in Folge 3839

Gunter hadert: Darf er sich auf ein Date mit Elle von Straten einlassen oder betrügt er damit indirekt Dörte? Silke macht ihm klar – er darf glücklich sein. Doch als Gunter mitbekommt, dass Elle mal Klatschreporterin war, stellt er sie wütend zur Rede.

Britta erkennt mit Tinas Hilfe, dass sie zu viele Baustellen in ihrem Leben hat und die wichtigsten Dinge gerade zu kurz kommen: sie selbst und Lilly. Sie beschließt, den Stressfaktor Hochzeit erstmal so lange auf Eis zu legen, bis Hendrik wieder da ist.

Nachdem Ceyda fast eine wichtige PR-Aktion für Fair Underwear in den Sand setzt, will Simon die Zügel als Chef wieder selbst in die Hand nehmen. Dilay will ihm dabei helfen, doch dann kommt ein Päckchen von Doris an und Simon wird von der Vergangenheit eingeholt.

Gunter (Hermann Toelcke, r.) fällt aus allen Wolken, als er von Elles Vergangenheit als Klatschreporterin erfährt. Mit Jolina (Hanna-Marie Hofmann, l.) und Simon (Thore Lüthje, M.) © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Dienstag, 3.10.2023 – keine neue Folge

Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, strahlt das Erste keine neue Folge „Rote Rosen″ aus. Stattdessen läuft ab 13.40 Uhr der Spielfilm „Einmal Sohn, immer Sohn“.

„Rote Rosen“ am Mittwoch, 4.10.2023 – das passiert in Folge 3840

Carla setzt die Trennung von Ralf weiter zu. Was hat sie nur falsch gemacht? Es kommt zu einer Aussprache, in der Ralf vorgibt, bindungsunfähig zu sein. Carla glaubt ihm und hofft dadurch, die Trennung besser verarbeiten zu können. Als Britta zufällig erfährt, dass doch eine andere Frau dahintersteckt, muss sie Carla mit der Wahrheit konfrontieren.

Elle von Straten bestreitet vehement Gunters Vorwurf, nur für eine Story in der Klatschpresse seine Nähe gesucht zu haben. Er kommt ins Zweifeln und entschuldigt sich bei Elle. Aber die neue Freundschaft ist angeknackst. Erst kurz vor Elles Abreise kommt er durch Amelie auf eine spontane Idee, um Elle zum Bleiben zu bewegen.

Silke freut sich: Ihre Frau Gabi hat ein Jobangebot in Hamburg. Ist die Zeit der Fernbeziehung nun endlich vorbei?

Simon will die Manschettenknöpfe seines Vaters verkaufen, die Doris ihm geschickt hat. Dilay findet das falsch, weil er vor der Aufarbeitung seiner Familiengeschichte davonläuft. Erst Ceyda kann Simon zum Umdenken bewegen.

Gunter (Hermann Toelcke, r.) fürchtet enttäuscht, dass er bei Elle (Kim Fischer, l.) untendurch ist. © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Donnerstag, 5.10.2023 – das passiert in Folge 3841

Ralf kann seine Gefühle nicht länger für sich behalten: Er gesteht Anette, dass er sich ihretwegen von Carla getrennt hat. Dabei werden die beiden von Malte beobachtet, der schlussfolgert, dass zwischen den beiden was läuft. Er droht Anette, Carla alles zu erzählen. Doch Anette dreht den Spieß um und bittet Carla zum Gespräch.

Britta erlaubt Lilly nicht, auf ein Rap-Konzert nach Bremen zu fahren. Als sie sich darüber hinwegsetzt und alleine in den Zug nach Bremen steigt, geht ihr Plan nach hinten los!

Amelie hat keine Lust auf das Coaching mit Elle von Straten. Sie beschwert sich bei Gunter, er habe ihr das Coaching aufgedrängt, damit Elle bleibt. Gunter gibt schließlich vor Elle zu, dass Amelie recht haben könnte.

Silkes Frau Gabi kommt zu Besuch und will Amelie kennenlernen – aber die ist davon wenig begeistert.

Johanna bietet sich der Polizei als Lockvogel an, um eine Betrügerbande zu stellen. Dilay lehnt das ab, doch Johanna zieht die Aktion trotzdem durch und gerät in eine gefährliche Situation.

Dilay (Ideal Kanal, l.) schärft der aufgewühlten Johanna (Brigitte Antonius, r.) ein, nie wieder so unvorsichtig zu sein. Mit Simon (Thore Lüthje, M.) © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

Wann und wo läuft „Rote Rosen″? Sendezeiten

Die Serie „Rote Rosen″ läuft täglich von Montag bis Freitag um 14.10 Uhr im Ersten.

Wiederholungen im TV und Internet

Sie haben eine Folge „Rote Rosen“ verpasst? Kein Problem, einzelne Folgen der Telenovela werden auf den Dritten Programmen der ARD wiederholt. Das sind die derzeitigen Wiederholungstermine im Free-TV (Änderungen vorbehalten):

hr: Montag bis Freitag zwischen 5.25 und 5.50 Uhr

MDR: Montag bis Freitag um 7.15 Uhr

NDR: irregulär um 7.20 Uhr

Außerdem sind die letzten Folgen noch drei Monate lang als Video-on-Demand-Angebot in der ARD-Mediathek online abrufbar.

Wo spielt „Rote Rosen”?

„Rote Rosen“ wird in seinem Haupthandlungsort Lüneburg gedreht und produziert. Auch einige Orte in der Umgebung dienen als Drehorte für die Serie. Die Dreharbeiten starteten am 21. August 2006. Schauplätze der Serie sind das Fünfsternehotel Drei Könige sowie die unterschiedlichen Arbeitsorte der Charaktere. Dabei thematisiert die Telenovela immer auch die beruflichen und privaten Schicksale der Protagonisten.

RND/tr/ mit Material der ARD