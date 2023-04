„Rote Rosen“ gehört zu den meistgeschauten Telenovelas im deutschen Fernsehen. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

So geht es bei „Rote Rosen“ weiter

Lüneburg. Mit konstanten Zuschauerzahlen von rund 1,5 Millionen gehört „Rote Rosen“ zu den erfolgreichsten deutschen Telenovelas. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter? Mit unserer tagesaktuellen Vorschau bleiben Sie immer im Bilde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Rote Rosen“: aktuelle Sendtermine und Ausfälle

Normalerweise läuft eine neue Folge von „Rote Rosen“ werktags von 14.10 Uhr bis 15 Uhr. Hin und wieder kommt es jedoch zu Ausfällen. Vor allem sportlichen Großevents muss die Telenovela häufig weichen. Auch an Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten kommt es regelmäßig zu Programmänderungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die nächsten Sendetermine von „Rote Rosen“ im Überblick:

Montag, 17.04.2023: Folge 3754

Dienstag, 18.04.2023: Folge 3755

Mittwoch, 19.04.2023: Folge 3756

Donnerstag, 20.04.2023: Folge 3757

Freitag, 21.04.2023: Folge 3758

„Rote Rosen“ am Montag, 17.04.2023: Folge 3754

Gunter glaubt, dass Dörte sich für Sandra und Mathias eine romantische Hochzeit gewünscht hätte. Sandra wird klar: Eigentlich ist das auch ihr Traum. Als Mathias davon erfährt, organisiert er mit Anette Dörtes alten Verlobungsring und macht Sandra einen romantischen Antrag.

Ceyda vermutet in einem Gespräch mit ihrer Enkelin, dass es einen Grund gibt, warum Dilay so abweisend gegenüber Simon ist: Eigentlich hat sie Interesse an ihm. Dilay wehrt das vehement ab. Bei einem gemeinsamen Abschiedsessen lernt Dilay mit Hilfe von Ceyda eine neue Seite von Simon kennen und ist unwillkürlich beeindruckt.

Amelie wehrt sich gegen Joriks Umzugspläne ins Rosenhaus und hat Mühe, die Gründe gegenüber Britta geheim zu halten. Sie hofft auf Joriks Verständnis: Das Rosenhaus ist ihr Rückzugsort! Aber Jorik durchschaut ihr Machtspiel und entscheidet sich einzuziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ben und Tina planen eine kleine Auszeit im Wendland. Doch Louis kränkelt und als sein Fieber weiter steigt, sind Ben und Tina besorgt.

Mathias (Makke Schneider, l.) macht der überraschten Sandra (Theresa Hübchen, r.) einen Heiratsantrag. © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Dienstag, 18.04.2023: Folge 3755

Tinas und Bens geplante Auszeit wird zur Nebensache: Louis erkrankt an Meningokokken und schwebt in Lebensgefahr!

Anette und Malte sind erleichtert: Der Oberstaatsanwalt stellt die Ermittlungen gegen die Spedition bezüglich des Lkw-Überfalls aus Mangel an Beweisen ein. Doch dann gibt Ben der Polizei einen entscheidenden Hinweis auf den möglichen Täter und die Beweisaufnahme nimmt wieder Fahrt auf. Als Malte sich einmischt, gerät er unter Druck.

Sandra nimmt überglücklich Mathias‘ Heiratsantrag an und die beiden geben spontan eine Verlobungsparty. Ein überraschendes Jobangebot unterbricht die gute Stimmung: Sandra soll Kerstin Prenzs Nachfolgerin werden und die Revierleitung übernehmen. Dafür muss sie die Englandreise absagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ralf erkennt mit Carlas Hilfe: Er darf seinen Sohn nicht aufgeben und will um die Beziehung zu Marvin kämpfen.

Charlotte bestärkt Dilay, ihren möglichen Gefühlen für Simon nachzugehen und ist enttäuscht, als Simon sich zurückzieht. Doch dann kommt es zu einem nahen Moment.

Tina (Katja Frenzel, l.) und Ben (Hakim Michael Meziani, r.) sind alarmiert, als Louis' (Jokke, M.) Fieber dramatisch steigt. © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Mittwoch, 19.04.2023: Folge 3756

Ralfs Flirtversuche lassen Carla nicht kalt. Bei einem gemeinsamen Ausritt kommen sie sich näher, doch dann schlägt Carla eine Einladung von Ralf aus. Als er sich zurückzieht, macht sie einen Schritt auf ihn zu und besucht Ralf in seiner Suite.

Marvin ertappt Malte, als der einen Hinweis auf seinen Komplizen mit dem Muschel-Tattoo beseitigt. Malte kann sich gerade noch herausreden. Doch als Marvin zufällig einen Disput zwischen Malte und seinem Komplizen im Wald mitbekommt und das Tattoo an dessen Hand entdeckt, wird ihm klar: Malte hat ihn angelogen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ben und Tina sind in Sorge um Louis. Er hat immer noch hohes Fieber. Dann gibt Britta eine Entwarnung: Es ist nicht die bakterielle Meningitis-Form. Als das Fieber endlich sinkt, kommt erste Erleichterung.

Dilay und Simon bleiben im Hotel im Fahrstuhl stecken – fast kommt romantische Stimmung auf. Nach einem gemeinsamen Abend hat Dilay einen Tagtraum: Simon macht ihr einen Heiratsantrag! Wieder in der Realität, zieht sie sich überfordert von ihm zurück.

Marvin (Maurice Pawlewski, r.) wird nachdenklich, als Ben (Hakim Michael Meziani, l.) ihm von dem Typen erzählt, der ihn überfallen hat. © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Donnerstag, 20.04.2023: Folge 3757

Malte manipuliert Marvin, Anette nichts von seinem Komplizen zu erzählen. Doch Anette entdeckt zufällig Cosmo in einem Container. Maltes Lügengerüst fällt zusammen: Anette erfährt erschüttert, dass er den brutalen Angriff auf Ben angeordnet hat!

Jorik berührt es, wie hingebungsvoll Amelie im Krankenhaus den Clown für die Kinder spielt. Er stellt fest, dass er den Blick hinter Amelies sonst so kühle Fassade sehr charmant findet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Carla gefällt die kleine Affäre mit dem Staatsanwalt Ralf Sabotta. Doch als eine Frau aus Ralfs Vergangenheit auftaucht, stellt Carla klar: Sie will nicht eine von vielen sein! Ralf beruhigt sie: ihre Affäre bleibt exklusiv, aber unabhängig.

Charlotte ahnt, dass Dilay sich insgeheim in Simon verguckt hat und macht ihr Mut, auf ihn zuzugehen. Dilay traut sich und lädt ihn zu einem Museumbesuch ein.

Tina und Ben atmen auf: Louis geht es stetig besser. Doch der Schreck sitzt tief und Tina beschließt, Luis‘ Rückkehr nach Hause wie einen kleinen Geburtstag zu feiern.

Carla (Maria Fuchs, l.) ist von sich selbst überrascht, dass sie mit Ralf (Hardy Krüger, r.) im Bett gelandet ist. © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Freitag, 21.04.2023: Folge 3758

Charlotte versucht, Simon zu überreden, mit ihr nach Düsseldorf zur Familienfeier zu fahren. Sie hofft, dass sich ihr Vater mit Simon versöhnt. Aber Simon will nicht, denn er ist mit Dilay verabredet. Weil davon Charlotte nichts weiß, erzählt sie Dilay, dass Simon mit ihr nach Düsseldorf aufbricht. Dilay ist getroffen, dass Simon sie versetzt. Das Missverständnis nimmt seinen Lauf. Doch am Ende klärt sich alles auf und Dilay küsst Simon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anette ist sauer auf Malte und mit der Situation überfordert. Marvin beschließt nach einem Gespräch mit Hannes, sich von Malte und Anette zu distanzieren. Er sagt Anette direkt, dass er mit Kriminellen nichts mehr zu tun haben will. Diese Ansage trifft Anette ins Herz.

Ralf wird klar: Es braucht Zeit, die Vater-Sohn-Beziehung zu Marvin zu kitten. Doch Marvin blockt weiterhin alle Versuche von Ralf ab.

Britta schmunzelt, als sie von Amelies Affäre mit Jorik hört. Und Jorik erfährt immer mehr von Amelies persönlicher Seite, als Johanna ihm von deren Schicksalsschlägen erzählt.

Anette (Sarah Masuch, r.) ist getroffen, als Marvin bei ihr kündigt, weil sie in seinen Augen eine Kriminelle ist. Mit Malte (Marcus Bluhm, l.) © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

Worum geht es in der 19. Staffel von „Rote Rosen“?

Dramatische Nacht im Lüneburger Krankenhaus: Eine komatöse Patientin ist eingeliefert worden. Ihr Zustand soll untersucht werden. Die Ärzte Dr. Britta Berger (Jelena Mitschke) und Dr. Hendrik Althaus (Jerry Kwarteng) stellen Hirnaktivitäten fest und beschließen gemeinsam mit der Familie, das Risiko einer neuen Behandlungsmethode einzugehen, um die Patientin aus dem Koma zu holen. Und das Wunder geschieht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Katrin (Nicole Ernst) am nächsten Morgen die Augen öffnet, liegen sieben Jahre im Koma hinter ihr, in das sie damals nach einer schweren Rauchvergiftung fiel. Aber die Welt drehte sich weiter – im Kleinen wie im Großen. Ihr Ehemann Florian (Stefan Plepp)hat eine neue Familie mit ihrer einst besten Freundin Anke (Anne Brendler) gegründet. Die eigene Tochter Mia (Leonie Beuthner) ist in ihrer neuen Familie entfremdet, das geliebte Haus abgebrannt, die Berufsträume zerstört. Nur ihr Bruder Michi (Oliver Clemens), der sie im Koma betreute, und ihr Physiotherapeut Leo (Daniel Hartwig) stehen bedingungslos zu ihr – auch wenn Leo Gefühle für seine Patientin nicht zulassen darf.

Katrin wähnt sich nach den Jahren im Koma in einem Albtraum. Doch sie ist eine Kämpferin. Sie will sich ihr Leben zurückholen, ihre Liebe, ihre Familie, ihr Glück. Dabei muss sie lernen, dass es nicht mehr das Leben sein kann, das es einmal war. Aber ist das so schlimm? Ein neues, aufregendes Leben und eine neue Liebe warten auf sie.

Wiederholungen im TV und Internet

Sie haben eine Folge „Rote Rosen“ verpasst? Kein Problem, einzelne Folgen der Telenovela werden auf den Dritten Programmen der ARD wiederholt. Das sind die Wiederholungstermine im Free-TV:

HR , Montag bis Freitag, ab 6.15 Uhr (Uhrzeit variiert)

NDR , Montag bis Freitag, 7.20 Uhr

RBB , Montag bis Freitag, 10.30 Uhr

MDR, Montag bis Freitag, 7.10 Uhr

Außerdem sind die letzten Folgen noch drei Monate lang als Video-on-Demand-Angebot in der ARD-Mediathek online abrufbar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo spielt „Rote Rosen”?

„Rote Rosen“ wird in seinem Haupthandlungsort Lüneburg gedreht und produziert. Auch einige Orte in der Umgebung dienen als Drehorte für die Serie. Die Dreharbeiten starteten am 21. August 2006. Schauplätze der Serie sind das Fünfsternehotel Drei Könige sowie die unterschiedlichen Arbeitsorte der Charaktere. Dabei thematisiert die Telenovela immer auch die beruflichen und privaten Schicksale der Protagonisten.

RND/pf/ mit Material der ARD