Burger King zeigt „Werbespot, den RTL heute Abend nicht senden will“

Der Streit zwischen dem Fernsehsender RTL und dem Fast-Food-Unternehmen Burger King geht in die nächste Runde. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, wolle RTL einen Werbespot der Burgerkette am Donnerstagabend offenbar nicht zeigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Fast-Food-Riese habe bei RTL einen speziellen Werbespot platzieren wollen, der offenbar in den Werbeblöcken der „Team Wallraff“-Reportage laufen sollte. In dem Spot macht sich eine Schauspielerin als Burger-King-Mitarbeiterin über das RTL-Team lustig, indem sie eine versteckte Kamera entdeckt und den fiktiven „Team Wallraff“-Mitarbeiter fragt, ob er „doch nicht schon mal hier“ gewesen sei. Die Schauspielerin beteuert anschließend, dass man innerhalb des Unternehmens an sich arbeite und offen für Kritik sei. Bei vielen Mitarbeitern und Filialen laufe eben nicht immer alles glatt, heißt es in dem Spot, den Burger King nun bei Instagram verbreitete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Anfrage von „Bild“ erklärte eine RTL-Sprecherin, dass der Clip bereits in einem Werbeblock am Mittag gelaufen sei, man diesen am Abend aber nicht zeigen wolle. Die Sprecherin betonte, dass man grundsätzlich strikt auf die Trennung von redaktionellen Inhalten und Werbung achte. Das sei bei einer Ausstrahlung dieser Werbung während der Sendung nicht gegeben, „da der Werbespot direkt auf die Recherchen bzw. Inhalte von ‚Team Wallraff‘ Bezug nimmt.“ Außerhalb der Sendung könne der Clip jederzeit laufen, hieß es.

Hintergrund sind Recherchen des RTL-Undercover-Dokuteams „Team Wallraff“ vom Herbst 2022. Damals hatte ein Undercover-Bericht mit versteckter Kamera zur Folge, dass Burger King fünf Filialen vorübergehend schließen musste. Dem Unternehmen wurden in der Sendung unter anderem Mängel bei Hygiene, Lebensmittelsicherheit und Arbeitsbedingungen vorgeworfen.

Der Fast-Food-Kette musste auch das „V-Label“ von mehreren Produkten entfernen. Denn die Recherchen stellten Mängel bei der Trennung der pflanzenbasierten und fleischhaltigen Burgerpatties fest. Durch unklare Beschriftungen der Wärmebehälter sei nur schwer zu erkennen, welche Patties fleischhaltig und welche vegan beziehungsweise vegetarisch seien. Dement­sprechend kommt es laut der Untersuchung immer wieder zu Verwechslungen – und mit Fleisch in Berührung gekommene „plant based“-Produkte in den Verkauf.

RND/sz