Nach 14 Jahren: Monica Lierhaus moderierte ihre erste Livesendung bei RTL

Moderatorin Monica Lierhaus hat zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder eine Livesendung moderiert. Für „RTL Aktuell“ präsentierte sie am Montagabend die Nachrichten zum Sport. Lierhaus lag 2009 monatelang im Koma, nachdem es bei der Entfernung eines Aneurysmas im Gehirn zu Komplikationen kam. Die damals 39‑Jährige konnte sie danach nicht mehr ausüben. Lierhaus musste das Laufen und Sprechen neu lernen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anlässlich der „Woche der Vielfalt“ feierte Lierhaus am Montag ihr Comeback. Angekündigt wurde sie von Kollegin Charlotte Maihoff: „Herzlich willkommen zu ‚RTL Aktuell‘. Den Sport gibt‘s gleich und darüber freue ich mich ganz besonders: mit Monica Lierhaus.“ Diese wiederum schwärmte: „Du glaubst nicht, wie ich mich darüber freue. Es ist für mich so toll, wieder in einem Studio stehen zu dürfen. Sensationell.“ Anschließend führte sie souverän durch die Sendung und bekam in den sozialen Medien viel Zuspruch für ihren Auftritt.

Auch beim Länderspiel im Einsatz

Zeitweise moderierte Lierhaus – allerdings nicht live – die ARD-Fernsehlotterie. Zur „Sport­schau“, wo sie vor dem Schicksalsschlag tätig war, kehrte sie nicht zurück. 2012 arbeitete Lierhaus nach über drei Jahren Pause erstmals wieder als Sportreporterin. Für die „Sport Bild“ interviewte sie Joachim Löw, damals Bundestrainer, zur anstehenden Europa­meisterschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die ehemalige „Sportschau“-Moderatorin wird weitere Liveauftritte absolvieren, wie RTL ankündigte: Am Dienstag wird sie bei der Liveübertragung des Fußball-Länderspiels Deutschland gegen Kolumbien in Gelsenkirchen mit Florian König moderieren. Außerdem ist sie für RTL bei den Special Olympics im Einsatz. Menschen mit geistiger Behinderung messen sich dabei bis zum 25. Juni in Berlin. Bei „Punkt zwölf“ wird Lierhaus bis Freitag die „Held*innen des Alltags“ vorstellen.

RND/sebs