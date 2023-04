Warum der Rundfunkbeitrag sinken muss

Es ist ein erprobtes Abwehrritual in den Chefetagen von ARD und ZDF: Wann immer die Rede auf den Rundfunkbeitrag kommt, wiegt man skeptisch die Köpfe und raunt Warnendes: Wenn der Beitrag nicht steige, heißt es dann, müsse man „auch ans Programm ran“. Im Übrigen habe man doch schon ganz ordentlich gespart und sogar Stellen gestrichen. Und vor acht Jahren sei der Beitrag doch sogar mal um 48 Cent im Monat gesunken, wo bleibe denn da die Dankbarkeit? Und überhaupt: Die Inflation! Die Demokratie!

Die Einnahmen steigen seit Jahren rasant an

Alles richtig. Im Kern ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine bewährte, richtige und der Qualität verpflichtete Institution. Gut so. Doch was die Damen und Herren nicht so gern laut verkünden (schon gar nicht nach dem Skandal um die geschasste Ex-rbb-Intendantin Patricia Schlesinger): Ihre Einnahmen steigen seit Jahren rasant immer weiter an – von 8,07 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 8,42 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Das reflexhafte Gebarme ist also nicht nur realitätsfern. Es schadet am Ende dem Ansehen der Häuser selbst. Denn all das Ächzen und Stöhnen entfremdet ARD und ZDF von ihrem Publikum: Nach einer aktuellen INSA-Umfrage halten nur 7 Prozent der Zuschauer und Zuhörerinnen 18,36 Euro im Monat für angemessen. Nur 5 Prozent würden mehr bezahlen. Es sind verheerende Werte.

Die Welt hat sich weitergedreht: Um mit Streamingkonkurrenten mithalten zu können, müssen sich ARD und ZDF ohnehin verschlanken. Geplant ist etwa eine gemeinsame Mediathek. © Quelle: Marius Becker/dpa

Und das Thema ist brandaktuell: In diesen Tagen beugen die Senderverantwortlichen ihre Häupter über die Finanzierungspläne. Bis zum 28. April müssen sie ihren Finanzbedarf bei der Gebührenkommission anmelden. Und der fällt – Überraschung! – traditionell gern höher aus als in den Vorjahren. Auch diesmal will man mehr Geld. Man werde mit seiner Forderung aber „unter der Inflationsrate“ bleiben, hieß es aus den Häusern, als sei allein das schon maß- und rücksichtsvoll. Auch ARD und ZDF litten schließlich unter den höheren Preisen. Bitte? Man darf die Damen und Herren kurz daran erinnern, wer hier ihrer Vorstellung nach ihre Inflationssorgen lindern soll: Es sind wir alle, die wir nicht minder unter der Preisexplosion leiden. Auch der Deutsche Journalisten-Verband fordert deutlich höhere Rundfunkbeiträge. Das ist im Sinne der eigenen Klientel – aber weltentrückt.

Planspiele von bis zu 25 Euro im Monat

Es sind aus guten Gründen nicht die Sender selbst, die die Höhe des Beitrags festlegen: Ein 16-köpfiges, unabhängiges Fachgremium, das den spektakulär bürokratischen Titel „Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten“ (KEF) trägt, streicht das hübsche Wunschkonzert alle vier Jahre um ein paar Menuette zusammen und macht den 16 Bundesländern dann einen Vorschlag über die künftige Höhe des Monatsbeitrags. Der nächste Vorschlag ist für Februar 2024 zu erwarten. Die Länder entscheiden dann über den neuen Beitrag ab 2025. Und das wird knifflig. Die letzte Erhöhung musste man schon per Bundesverfassungsgericht durchboxen, weil sich Sachsen-Anhalt querstellte. Schon jetzt sperren sich mehrere Ministerpräsidenten, was eine Erhöhung angeht.

Das alles ficht die ARD offenbar nicht an. Senderintern spielte man in einem Strategiepapier sogar mit dem Gedanken an einen Monatsbeitrag von mehr als 25 Euro, wie der „Business Insider“ berichtete. Auch wenn das nur eine „politische Zahl“ aus einem strategischen Stufenplan sein sollte und die Sender gar keine konkreten Monatsbeiträge beantragen: Allein der Gedanke an mehr als 20 Euro im Monat ist absurd. Derlei Fantastereien zeigen, dass man in manchen Verästelungen des öffentlich-rechtlichen Schlaraffenlandes offenbar den Schuss noch immer nicht gehört hat.

Um zu bestehen, müssen sich ARD und ZDF massiv verschlanken

Die Frage nach der Überfinanzierung muss man auch als jahrelanger Verteidiger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stellen dürfen, ohne gleich zum Totengräber des gesamten Systems erklärt zu werden. Um überhaupt mit Streamingkonkurrenten mithalten zu können, müssen sich ARD und ZDF ohnehin massiv verschlanken. Geplant ist etwa eine gemeinsame Mediathek. Das wird viel Geld kosten. Das geht nur mit einer Radikalkur.

Der Rundfunkbeitrag darf nicht weiter steigen. Er muss sinken. Und zwar nicht, weil am rechten Rand und in der „Bild“-Zeitung permanent gegen „Zwangsgebühren“ und den angeblich „linksgrün-versifften“, allzu woken „Staatsfunk“ gepöbelt wird. Dort geht es in Wahrheit ja nicht ums Geld, sondern um den Inhalt. Weniger öffentlich-rechtlicher Rundfunk – das bedeutet in der Gleichung von Populisten vor allem: weniger Gegenwind für uns. Nein, es geht nicht um die heuchlerischen Attacken von rechts. Es geht um drei ganz andere Gründe.

Drei Gründe für einen niedrigeren Rundfunkbeitrag

Erstens muss der Beitrag sinken, weil die Welt sich weitergedreht hat: ARD, ZDF und Deutschlandfunk sind wichtig für die demokratische Willensbildung – aber zu teuer. Aufbau und Struktur der Sender stammen aus der Nachkriegszeit. Die mehr als 20 (!) Orchester, Bigbands und Chöre der ARD etwa haben ihren Ursprung in einer Ära, als gehobene Unterhaltung und klassische Konzerte als Kernbestandteile einer bildungsbürgerlichen Gesellschaft noch als hoheitliche Rundfunkaufgaben verstanden wurden.

Zweitens muss der Beitrag sinken, weil nur äußerer Zwang die Anstalten dazu bewegt, ernsthaft die Luft aus ihren aufgeblähten Strukturen zu lassen. Ein moderner, schlanker, zukunftsfester Rundfunk wäre zweifellos mit deutlich weniger Geld zu stemmen als 8 Milliarden Euro im Jahr. Braucht die ARD wirklich 129 Standorte und 64 regionale Radiosender? Sicher nicht.

Und drittens muss der Beitrag sinken, weil die bisherigen Sparbemühungen (und die Skandale beim rbb und beim NDR) nur eines bewiesen haben: dass den Sendern die radikale Neuausrichtung ihrer selbst nicht aus eigener Kraft und ohne klare Schranken aus der Politik gelingen wird. Seit Jahren schon haben ARD und ZDF ein Legitimationsproblem – vor allem, weil ihre Manager trotz üppigster Garantiefinanzierung in Sachen Sparwillen und Reformanstrengungen noch immer keine Maximalbereitschaft zeigen, Gewohnheitsrechte und Privilegien aufzugeben, solange sie nicht müssen. Zu häufig steht der Be­stands­schutz im Vordergrund. Von innen mag sich die Erneuerung schon jetzt anfühlen wie eine schmerzhafte Rosskur. Von außen aber und im Gesamtbild ist sie bisher kaum mehr als Kosmetik. ARD-Chef Kai Gniffke etwa will die Social-Media-Accounts der Sender halbieren. Das ist die aktuelle Flughöhe der Reformpläne.

Will die Social-Media-Accounts der Sender halbieren: Kai Gniffke, Intendant des Südwestrundfunks und aktueller ARD-Vorsitzender. © Quelle: Bernd Weißbrod/dpa

Politik, Gesellschaft und Sender müssen also schnellstmöglich eine Vision für einen zukunftsfesten öffentlich-rechtlichen Rundfunk entwickeln. Denn schuld an der Misere sind ja nicht allein die Sender: Ein Dickicht auch aus politischen Interessen verhindert bisher radikalere Reformansätze. Nur deshalb fahren 58 ARD- und ZDF-Mitarbeiter aus diversen Bundesländern zu einem CDU-Parteitag – weil jeder regionale Abgeordnete ins Fernsehen oder Radio drängt. Ein achtköpfiger, extern besetzter „Zukunftsrat“ soll nun über Auftrag und Struktur des Öffentlich-Rechtlichen befinden. Das kann nur ein Anfang sein.

Die Welt geht nicht unter ohne „SOKO Wismar“

Eine niedrigere Finanzforderung wäre ein sympathisches Signal ins Land hinein: „Seht her, wir haben verstanden! Wir reduzieren uns und geben etwas zurück.“ Es täte ARD und ZDF aber auch inhaltlich gut, sich auf Kernaufgaben konzentrieren zu können, statt zum Beispiel Hunderte allerhöchstens mittelmäßige Krimis und Krimifolgen pro Jahr zu produzieren. Die Welt geht nicht unter ohne „SOKO Wismar“ oder den „Lissabon-Krimi“.

Gewiss gibt es Qualität nicht zum Nulltarif. Und sicher machen auch die globalen Streamingdienste Druck. Doch jeder Cent über 18,36 Euro wäre falsch. Denn sonst riskieren ARD und ZDF einen Strömungsabriss – und die Gesellschaft, die sie eigentlich tragen soll, verweigert ihre Akzeptanz. Und das könnte mittelfristig bedeuten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, an sich selbst erstickt, in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Es wäre ein Drama für den Demokratiestandort Deutschland.