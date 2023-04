Anna Schudt über Durststrecken und neues Glück: „Trauere dem ‚Tatort‘ gar nicht nach“

Hauptrolle in ZDF-Drama

Anna Schudt (49) wurde als Dortmunder „Tatort“-Kommissarin zum Star, doch nach zehn Jahren und 22 Folgen wurde ihre Figur Martina Bönisch bei einem Einsatz erschossen. Jetzt hat die Charakterdarstellerin wieder Zeit für andere komplexe Rollen – so wie im TV-Drama „Laufen“ (Montag, 24. April, 20.15 Uhr, ZDF): In der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Isabel Bogdan spielt die 49-Jährige eine Berufsmusikerin, die nach dem Suizid ihres Lebensgefährten in Trauer versinkt – als sie mit Joggen beginnt, hilft der Sport ihr aus der Krise.

Frau Schudt, in Ihrem neuen Film geht es um Trauer. Wie sehr trauern Sie Ihrer Rolle als Martina Bönisch beim „Tatort“ nach?

Gar nicht, es gibt auch keinen Amputationsschmerz oder dergleichen. Es war eine wunderbare Zeit, aber ich hadere überhaupt nicht mit der Entscheidung. Ich habe mich diesem Projekt zehn Jahre lang gewidmet, und dann war es auch mal gut. In zehn Jahren passiert wahnsinnig viel. Man entwickelt sich weiter, sowohl privat als auch in seiner Profession. Ich fand es einen super Zeitpunkt, um die Rolle abzugeben, ich vermisse nichts.

Sind Sie nach 22 „Tatort“-Folgen krimimüde und wollen mit dem Genre nichts mehr zu tun haben?

Ich habe gar nichts gegen einen guten Krimi, aber tatsächlich bin ich froh, dass ich mich im Moment nicht mit Leichen und der Aufklärung von Kriminalfällen beschäftigen muss. Das habe ich sehr lange gemacht und brauche es fürs Erste nicht mehr. Bis jetzt kam übrigens auch kein Krimiangebot.

Sie haben in einer Talkshow erwähnt, dass nach Ihrem letzten „Tatort“ zunächst gar keine Angebote kamen. Hatten Sie da Angst, dass der Ausstieg doch ein Fehler war?

Immer wieder hatte ich ein mulmiges Gefühl, ja. Aber das hörte auch wieder auf. Ich bin gesegnet mit viel Vertrauen in das, was da kommt. Aber zugegeben, zwischendurch scharre ich bei solchen Durststrecken schon mit den Hufen und denke: Jetzt könnte mal wieder was passieren. Aber dann muss man einfach stillhalten. Man muss als Freiberufler gute Nerven haben, anders geht es nicht.

Und die haben Sie?

Ja, ich habe zum Glück gute Nerven, und ich bin jemand, der gerne einen scharfen Cut macht. Ich schmeiß mich gerne in neue Dinge hinein, probiere neue Sachen aus und weiß nicht, was passiert. Und in der Regel geht das gut und ist immer bereichernd.

Für den Film „Laufen“ sind Sie zur Läuferin geworden ...

Ich bin schon vorher immer mal wieder gejoggt, aber ich habe es nicht so sehr geliebt. Ich hatte aber das Glück, dass mir der Film schon ein Jahr vor Drehbeginn angeboten wurde, sodass ich mich mit dem Laufen ganz intensiv beschäftigen konnte. Ich bin in die Lauferei eingestiegen, bin dann irgendwann so weit gekommen, jeden Tag zu laufen, und das hat interessante und wahnsinnig spannende Auswirkungen gehabt. Bis heute laufe ich. Das hat mich nicht losgelassen.

Was gibt Ihnen das Laufen?

Laufen macht mich einfach froh. Es hat so ungeheuerliche Auswirkungen auf mein Nervensystem und meine inneren Zustände, dass ich es nicht mehr lassen kann.

Hilft Ihnen das Laufen auch für Ihre Arbeit als Schauspielerin?

Es hilft mir auch bei der Arbeit, denn danach bin ich fokussiert. Beim Laufen kommen mir Gedanken. Wenn ich mich gerade mit einer Rolle beschäftige, dann beschäftigt sie mich auch beim Laufen. Textlernen kann ich dabei aber nicht, da müsste ich ja Zettel mitnehmen, das wäre ja furchtbar. (lacht)

„Laufen“ war der erste Film, den Sie nach Ihrem „Tatort“-Abschied gedreht haben. Sie spielen in der Romanverfilmung eine Frau, die nach dem Freitod ihres Lebensgefährten ihre Trauer verarbeiten muss und mit Joggen anfängt.

Ich fand das als Filmstoff sehr ungewöhnlich. Der Roman ist ja ein reiner innerer Monolog einer Frau, die läuft, und ich konnte mir nicht vorstellen, wie man das filmisch umsetzt – bis ich dann den ersten Drehbuchentwurf in Händen hielt. Mich interessiert die Aufwärtsspirale, die diese Frau bewältigt, aus ihrer großen Einsamkeit heraus. Man darf als Trauernder jede Empfindung haben, auch Wut, alles darf da sein. Man muss sich die Zeit nehmen, die man braucht. Und irgendwann gibt es eben doch einen Lichtschimmer, und auf den kann man zulaufen.