Schlag den Star 2022: Sendetermine, Stars und Spiele

Promi gegen Promi: Regelmäßig treten bei „Schlag den Star“ auf Pro Sieben Prominente der deutschen Medienlandschaft gegeneinander an und zeigen in bis zu 15 Spielen und Wettkämpfen, wer der „Bessere“ ist. Zu gewinnen gibt es 100.000 Euro. Welches Duell als nächstes ansteht, erfahren Sie hier.

Die Kult-Show „Schlag den Raab“ wurde 2009 von der Ableger-Show „Schlag den Star“ abgelöst. Seitdem duelliert sich nicht mehr Moderator-Urgestein Stefan Raab selbst mit verschiedenen Promis, sondern lässt diese gegeneinander in den Ring steigen. Während Raab die Show zunächst noch moderierte, überließ er die Leitung schließlich seinem „Dauer-Praktikanten“ Elton. Hier werfen wir einen Blick auf die nächste Ausgabe.

Schlag den Star 2023: Wann findet das nächste Duell statt?

Das nächste Duell bei „Schlag den Star“ findet im Februar statt. Noch haben Fans die Möglichkeit, Karten für die Live-Show in Köln zu ergattern.

Datum: 4. Februar 2023

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Promis: Johannes B. Kerner gegen Moritz Bleibtreu

Wer nicht solange warten möchte, kann sich bis dahin mit Wiederholungen der vorherigen Folgen in Stimmung für das Promi-Duell bringen.

„Schlag den Star“-Wiederholungen 2022 und 2023

Datum Duell Sendetermine Samstag, 31.12.2022 Michael „Bully“ Herbig gegen Rick Kavanian Pro Sieben, 09.45 - 14.20 Uhr Sonntag, 08.01.2022 Dagi Bee gegen Jasmin Wagner Pro Sieben, 00.15 - 03.30 Uhr

„Schlag den Star“ Spiele - in welchen Spielen treten die Stars an?

In bis zu 15 Spiele treten die Promis während einer Show gegeneinander an. Mit dabei ist alles von Action über Wissensfragen bis hin zu Geschicklichkeitsaufgaben. In den vergangenen Episoden konnten die Kandidaten beispielsweise in Kultspielen wie „Blamieren oder Kassieren“ zeigen, was sie drauf hatten, aber auch ganz klassischen Allgemeinwissen-Tests, Geographiekenntnisse und Schätzfragen gehören zum Repertoire. Ebenso sind Muskelkraft und Geschick gefragt, sei es beim Bogenschießen, Autos ziehen, Domino oder Weitwurf und Darts.

Welche Spiele es letztendlich in die Sendung schaffen, erfahren die Kandidaten erst dann, wenn das jeweilige Spiel beginnt. Eine gezielte Vorbereitung ist so nicht möglich. Mittlerweile können übrigens auch die Zuschauer daheim die zahlreichen Spiele nachspielen, denn „Schlag den Star“ gibt es sowohl als Brettspiel als auch PC- und Konsolenadaption.

Wer hat bei „Schlag den Star“ gewonnen?

Während in den Staffeln 1 bis 5 (von 2009 bis 2013) noch von der Redaktion ausgewählte Kandidaten gegen je einen Star antraten, starteten mit Staffel 6 die Duelle zwischen jeweils zwei Stars. Das sind die bisherigen Gewinner und Verlierer bei „Schlag den Star“:

Staffel 14 (2022):

Joachim Llambi (63:28 gegen DJ Bobo)

Michael „Bully“ Herbig (70:50 gegen Rick Kavanian)

Viviane Geppert (67:53 gegen Valentina Pahde)

Max Kruse (68:52 gegen Steven Gätjen)

Fabian Hambüchen (62:29 gegen Julius Brink)

Frederick Lau (70:50 gegen Marteria)

Jeannine Michaelsen (64:27 gegen Charlotte Würdig)

Robin Gosens (68:37 gegen Rúrik Gíslason)

Laura Karasek (67:38 gegen Motsi Mabuse)

Staffel 13 (2021):

Pascal Hens (64:41 gegen Kevin Großkreutz)

Carmen Geiss (74:31 gegen Claudia Effenberg)

Wincent Weiss (68:52 gegen Edin Hasanovic)

Jenke von Wilmsdorff (62:58 gegen Bülent Ceylan)

Sophia Thomalla (74:31 gegen Evelyn Burdecki)

Silvio Heinevetter (73:18 gegen Alexander Zverev)

Katja Burkard (61:43 gegen Olivia Jones)

Ruth Moschner (68:37 gegen Alexander Herrmann)

Staffel 12 (2020):

Frank Rosin (62:43 gegen Mario Basler)

Dagi Bee (61:17 gegen Jasmin Wagner)

Thomas Hayo (73:18 gegen Jorge González)

Sylvie Meis (63:28 gegen Lilly Becker)

Verona Pooth (71:20 gegen Janine Kunze)

Tim Wiese (74:47 gegen Patrick Esume)

Stefanie Hertel (75:45 gegen Cathy Hummels)

Sonja Zietlow (70:50 gegen Jürgen Milski)

Staffel 11 (2019):

Sasha (71:34 gegen Tim Mälzer)

Lucas Cordalis (74:46 gegen Paul Janke)

Felix Neureuther (74:46 gegen Christoph Kramer)

Max Mutzke (62:4 gegen Teddy Teclebrhan)

Staffel 10 (2018):

Gil Ofarim (27:9 gegen Pietro Lombardi)

Faisal Kawusi (25:3 gegen Ralf Moeller)

Eko Fresh (64:14 gegen Sarah Lombardi)

Staffel 9 (2017):

Stefan Kretzschmar (73:32 gegen Tim Bendzko)

Joey Kelly (73:47 gegen Alexander Klaws)

Attila Hildmann (70:50 gegen Luke Mockridge)

Lena Meyer-Landrut (68:52 gegen Lena Gercke)

Staffel 8 (2016):

Henning Baum (73:47 gegen Matthias Steiner)

Arne Friedrich (64:56 gegen Johannes Strate)

Tom Beck (73:32 gegen Daniel Aminati)

Andreas Wolff (66:12 gegen Massimo Sinato)

Fabian Hambüchen (65:26 gegen Bülent Ceylan)

Detlef D! Soost (74:46 gegen Thorsten Legat)

Staffel 7 (2015):

Daniel Aminati (24:4 gegen Stefan Effenberg)

Sophia Thomalla (28:8 gegen Fernanda Brandao)

Lukas Podolski (41:25 gegen Elton)

Luke Mockridge (25:11 gegen Ross Antony)

Staffel 6 (2014):