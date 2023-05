Schweden beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Loreen aus Schweden.

Schweden beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 62 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 6 (1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat Schweden derzeit eine Gewinnchance von 50 Prozent. Stand: 11.5.2023

Das ist Loreen

Die stets umrätselte, hoch charismatische 39‑jährige Loreen, mit bürgerlichem Namen Lorine Zineb Noka, hat bereits 2012 beim ESC in Baku (Aserbaidschan) mit „Euphoria“ einen souveränen Sieg eingefahren. Auch ihr diesjähriger Titel „Tattoo“ liegt bei den Buchmachern klar vorne. Mit einem siebten ESC-Sieg würde Schweden mit dem bisherigen Rekordhalter Irland gleichziehen.

Das ist der Song

Zwischen zwei gewaltigen Quadern tanzt Loreen auf der Bühne im Licht einer Art XXL-Sonnenbank einen erratischen, tranceartigen Tanz zu einer klassisch-schwedischen Powerballade, die Anklänge ihres Siegerliedes von 2012 hat – ein David-Guetta-artiger Sound mit vielen Elektro- und Discoelementen.

Das sind die Lyrics von „Tattoo“:

I don’t wanna go

But baby we both know

This is not our time

It’s time to say goodbye

Until we meet again

Cause this is not the end

It will come a day

When we will find our way

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there





No, I don’t care about them all

Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You stuck on me like a tattoo





I’m letting my hair down

I’m taking it cool

You got my heart in your hand

Don’t lose it my friend

It’s all that I got





And now violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there





No, I don’t care about them all

Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You stuck on me like a tattoo





Oh, I don’t care about them all

Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You stuck on me like a tattoo

I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You stuck on me like a tattoo





All I care about is love

Oh oh oh

All I care about is love

You stuck on me like a tattoo

(Text: Jimmy Jansson, Jimmy „Joker“ Thörnfeldt, Loreen, Moa „Cazzi Opeia“ Carlebecker, Peter Boström, Thomas G:son)