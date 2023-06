Schwert singt, Schädel brummt – Man bräuchte einen Erinnerungszauber für die dritte Staffel von „The Witcher“

Rittersporn, der Barde mit den melancholischen Zügen und dem sonnigen Gemüt, liegt im Bett der schönen Vespula und schwadroniert über seine „bewusstseinserweiternden, weltverändernden, herzzerreißenden Affären“. Ein Mann, der für die Liebe gemacht ist und nicht fürs Schwert, der plappert und plappert wie der Papagei auf Vespulas Balkon. Man ist froh, als Geralt von Riva an die Tür klopft, um ihm etwas zu zeigen. Nicht auszuhalten, das ganze Blabla. Was, sagen wir, nicht untypisch ist für die neuen Folgen von „The Witcher“.

Das Netflix-Spektakel ist zurück. Dritte Staffel, neues Unglück für die „Kontinent“ genannten Fantasylande des polnischen Kultautors Andrzej Sapkowski, aus denen „The West Wing“- und „Umbrella Academy“-Autorin Lauren Schmidt Hissrich eine Serie gemacht hat. Die für den Frieden so wichtige Prinzessin Ciri muss auch weiterhin gerettet, bewahrt, in physischer wie zauberischer Kampfkraft gestählt werden. Verschrieben haben sich dieser Aufgabe der Protagonist Geralt von Riva, mutierter Sohn einer Zauberin und eines Kriegers, und die Zauberin Yennefer.

Und so sieht man das Dreigespann zu Beginn der Staffel von Behausung zu Behausung ziehen, verfolgt von Häschern, Mördern, Brandstiftern und Monstern. Man zieht von verwunschenem Elfenschloss in eine verschneite Waldhütte und am Ende nach Aretusa, ins Zentrum der magischen Bruderschaft.

Es geht medias in res, wer die letzte Staffel nicht gesehen hat, hat hier so gar keine Chance, einzusteigen. Selbst wer sie vor anderthalb Jahren durchgebingt hat, rätselt oft genug. Who is who? – das fragt man sich in einem fort. Geschwätzig geht es durch die Episoden. Namen von Menschen, Elfen, Orten werden dem Zuschauer und der Zuschauerin nur so um die Ohren gehauen. Schwert singt, Schädel brummt.

Ein kleiner Schnellkurs zum Zurechtfinden

Zum Zurechtfinden ein Schnellkurs: Der „Kontinent“ ist eine Welt voller Ressentiments, in der die Menschen sich als Herrenspezies gebärden und – ähnlich wie in Amazons in diesem Jahr viel zu früh beendeter Serie „Carnival Row“ – einen Genozid unter Elfen angerichtet haben. Beide Spezies sind durch die sogenannte „Sphärenkonjunktion“ aufeinandergestoßen, ein Sich-Überschneiden von Parallelwelten rund 1500 Jahre vor der Handlungszeit.

Der Held Geralt kämpft mit zwei Schwertern (eins aus Stahl für menschliche Gegner, eins aus Silber für Monster), ist Ciri alias Prinzessin Cirilla Fiona Elen Riannon von Cintra (Freya Allan) verpflichtet, dem „Kind der Vorsehung“. Und, das merkt man spätestens nach zehn Minuten der dritten Staffel, er ist immer noch in die Zauberin Yennefer verliebt. Gut, aber ungeeint ist der Norden, böse ist das südliche Nilfgaard – indes: Jeder kocht hier sein politisches Süppchen. Ein bisschen wie in „Game of Thrones“.

Echt jetzt? Eine Nebenfigur leidet an einer „Weizenallergie“

Nur nicht so sorgfältig – etwa im Dialog: Gern wird in „The Witcher“ durch staksigen Sprechtext Handlung erklärt, trifft Superpathetisches auf extrem Banales, vornehme Ausdrucksweise auf Derbsprech, und zuweilen steckt einfach viel zu viel von unserer Welt in der Ausdrucksweise. Mit „Dieses Biest ging mir voll auf den Sack“, begrüßt der alte Fischer Obin die Absicht von Geralt und Ciri, ein ihm das Geschäft verderbendes Meermonster zu töten.

Und der als zwischenzeitlicher Aufpasser für Ciri bestellte missmutige Fabio lehnt auf dem Markt von Aretusa eine Brezel aus ihren Händen mit den Worten ab: „Ich habe eine Weizenallergie!“ Es gibt Leute, so war zu hören, die bekommen von solchen Sätzen eine „Witcher“-Allergie. Die zweite Staffel hatte ihre Sprache deutlich besser im Griff.

Schön, wenn einfach mal ein Monster bekämpft werden muss

Schön, wenn mal – wie in der vierten Episode – einfach ein schlichtes Ungeheuer aus den Wellen auftaucht und ohne großes Geplapper nur bekämpft werden muss. Dies auch noch bei Tageslicht, wo die meisten Monster in den ersten drei Episoden nächtliche Auftritte bevorzugten, bei denen man kaum mehr sah als zappelnde, wuselnde Umrisse.

Henry Cavill, der uns mit Falkenblick, brunnentiefer Stimme und gut choreografierten Schwerttänzen bei Laune hält, ist so gut wie raus aus diesem undurchsichtigen Fantasygewebe. Drei Folgen lang, die vom Dienst mit dem roten „N“ im Juli nachgereicht werden, wird er noch die Klingen kreuzen, wird versuchen, das Geheimnis eines unbekannten, aber hochverderblichen Magiers und der verschwundenen Halbblutelfen zu lösen.

Und man ist froh, dass die neuen Folgen über Ciris Selbstfindung und Erwachsenwerdung, wenn schon nicht gut, so doch keine Volldusselei geworden sind, wie die vorige Weihnachten gelaunchte Prequelminiserie „The Witcher: Herkunft des Blutes“.

Ab der vierten Staffel wird dann Liam Hemsworth, Bruder von Netflix‘ Tyler-Rake-Darsteller Chris Hemsworth, in die schwarze Garderobe des Witchers schlüpfen. In Zauberlanden dürfte ein neues Gesicht für einen vertrauten Charakter nicht das größte Problem sein. Und was James Bond, Tarzan und Batman recht war, dürfte Geralt von Riva nur billig sein.

„The Witcher“, Staffel 3/1, fünf Episoden, von Lauren Schmidt Hissrich, mit Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra, Joey Batey, MyAnn Buring, Graham McTavish, Lars Mikkelsen, Simon Callow (ab 29. Juni bei Netflix)