Serbien beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Luke Black aus Serbien.

Serbien beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 15 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 1 (2007)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat Serbien derzeit eine Gewinnchance von weniger als 1 Prozent. Stand: 11.05.2023

Das ist Luke Black

Ist das nicht Hugh Grant in „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“? Nein, das ist der 30-jährige serbische Sänger und Komponist Luke Black im weißen Michael-Jackson-Gedächtnisflatterhemd. Im bürgerlichen Leben heißt der Mann, der vor allem die Hardcore-Fanbasis beim ESC begeistert, Luka Ivanović.

Das ist der Song

Sein selbstgeschriebener Song „Samo mi se spava“ („Ich will nur schlafen“) ist mit einer großen weißen Blüte und allerhand optischem Gedöns etwas überkandidelt inszeniert. Und schlafen ist auch das Stichwort: Nichts von dieser langweiligen Nummer bleibt wirklich haften.

Das sind die Lyrics von „Samo mi se spava“:

Baby watch the world on fire

It is all a game to me

I don‘t wanna choose my fighter

Who‘s taking control of me?





Hello?

Samo mi se spava [I just wanna sleep]





Spavaj [go to sleep]





I just wanna sleep forever (s-spavaj)

Like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (s-spavaj) [I just wanna sleep forever]

Dok svet gori [while the world is burning]

I just wanna close my eyes

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (s-spavaj) [I just wanna sleep forever]

Dok svet gori [while the world is burning]

Noć je, beskonačni sati [in the night, the endless hours]

Na ramenu djavoli [devil‘s on my shoulder]

Želim samo večno spati [I just wanna sleep forever]

Tako da ih pobedim [so I can power over]





Hello?

Game over





Spavaj [go to sleep]





(samo mi se spava) [i just wanna sleep]

I just wanna sleep forever (s-spavam)

Like it better when i dream

Želim zauvek da spavam (s-spavam) [I just wanna sleep forever]

Dok svet gori [while the world is burning]

I just wanna close my eyes

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (s-spavaj) [I just wanna sleep forever]

Dok svet gori [while the world is burning]





WAR

VIOLENCE

RAGE

VIRUS

SAVEST SPAVA [the conscience is asleep]

DOK SVET GORI [while the world is burning]





VOICE SILENCED

GUNS

RIOTS

RAZUM SPAVA [the sanity is asleep]

DOK SVET GORI [while the world is burning]





Spavaj [go to sleep]

(samo mi se spava) [I just wanna sleep]

(samo mi se spava) [I just wanna sleep]

(Text: Luke Black)