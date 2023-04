Von Vätern und Verrätern – die Serie „Beschütze sie“

In der siebenteiligen Serie „Beschütze sie“ (streambar bei Apple TV+) sucht Jennifer Garner den verschwundenen Ehemann und lernt dabei, das nichts ist, wie es scheint. Die Schauspielerin überzeugt als Einzelkämpferin in einem gut inszenierten Verwirrspiel.

Männer, so hat es Herbert Grönemeyer einst besungen, sind: einigermaßen perfide. Sie bauen Raketen, führen Kriege, baggern wie blöde und belügen selbst jene am Telefon, die sie lieben. Kein Wunder also, dass sogar der hinreißende Owen, gespielt vom bildschönen Nikolaj Coster-Waldau alias Jaime Lennister („Game of Thrones“) sich eines kalifornischen Sommertages plötzlich aus dem Staub macht und seiner Ehefrau Hannah einen Koffer voller Geld nebst zwei Worten auf zerknittertem Papier hinterlässt: „Beschütze sie“. Gemeint ist Stiefkind Bailey, das der Software-Unternehmer genau 14 Monate zuvor mit in die neue Beziehung gebracht hatte und folglich – Teenager eben – schlecht auf Hannah zu sprechen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Laura Daves Bestseller „The Last Thing He Told Me“, was Apple TV+ fürs deutsche Publikum mit der rätselhaften Abschiedsnotiz „Beschütze sie“ betitelt, muss die ungeliebte Ersatzmutter also dreierlei bewältigen: eine Beziehung zur 16-Jährigen aufbauen, deren Vater ausfindig machen und nebenbei noch Wut, Trauer, Schmerz verarbeiten.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Jennifer Garner überzeugt als Einzelkämpferin

All dies gelingt der Hauptregisseurin Olivia Newman ziemlich souverän. Sie hat aber auch eine ziemlich routinierte Hauptdarstellerin: Jennifer Garner nämlich. 17 Jahre nach ihrer Doppelagentin „Alias“ ein Stück weit aus dem Rampenlicht verschwunden, überzeugt sie nun als Einzelkämpferin am Rande des Nervenzusammenbruchs und macht ihre Funktion als Ersatzspielerin somit fast vergessen. Da Julia Roberts absagen musste, übernahm Garner nicht nur deren Part, sondern als Koproduzentin von Reese Witherspoon gleich auch noch inhaltlich Verantwortung und macht dabei vieles richtig. Vornweg: einen Thriller ohne Blutvergießen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn obwohl sie die Suche nach dem verlorenen Mann und Vater ins konservative Texas führt, wo Owen über sein milliardenschweren Start-up offenbar ein bizarres Doppelleben mit Bezügen zur organisierten Kriminalität führte, kommt „Beschütze sie“ ohne Leichen aus – außer denen im Keller natürlich, der rasch einem Friedhof begrabener Gewissheiten gleicht. Als US-Marshall Grady (Augusto Aguilera) auf Hannahs Hausboot behauptet, ihr Gatte sei „nicht der, den Sie zu kennen glaube“, gilt das demnach für fast alle Beteiligten – Grady inklusive.

Wer gut ist und wer böse, ist Auslegungssache

Von Owens altem Mathe-Professor Cookman (Victor Garber) über den zwielichtigen Tycoon Bell (David Morse) bis hin zur jungen Angourie Rice als glaubhaft aufgewühlte Bailey durchweg glänzend besetzt, baut der Siebenteiler seine Spannung also ohne die üblichen Thriller-Standards auf. Es wird weder gefeuert noch geprügelt, geschweige denn gestorben, wenn die verlassene Ehefrau das Puzzle zerplatzter Lebensträume durch Rückblenden in vermeintlich glückliche Zeiten zusammensetzt und dabei bemerkt, wie wenige davon passen.

Würden deutsche Serien das Verwirrspiel dabei nun verlässlich in einer sämigen Soße aus Bass, Piano, Streichern einkochen, reicht Danny Bensi und Saunder Jurriaans meist eine leicht zerkratzte Geige, um das wachsende Chaos in Hannahs Kopf zu vertonen. Wer gut ist und wer böse, wer falsch spielt oder nicht, ist dabei Auslegungssache. Ob der geflohene Owen wirklich das Schwein ist, von dem Grönemeyer und auch die Ärzte einst sangen, bleibt da bis zum Schluss dieser heilen Welt im Realitätscheck der rauen Wirklichkeit offen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und so bleibt für Nikolaj Coster-Waldau alias Owen in der Filmgeschichte noch immer reichlich Platz neben den bereits existierenden Familienvätern mit heimlicher Zweitexistenz wie etwa Arnold Schwarzenegger in „True Lies“, Hugh Grant in „The Undoing“, Philip Glenister („Zwei Familien, ein Leben“) Àlvaro Morte („The Pier“) oder ganz zuletzt Florian Stetter im „Schritt zum Abgrund“. Merke: Nichts ist, wie es scheint und Nikolaj Coster-Waldau alias Owen ist ein völlig anderer ist als gedacht.

„Beschütze sie“ ist bereits bei Apple TV+ streambar.