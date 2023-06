Kostenfrei bis 16:31 Uhr lesen

Tatverdächtiger (22) festgenommen

Großer Polizeieinsatz in Kiel: In einem Einfamilienhaus im Baumweg ist am Dienstag eine Frau (44) getötet worden. Polizei und Rettungsdienst sind aktuell vor Ort. Mehrere Anwohner berichten unabhängig voneinander von Schüssen, die am Tatort gefallen sein sollen. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.