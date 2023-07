Starttermin für finale Staffel „Sex Education“ steht fest

„Sex Education“ zählt zu den erfolgreichsten Serien von Netflix - und als Vorzeigeprojekt in Sachen Diversität. Nach drei Staffeln rund um die Coming-of-Age-Geschichten der Schüler Otis, Eric und Maeve und Co. geht die Serie nun in ihr Finale. Der Streamingdienst zeigt die vierte und letzte Staffel „Sex Education“ ab dem 21. September, wie Netflix an diesem Donnerstag mitteilte.

Einen ersten Teaser-Trailer gibt es auch schon. Darin zu sehen ist Otis, wie er sich auf sehr seltsame Weise als Sex-Therapeut vorstellt - so seltsam, dass es seinem besten Freund Eric deutlich peinlich ist. Die beiden gehen jetzt nicht mehr wie in den vorhergehenden Staffeln auf die Moordale Secondary School, sondern aufs College. Otis muss sich dort als Therapeut erst neu beweisen, Eric will unbedingt beliebt sein. Dabei erleben die beiden einen Kulturschock - denn das College ist ganz anders als erwartet. Und Maeve verfolgt derweil ihre Träume weit entfernt in den USA, kündigt Netflix an.

„Sex Education“ mit Preisen ausgezeichnet

2019 war die Serie mit der ersten Staffel gestartet und wurde seitdem mehrfach für Preise nominiert und ausgezeichnet, so erhielt etwa die dritte Staffel den Preis als Beste Comedyserie bei den International Emmy Awards 2022. Mit 66,6 Millionen Aufrufen innerhalb der ersten 91 Tage nach Start war die dritte Staffel zudem auch zahlentechnisch ein voller Erfolg, so der Streamingriese.

