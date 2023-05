Warum die neue Apple-Serie „Silo“ ein Glanzstück der Science-Fiction ist

Die Fragen der Bewohner sind: Warum sind wir im Silo? Wer hat ihn gebaut? Und, die Generationenfrage: Wann können wir ihn wieder verlassen? Denn draußen sieht es nicht gut aus – ein trostloser Anblick ist auf allen Bildschirmen des riesigen unterirdischen Betonkomplexes zu sehen, der 144 Stockwerke in die Tiefe reicht und der über 10.000 Menschen beherbergt: eine Steinwüste, eine Treppe, grauer Himmel, ein abgestorbener Baum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wer es in dem Schacht aus Beton nicht aushält, wer glaubt, dass die Atmosphäre auf Erden wieder gut genug ist, um in ihr zu atmen und wer darob öffentlich den Wunsch äußert zu gehen, für den gibt es kein Zurück mehr – das verlangt der „Pakt“, das verfassungsähnliche seltsame Regelwerk des Zusammenlebens im Silo. Die Bewohner versammeln sich dann an den Bildschirmen, hoffnungsvoll – nur um zu erleben, wie der Silo-Exilant in einem letzten Akt der Gemeinnützigkeit zuerst die staubverschmierte Linse der Außenkamera putzt, bevor ihnen dann die neue Freiheit binnen einer Minute den Tod bringt. Es ist eindeutig noch nicht so weit.

Die Vergangenheit ist vergessen – es gibt keine Files und keine Bücher

Was die Erde so toxisch gemacht hat, ist unklar – irgendeine merkwürdigerweise vergessene Apokalypse. Gefeiert wird alle Jahre mit großem Tamtam der Sieg über „die Rebellion“, einen 140 Jahre zurückreichenden Aufstand von Unterprivilegierten, die den Silo öffnen wollten, um wieder an der Oberfläche zu leben. Offiziell gibt es keine Daten und keine Bücher aus der Zeit vorher. Der Besitz von „Relikten“, Gegenständen aus der Prä-Silo-Vergangenheit, ist verboten. Das Zusammenleben scheint zu funktionieren – auf den ersten Blick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bis man des IT-Leiters Bernard (Tim Robbins) ansichtig wird, dessen sanfter, fast singender Tonfall beim Publikum die Alarmglocke schlägt. Bis man als Zuschauer ganz bis auf den Grund dieses glanzlosen unterirdischen Metropolis „hinabtaucht“, wo man Leute kennenlernt, die unzufrieden sind mit der Obrigkeit. Der Silo, im Profil wie eine endlose Wirbelsäule, im grafischen Vorspann an eine DNA-Doppelhelix erinnernd, hat den Hauch einer Diktatur. Verstärkt wird dieses Gefühl durch das Auftreten des Sicherheitschefs Sims (Rapper Common aus der Westernserie „Hell on Wheels“), einem Mann fürs Grobe.

Aus einer selbst verlegten Short Story wurde eine Romantrilogie

Die zehnteilige erste Staffel der Serie „Silo“ ist eine echte Perle der Science-fiction, einem Genre, in dem der Streamingdienst AppleTV+ es längst zur Meisterschaft gebracht hat – erst vor wenigen Wochen lief dort die ausgezeichnete Klimawandelserie „Extrapolations“ an. Grundlage sind die „Silo“-Bücher von Hugh Howey, die Graham Yost („Band of Brothers“, „Justified“) in eine Serie verwandelte.

Eigentlich hatte der Autor aus Monroe, North Carolina, 2011 nur eine Kurzgeschichte bei Kindle im Selbstverlag veröffentlichen wollen – der überwältigende Zuspruch der Leserschaft führte dann zu einer markanten Erweiterung auf drei Romane, drei Kurzgeschichten und eine Graphic Novel. „Silo“ zählt zu inzwischen zu den maßgeblichen Dystopie-Sagas der Zweitausendzehnerjahre.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Serie beginnt mit dem Sheriff des Silos, Holston (David Oyelowo, „Selma“), der eines Tages gegenüber seinem Stellvertreter Marnes (Will Patton, „Yellowstone“) sein Exil ankündigt. Im Rückblick wird die Geschichte erzählt, wie es zu dieser Entscheidung kam. Wie Holston und seine Frau Allie (Rashida Jones) endlich die Erlaubnis bekamen, Eltern zu werden, wie Allie der Geburtenkontrollzylinder für ein Jahr entfernt wurde. Wie die ganze Etage mitfieberte, die Tage verrannen, bis sie feststellte, dass der Arzt die Verhütungsapparatur (die wie eine winzige Version des Silos aussieht) in Wirklichkeit in ihr gelassen hatte.

Zuvor hatte sie mithilfe des IT-Mannes George Wilkins (Ferdinand Kingsley) ein Relikt geknackt, eine alte Festplatte aus der Zeit vor der Rebellion, die ein anderes Szenario vor dem Silo zeigt: Grünes Gras, der Baum blüht, am Himmel ziehen Vögel. Ist der Weltuntergang nur ein Betrug? Und warum? „Ich will raus!“ ruft Allie in der Cafeteria – vor ihrem geschockten Ehemann. Der ihr dann folgt.

Eine Frau auf der Spur einer großen Verschwörung

Da hat sich die Serie schon auf Juliette Nichols (die schwedische Schauspielerin Rebbeca Ferguson) als neuen zentralen Charakter geeinigt, die als Mechanikerin des großen Generators unten im Silo lebt, in einer Sphäre von Schmiere und Schweiß, fast wie in den hinteren Proletariatsabteilen des Eisweltzuges „Snowpiercer“ (seit 2020, bislang drei Staffeln) oder den Maschinenhallen von Fritz Langs Stummfilmklassiker „Metropolis“ (1927).

Juliette ist überzeugt, dass „Computer-George“ nicht Selbstmord beging, sondern ermordet wurde, weil er Geheimnisse des Silos kannte, vergessene Etagen unter den Kellern, Etagen mit Antworten, die die Gemeinschaft sprengen könnten, Etagen, in die sie den entgeisterten Holston führt, der Juliette dann vor seinem Ausstieg als nächsten Sheriff empfiehlt. Mit dem Badge der Exekutive an der Uniform kommt Juliette weiteren Todesfällen auf die Spur. In den oberen Etagen der Unterwelt scheint eine große Verschwörung im Gange.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der Zuschauer stellt sich Fragen: Warum ist der Wunsch den Silo zu verlassen, unwiderruflich? Warum ist der Silo so schmutzig? Warum sieht alles hier aus, als wären die Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts nie vergangen? Weshalb sollte ein PEZ-Bonbonspender mit Entenkopf ein gefährlicher Gegenstand sein? Ist nicht die Luft an der Erdoberfläche giftig, sondern steckt das Gift vielleicht im Helm oder dem Anzug der Aussteiger, oder wird es von der Außenkamera versprüht? Und warum um Himmels Willen gibt es in einem 144 Stockwerke tiefen Gebäude nur Treppen und mit Leitern versehene Schächte und keinen einzigen Aufzug?

Bester Binge-Stoff – serviert in wöchentlichen Häppchen

Alles hat seinen Grund, einiges davon erfährt man bereits in dieser Staffel, den Rest will man auch noch erfahren – vor allem, wie die Prämisse eines kollektiven Vergessens der Menschheitsgeschichte aufgelöst werden kann. Ein exquisites Ensemble, ein großartiges Design, eine dichte filmische Erzählung, die immer wieder von Szenen schier unerträglicher Spannung gekrönt wird, sorgen dafür, dass die zehn Episoden wie im Flug vergehen. Bester Binge-Stoff, der bei Apple TV+ leider nur in wöchentlichen Einzelepisoden angeboten wird.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Ein kleines Bonbon gibt‘s für Science-fiction-Connaisseure: Die Nebenfigur des erfolglosen Securitymannes Douglas Trumbull (Henry Garrett), dessen Sturz in die Tiefe des schier endlosen Treppenschachts des Silos an Todesstern-Todeszenen in „Star Wars“ erinnert, ist eine Verbeugung vor dem Spezialeffektinnovator mit demselben Namen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der im Vorjahr verstorbene Kalifornier Trumbull hatte mit seiner Arbeit an Stanley Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“ (1968) den Science-Fiction-Film revolutioniert und als Regisseur mit „Lautlos im Weltraum“ (1971) das Subgenre der Öko-Science-Fiction begründet. Und hatte zuletzt dem Kino die Leviten gelesen: „Wenn man will, dass die Leute in die Kinos kommen, muss man etwas Besonderes machen. Die Vielfalt der Inhalte wird heute per Streaming und Download angeboten.“

Dem ist bezogen auf „Silo“ nichts mehr hinzuzufügen. Chapeau!

„Silo“, erste Staffel, zehn Episoden, von Graham Yost, mit Rebecca Ferguson, Tim Robbins, Common, David Oyelowo, Rashida Jones, Avi Nash, Harriet Walter, Chinaza Uche (ab 5. Mai bei Apple TV+)