„Simpsons“-Szene mit Tauchbooten erinnert an „Titan“-Unglück

Haben die Simpsons das „Titan“-Unglück vorausgesagt? Im Internet kursiert ein Clip der populären Cartoon-Serie, der Parallelen zum tragischen Ende des Oceangate-Tauchboots aufweist. Auch wenn den meisten Menschen klar sein dürfte, dass es sich um einen Zufall handelt, diskutieren Fans online über die Merkwürdigkeit, dass die Serie scheinbar wieder einmal etwas vorhergesagt hat, was tatsächlich eintritt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Szene stammt aus der Folge „Wer ist Homers Vater?“ (im englischsprachigen Original „Homer’s Paternity Coot“), die erstmals im Januar 2006 ausgestrahlt wurde. In Episode zehn von Staffel 17 begibt sich Familienvater Homer Simpson mit seinem („richtigen“?) Vater auf eine Tiefseeexpedition. Die beiden wollen den Schatz des versunkenen Schiffs bergen und suchen mit einzelnen Mini-U-Booten danach. Doch Homer verliert das andere U-Boot aus den Augen und bleibt in einem Korallenriff stecken, dann geht der Sauerstoff an Bord seines Mini-U-Boots aus. Die Episode geht glimpflich für Homer Simpson aus.

Serie sagte Donald Trump voraus

Ein Twitter-Nutzer schreibt dazu: „Wir leben in einer Simulation.“ Ein anderer User scherzt: „Es sollte Ermittlungen gegen die Drehbuchschreiber der Simpsons geben, denn das läuft langsam aus dem Ruder.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Zeichentrickserie ist berühmt dafür, mit einigen Szenen Ereignisse vorweggenommen zu haben, die unwahrscheinlich schienen, später aber tatsächlich so eingetreten sind. So wurde im Jahr 2000 die Folge „Bart to the Future“ ausgestrahlt (Staffel elf, Episode 17). Darin ist Lisa Simpson US-Präsidentin. In einer Szene sitzt sie im Oval Office und sagt zu ihren Beratern: „Wie Sie wissen, hat Präsident Trump eine ziemliche Budgetkrise hinterlassen“. Im Jahr 1999 hatte Donald Trump mit dem Gedanken gespielt, für die Reformpartei als Kandidat anzutreten. 2016 wurde der Bauunternehmer und Reality-TV-Darsteller als Kandidat der Republikaner zum Präsidenten gewählt.

Früherer Autor war auf vier Tauchgängen mit Oceangate

Die Nachrichtenagentur Reuters zeigte auf Twitter einen Videoclip, in dem der ehemalige „Simpsons“-Autor Mike Reiss von seinen Unterwassertrips mit der „Titan“ erzählt. Der 63-Jährige ging vergangenes Jahr im Juli mit dem Oceangate-Tauchboot auf die Reise zur Titanic. „Man lenkt es mit einem Controller einer Spielekonsole – das ist nicht schlecht, es ist großartig, wie einfach das Tauchboot ist und wie einfach es sich steuern lässt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zudem spricht Reiss davon, dass er vier Tauchgänge mit Oceangate unternommen hätte und jedes Mal habe es Probleme in der Kommunikation mit der Oberfläche gegeben, wenn auch nur sporadisch. Das sei gar nicht mal die Schuld von Oceangate, sondern liege in der Natur der Sache, wenn man sich in solche Tiefen begebe.

Das Tauchboot „Titan“ war am vergangenen Sonntag rund 700 Kilometer südlich von Neufundland verschollen. Es war auf einer Expedition zum Wrack der „Titanic“. Das 1912 gesunkene Luxusdampfschiff liegt in rund 3800 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund. An Bord befanden sich fünf Insassen, unter ihnen auch der Chef von Oceangate, Stockton Rush. Nach Angaben der US-Küstenwache könne das U-Boot nahe dem Wrack der „Titanic“ implodiert sein.

RND/dad