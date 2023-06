Sind Superhelden noch zu retten? Der Comicfilm „The Flash“ zeigt ein Genre außer Kraft

Der Sohn eines Mobsters raubt in Gotham City ein Virus, und der Titelheld des Films „The Flash“ muss Passanten retten, während Batman den Bioterroristen verfolgt. Flash reist danach in die Zeit zurück, um seinen Vater vom Verdacht reinzuwaschen, Flashs Mutter ermordet zu haben. Beim Versuch, in die Gegenwart zurückzukommen, landet er in einer alternativen Zeitlinie im Jahr 2013 – exakt an dem Tag, an dem er einst seine Superkräfte bekam. Und verliert diese durch den berühmten Blitzeinschlag. Und so weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was ist passiert? Nacherzählen ist bei Superheldenfilmen nicht ganz einfach

Man kann den zweieinhalbstündigen Film aus dem Kinouniversum des Comichauses DC nur ungelenk nacherzählen, ein Problem, das einen schon länger bei Superheldenfilmen befällt. Und erst recht kann man nichts finden, was er uns heute zu sagen hat. Über uns. Über unsere Zeit. Und überhaupt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Argument für „The Flash“ - Michael Keatons Rückkehr als Batman

Das Einzige, was einen zu „The Flash“ ins Kino locken könnte, wäre es, Michael Keaton noch mal im Kostüm von Batman zu sehen. Schließlich war Keaton es, der mit „Batman“ (1989) das Genre der Comicverfilmungen auf ein neues Niveau hob. Superhelden sahen im Kino ab jenem Zeitpunkt nicht mehr aus wie Männer in schlafanzugähnlichen Stramplern – mit oder ohne Riesenlatz am Rücken –, sondern wirkten cool wie im Comicheftchen.

Es sah gut aus, wie Michael Keaton Batmans Schwingen ausbreitete, wie Gothams Vigilant dem von Jack Nicholson gespielten lachenden Nihilisten Joker Paroli bot und ihn schließlich besiegte. Ein Genre war neugeboren, das bald schon Filme in die Welt schleuderte wie eine Ballmaschine Tennisbälle. War gerade kein Superheldenfilm im Kino, wähnte man sich selbst in einem Paralleluniversum.

Die zurückliegenden Filme von DC liefen alle nicht gut

Mit „Iron Man“ begann dann 2008 das Marvel Cinematic Universe seinen systematischen Siegeszug. Wochenendeinspielergebnisse von mehreren Hundert Millionen Dollar kamen in der Hochzeit des Genres zustande. „Avengers: Endgame“ (2019) ist heute nach James Camerons erstem „Avatar“-Film (2009) der zweiterfolgreichste Film aller (bisherigen) Zeiten mit 2,8 Milliarden Dollar Einspielergebnis. Der im Jahr davor angelaufene „Avengers: Infinity War“ hatte an den Kassen gut 2 Milliarden erbracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einem Ergebnis von 211 Millionen Dollar weltweit in der zweiten Woche nach einem kläglichen Start wird „The Flash“ bei Produktionskosten von 200 Millionen Dollar als Flop gehandelt. Ein Einbruch um 73 Prozent in der zweiten Woche wie bei „The Flash“ gilt als desaströs und nicht mehr aufzuholen. Schlecht lief es zuletzt auch für die DC-Comic-Verfilmungen „Black Adam“ (2022, 59 Prozent Einbruch) und „Shazam! Fury of the Gods“ (2023, 69 Prozent).

Ab heute richten sich aller Augen auf den Abenteurer Indiana Jones

Um profitabel zu sein, muss ein sogenannter Blockbuster ein Mehrfaches seines Budgets einspielen, mindestens das Zweieinhalbfache. Der Abenteuerfilm „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, Film fünf der Serie um den Archäologen mit Hut und Peitsche, der am Donnerstag, 29. Juni, in unseren Lichtspielhäusern anläuft, kostete in der Produktion knapp 300 Millionen Dollar und muss wegen der üblichen Gewinnbeteiligungen, hohen Vertriebs- und Marketingkosten und Kinoprovisionen mindestens 800 Millionen Dollar an den Kinokassen holen. Dann wären alle Ausgaben abgedeckt, der Break-even erreicht.

Als erfolgreich gälte er, wenn er noch einmal 50 Prozent mehr einspielt. Indiana Jones ist ein originärer Kinoheld ohne Comicvorlage, der seinem Stammpublikum seit „Jäger des verlorenen Schatzes“ von 1981 vertraut ist. Die Mehrzahl seiner Fans zählt zu den Babyboomern und zur Generation X – beide Gruppen sind nicht mehr so emsige Kinogänger. Entscheidend wird sein, ob die kinofreudigen Jüngeren von Harrison Fords mutmaßlich finalem Auftritt in der ikonischen Rolle motiviert werden können.

Der bislang letzte Film der Reihe, „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“, hatte vor 15 Jahren bei 185 Millionen Dollar Produktionskosten gut 790 Millionen Dollar erzielt. Gutes Ergebnis, aber kein Vergleich zum ersten Film, der nur 18 Millionen gekostet hatte und weltweit knapp 390 Millionen in die Kassen spülte – fast das 22-Fache.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein weiteres großes Hollywoodlabel trägt derzeit Trauer. Mit „Toy Story“, der Geschichte um einen Plastikcowboy und einen Plastikastronauten, die um den Rang des Lieblingsspielzeugs eines kleinen Jungen wetteifern, stieg 1995 der Stern von Pixar auf. Der vor zwei Wochen gestartete neueste Animationsfilm „Elemental“ des Studios holte bislang – die Zahlen stammen vom 26. Juni – trotz der originellen Story um die personifizierten Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft nur 121,1 Millionen Dollar – bei etwa 200 Millionen Dollar Budget.

Kommt Pixars Misere von der Filmverlegung in den Streamingdienst Disney+?

Den Schuldigen sah Pete Doctor, Regisseur der fünf Pixar-Meisterwerke „Die Monster AG“ (2001), „Wall-E“ (2008), „Oben“ (2009) „Alles steht Kopf“ (2015) und „Soul“ (2020), in der Corona-Strategie des Dachhauses Disney, Pixar-Filme ohne Kinostart beim Streamingdienst Disney+ zu platzieren. Das Publikum sei in der Pandemiezeit geradezu darauf trainiert worden, Pixar-Filme als Fernsehware zu sehen – dass man dafür eine Abogebühr zahlen muss, statt Tickets und Erfrischungen für die ganze Familie zu kaufen.

Nur die halbe Wahrheit. Denn auch Qualität spielt selbstverständlich eine Rolle für die Entscheidung, viel Geld für einen Kinobesuch mit Kind und Kegel auszugeben. Mit „Cars 2″ (2011) und „Merida – Legende der Highlands“ (2012) verspielte Pixar seinen Ruf unübertroffener Meisterschaft und hundertprozentiger Verlässlichkeit bei humorvollen, klugen, zu Herzen gehenden Kinogeschichten im Fach Animation.

Juwelen wie die „Toy Story“-Fortsetzungen, „Alles steht Kopf“ (2015) und „Coco“ (2017) ragen unter vielen mediokren Filmen heraus, die kaum einfühlsamer und origineller waren als der laue Trickfilmoutput von Disney während Pixars Aufstiegsphase. Jüngere Filme wie „Luca“ (2021) und „Rot“ (2022) waren schon bei Disney+ eher mittelprächtige Programmpunkte und hätten im Kino kaum Chancen gehabt. Pixar war mal ein Garant für echte Gefühle. Und ist es nicht mehr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der wirklichen Welt ist keiner da, der Superschurken besiegt

So wie Batman ein Garant für Bodenständigkeit im Superheldenfach war. 1989 war eine Aufbruchszeit für Helden wie den Fledermausmann, Tim Burtons erster „Batman“-Film kam 14 Tage vor dem Mauerfall ins Kino. Die Welt schien sich neu und friedlich zu ordnen, Optimismus war angebracht. Man konnte sich für zwei Stunden in die Kinosaalnacht nach Gotham City flüchten und sich Träumen vom guten Vigilantentum hingeben.

2023 herrscht eine so gefährliche Weltlage wie lange nicht mehr. Und man könnte mutmaßen, dass das Publikum es müde geworden ist, Helden beim Retten der ihnen schutzbefohlenen Paralleluniversen zuzuschauen, während in der wirklichen Welt niemand da ist, Krisen zu meistern und Superschurken zu besiegen. Superheldenfilme schaffen es nicht (mehr), uns etwas über unsere Welt zu sagen, so scheint es.

Die löbliche Ausnahme: „Spider-Man: Across the Spiderverse“ - weil er Herz hat

Wirklich? Vielleicht ist der Bogen tatsächlich durch viel zu viele Comicfilme überspannt. Martin Scorsese nannte sie „Themenparks“ und „kein Kino“, weil sie risikolos und bar echter Gefühle seien, und die „New York Times“ stellte schon 2019 die Frage „Ruinieren Comicbuch-Verfilmungen die Gattung Film?“ und monierte die stumpfe Wiederkehr des Immerselben. Vielleicht sind Marvels Streamingserien wie „WandaVision“ oder „Loki“ einfach deutlich amüsanter und abgedrehter als die Großleinwandepen.

Und trotzdem funktioniert der Animationsfilm „Spider-Man: Across the Spiderverse“, am 1. Juni gestarteter zweiter Film einer Trilogie, ganz hervorragend. Er hat schon das Sechsfache seiner Produktionskosten von 100 Millionen Dollar eingespielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Einfach, weil er gut ist. Der Rezensent der britischen Tageszeitung „The Guardian“ schrieb: „Es ist ein schwindelerregender Ansturm von Ideen und grafischen Referenzen.“ Und mehr noch: „Er hat Herz.“ Und das Feuilleton der „New York Times“ fand sogar ein deutsches Wort des Hochkulturlobs für diese visuell berauschende Geschichte über das Chaos des Erwachsenwerdens.

„This isn‘t just another multiverse slogfest – but a bildungsroman.“

Geht doch.