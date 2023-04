„Sing meinen Song“ 2023: Teilnehmer, Songs, Sendetermine

Handball-Nationalmannschaft

Kehrt Hendrik Pekeler vom THW Kiel in die Handball-Nationalmannschaft zurück? Die Antwort auf diese Frage wollte Handball-Bundestrainer Alfred Gislason am Mittwoch nicht verbindlich geben, doch alle Zeichen stehen auf Rückkehr. Am Donnerstag trifft die DHB-Auswahl auf Schweden, am Sonntag in Berlin auf Spanien.