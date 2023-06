Skibidi Toilet: Das steckt hinter dem bizarren Youtube-Hype

Hannover. Eine Gruppe von Monstern, die in Toiletten hausen, macht sich auf den Weg, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Gestoppt werden kann sie nur von einer nicht weniger skurrilen Gruppe: Uniformierte Männer, die keine menschlichen Köpfe haben, sondern Überwachungskameras auf dem Hals. Es kommt zum Krieg zweier Welten.

Was klingt wie eine Mischung aus Drogentrip und Fiebertraum, ist die Handlung einer höchstens mittelmäßig animierten Kurzvideo-Serie, die aktuell milliardenfach auf der Plattform Youtube angesehen wird und sich mindestens genauso häufig in Whatsapp-Gruppen und auf Schulhöfen weiterverbreitet.

Die Hintergründe des bizarren Hypes, seine tiefere Bedeutung und seine Macher: ein riesengroßes Mysterium, das für allerhand Spekulationen sorgt.

Biden und Putin im Klo

So viel ist bekannt: Die Ursprünge der Minivideo-Serie, gehen zurück auf den Februar 2023. Hier lädt der Youtuber DaFuq!?Boom! auf seinem Kanal ein Video mit dem Titel „Skibidi Toilet“ hoch, das in den folgenden Wochen millionenfach angesehen werden wird.

Das ist erst mal nichts Ungewöhnliches: DaFuq!?Boom! veröffentlicht bereits seit vielen Jahren erfolgreiche Animationsvideos auf seinem Youtube-Kanal - und die meisten davon sind reichlich bizarr. Der Youtuber arbeitet dafür mit einem Videoanimiationstool namens Source Filmmaker. Damit lassen sich Fan-Kurzfilme zu beliebten Source-Games erstellen, wie zum Beispiel Team Fortress 2, die Left 4 Dead-Serie und Half-Life 2.

Manche Videos auf dem Kanal DaFuq!?Boom! enthalten popkulturelle Referenzen, andere politische: In einem Video etwa ist ein Mann zu sehen, der Öl findet - kurz darauf rast Joe Biden in einer Toilette auf ihn zu, um mit gehisster USA-Flagge in das Land einzumarschieren. In einem anderen Video zerstört Wladimir Putin in einer fahrenden Toilette sitzend eine Stadt.

Andere Kurzvideos sind einfach nur völlig absurd, ein tieferer Sinn kaum erkennbar: Mal singen Skelette zu bekannten Hits, mal läuft ein Gorilla wie Jesus übers Wasser, mal macht sich ein Mann im Bus in die Hose, während draußen auf der Straße jemand am Piano Coldplay spielt. Das dato erfolgreichste Video dieser Art ist eine Hommage an das Videospiel „GTA“, in dem die Figur Big Smoke nach immer mehr Dips für seine Nachos verlangt, während seine Freunde in einer Schießerei verwickelt sind. 44 Millionen Menschen haben sich das in den vergangenen sechs Jahren angesehen.

Monster singen zu Nelly Furtado

Der neueste Hype, die Kurzvideoserie „Skibidi Toilet“, reiht sich ein in diese skurrile Videowelt. Der erste Clip dieser Art zeigt ein Badezimmer in einem nicht näher definierten Gebäude. Vor der Tür läuft ein proportional viel zu kleiner Mann im Anzug entlang.

Eine Person in der Kamera-Ich-Perspektive betritt den Toilettenraum und macht dann eine grauenhafte Entdeckung: In der Toilette dreht sich ein männlicher Kopf, der grausame Fratzen zieht und dazu ein Lied singt: ein Mash-Up des Nelly-Furtado-Songs „Promiscuous“, zusammengemixt mit dem türkischen Song „Dom Dom Yes Yes“ von Biser King.

Das Toilettenvideo, zunächst nur eines von vielen absurden Kurzclips auf dem Kanal, entwickelt sich mit der Zeit zu einem echten Hype - und zum mit Abstand erfolgreichsten Clip auf dem Kanal. Heute hat es satte 55 Millionen Aufrufe.

Singende Fratzen bereit für die Weltherrschaft

DaFuq!?Boom! beginnt daraufhin, weitere Videos dieser Art zu produzieren. Mal sitzen die Toilettenfratzen in Urinalen in einem Fahrstuhl, mal fahren sie mit ihren Toiletten durch die Stadt, während Passanten das Geschehen erschrocken von einer Brücke beobachten. Über ihnen fliegt ein Helikopter.

Spätestens ab diesem Punkt entwickelt sich das anfangs noch harmlose Meme zu einer echten Horror-Scifi-Geschichte. Es wird klar: Die bizarren Toilettenmonster wollen offenbar die Welt erobern. Schon in Episode vier stürmt ein überdimensional großer Bösewicht in einer Toilette ein Restaurant. In Episode fünf können die Toiletten sogar fliegen, in den folgenden Episoden übernehmen die Toilettenmonster Clubs, Kirchen und letztendlich die ganze Stadt.

In Folge acht tauchen erstmals die Antagonisten der Monster auf: Männer mit Überwachungskameras auf ihren Köpfen. Die folgenden Episoden - es sind inzwischen 40 - zeigen den Krieg zwischen den Kameramännern und den Toilettenmonstern. Offenbar gibt es nur eine Möglichkeit, sie zu eliminieren: Man muss die Spülung der Toilette bedienen. Nur einer lässt sich offenbar nicht herunterspülen: der Anführer der Toilettenmonster.

Ein großes Mysterium

Inzwischen veröffentlicht DaFuq!?Boom! beinahe täglich eine neue Episode seiner „Skibiti Toilett“-Serie. Keiner dieser Clips ist länger als ein paar Sekunden - aber Fans feiern jeder neuen Folge entgegen, als handele es sich um eine erfolgreiche Netflix-Show. Das beliebteste Video aus der Reihe, Episode 24, zählt auf Youtube schon 163 Millionen Aufrufe, auch alle anderen Videos der Serie bewegen sich auf ähnlichem Level.

Auch andere Youtuber remixen die Storyline der Geschichte, zudem werden Bilder mit Anspielungen auf die Serie veröffentlicht: Eines etwa zeigt den „Breaking Bad“-Protagonisten Walter White, wie er die Toilette heruntergespült wird.

Gleichzeitig wird im Netz spekuliert, was es mit der Serie eigentlich auf sich hat. Die Videos sind nicht nur hochgradig bizarr, sondern können - insbesondere auf jüngere Zuschauerinnen und Zuschauern - durchaus gruselig wirken. Nicht weil sie sonderlich brutal wären, sondern wegen ihrer dunklen Machart - und nicht zuletzt wegen des großen Mysteriums, das diese Serie umgibt.

Niemand weiß genau, was das alles soll und was als Nächstes passieren wird. Andere Youtuber bezeichnen den Kanal in ihren Videos als „verflucht“. Andere versuchen in gleich mehreren Video-Essays, den tieferen Sinn hinter der Serie zu verstehen.

Gibt es einen?

Was der Macher sagt

Geht es nach Alexey Gerasimov, dann ist die Animationsserie vor allem eines: ein riesengroßer Spaß. Gerasimov, besser bekannt als DaFuq!?Boom! ist der kreative Kopf hinter „Skibidi Toilet“ - und dass sie jemals so groß werden würde, hätte der 25-Jährige niemals erwartet. „Das Ursprungsvideo mit der singenden Toilette war eigentlich nur ein Lückenfüller-Video, weil ich gerade nichts anderes hatte, was ich veröffentlichen konnte“, sagt Gerasimov dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der überraschende Erfolg habe ihn jedoch animiert, die Story weiterzuspinnen. Mit der Zeit sei die Handlung dann immer ausgefeilter geworden.

Eine tiefere Bedeutung allerdings habe all das nicht. Er habe schon immer recht bizarre Videos auf seinem Kanal veröffentlicht, sagt Gerasimov. Politisch gemeint sei davon nichts, nicht einmal die Videos, in denen Kritik an den USA oder Russland durchschimmert. Es gehe ihm vor allem darum, dass die Videos „unerwartet“ und „random“ seien, sagt Gerasimov - das gelte auch für „Skibidi Toilet“.

„Ich habe ungefähr neun oder zehn Episoden veröffentlicht. Erst dann begann der richtig große Hype um die Serie“, erklärt der Youtuber. Daraufhin habe er alle anderen Projekte seines Youtube-Kanals liegen gelassen und sich allein auf „Skibidi Toilet“ fokussiert - mit Erfolg. Heute produziert der Youtuber eine neue Episode jeden Tag. „YouTube war bislang mein Hobby und ein Job, aber jetzt ist es etwas sehr viel Größeres geworden.“

Serienfinale ist schon geschrieben

Lukrativ dürfte der Erfolg durchaus sein: Seit Beginn des Jahres beteiligt die Plattform Youtube Videomacherinnen und Videomacher an ihren Werbeeinnahmen - selbst dann, wenn sie wie Gerasimov Hochkant-Kurzvideos der Kategorie „YouTube Shorts“ produzieren. Zuvor gab es eine Umsatzbeteiligung in dieser Form nur bei herkömmlichen Querformatvideos. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass Youtube einen Betrag von etwa 0,04 bis 0,06 Dollar pro 1000 Shorts-Views auszahlt. Bei Gerasimovs Videoaufrufen im hohen Millionenbereich während das mehrere tausend Euro pro Video.

Informationen über seine eigene Person hält Gerasimov derweil im Vagen. Auf einer Youtube-Wiki-Seite im Netz findet sich die Information, Gerasimov sei Russe. Gegenüber dem RND erklärt Gerasimov allerdings, er lebe nicht in Russland. Die Handlung seiner Youtube-Serie habe im Übrigen auch nichts mit dem laufenden Krieg Russlands gegen die Ukraine zu tun: „Obwohl es in der Serie einen Krieg gibt, ist er albern und lustig und hat nichts mit der Härte von Kriegen im wirklichen Leben zu tun“, betont der Youtuber.

Dieser Krieg zwischen Toilettenmonster und Kameramännern, das verrät Gerasimov schon mal, wird allerdings nicht ewig dauern. Ein Serienfinale habe er bereits geschrieben, erklärt er. Bis dahin würden allerdings noch jede Menge neue Episoden erscheinen. „Mindestens bis zum Ende des Jahres“, sagt der Youtuber, könnten sich Fans noch auf neue Horror-Episoden freuen.