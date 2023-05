Slowenien beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Joker Out aus Slowenien.

Slowenien beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 28 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 0 (einmal siebter Platz)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat Slowenien derzeit eine Gewinnchance von weniger als einem Prozent. Stand: 11.5.2023

Das sind Joker Out

Die slowenische Band Joker Out, in der Heimat eine schnell populär gewordene Truppe, hatte im zweiten Halbfinale kaum jemand auf dem Zettel. Elektropoprock in slowenischer Sprache? Doch der Song und seine glasklare, bratzgitarrige Vertrautheit übertragen sich.

Das ist der Song

Verzerrte Gitarren, das Schlagzeug spielt „Four to the floor“, der Bass flippt trocken auf der Zwei und der Vier – da muss man nicht wissen, was der Mann da singt. Es ist absolut lupenreiner Poprock, zu dem man herrlich mitwippen kann. Einen Originalitätspreis werden Joker Out aber nicht gewinnen.

Das sind die Lyrics von „Carpe Diem“:

Mi bomo celo noč plesali,

Ljubili se in se igrali,

Kot da nas jutri več ne bo.





Vedno manj besed, tanek led pod nogami žge, mi pa bežimo s prepiha.

810.000 let moraš delat‘ le, da duša malo zadiha.

An ban, pet podgan.

Ti loviš, če preživiš.

Jaz ti bom vzel vse, ti ničesar ne dobiš.

Si tega res želiš?





Igra sovraštva je za vas, hvala lepa, ne računajte na nas.

Na nas.





Mi bomo celo noč plesali,

Ljubili se in se igrali,

Kot da nas jutri več ne bo.

Ne bomo šteli ur do zore,

Preskakovali bomo gore,

Da nas objame nebo.





Prvi dež odplaknil ves bo blišč, da ne bi kradel magije s plesišč,

Tema bo prižgala žar v očeh.

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa, ne računajte na nas.

Še bolj na glas.





Mi bomo celo noč plesali,

Ljubili se in se igrali,

Kot da nas jutri več ne bo.

Ne bomo šteli ur do zore,

Preskakovali bomo gore,

Sprejeli, da smo večni samo in srečni samo, ko objema nas nebo.





Vso noč do jutra smo plesali.

Ljubili se in se igrali.

Živeli, kot da jutri nas mogoče več ne bo.





(Text: Bojan Cvjetićanin)