﻿So berichten ARD, ZDF und Magenta TV über die seltsame Wüsten-WM

Es ist, als habe man das Krisenvokabular abgesprochen bei ARD und ZDF: Die Vorfreude auf die Fußball-WM in Katar sei „getrübt“. So sagen es unisono ARD‑Programmdirektorin Christine Strobl und ZDF‑Chefredakteurin Bettina Schausten. Und so sagt es auch ZDF‑Intendant Norbert Himmler: „Der Fußballgenuss“, gibt er bei einem Gespräch in einem Berliner Szenetreff zu, „ist deutlich getrübt. Es ist keine schöne Situation.“

Keine schöne Situation. Getrübter Genuss. Das ist noch untertrieben.

ARD, ZDF und Magenta TV stecken in einem massiven Dilemma: Sie haben mehrere Hundert Millionen Euro für die Rechte am größten Sportereignis der Welt gezahlt. Sie hoffen, – trotz aller Boykottankündigungen von Kneipenbetreibenden und Zuschauern und Zuschauerinnen – auf das übliche Quotenfeuerwerk, wenn der Ball erst einmal rollt. ARD und ZDF zeigen immerhin 48 der 64 Spiele live, Magenta TV darf – durch einen komplizierten Crossdeal mit den Öffentlich-Rechtlichen – alle Partien im Pay-TV zeigen (und hat sich Toni Kroos als Experten gesichert). Das sind fast 100 Stunden Livefußball.

Diese WM wird eine mediale Gratwanderung

Doch sie alle können die Wüsten-WM nicht schrankenlos feiern. Zu grausam sind die Schicksale der toten Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter. Zu seltsam und falsch erscheint das Turnier in einem autokratischen Staat, der in einem Radius von 55 Kilometern acht klimatisierte Stadien in den Sand setzen ließ. Diese WM wird also eine mediale Gratwanderung – vor allem (aber nicht nur) für diejenigen, die sie live übertragen.

Wieder als ARD-Experte dabei: Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger behält trotz Kritik seinen Job. © Quelle: Matthias Balk/dpa

Und so fliehen alle drei Sender nach vorne – und versprechen sauberen Journalismus. „Es ist ein Weltfußballereignis, über das wir wie immer umfassend berichten“, versichert Himmler. „Dabei richten wir den Scheinwerfer auch auf die Missstände.“ Die „große Aufmerksamkeit“ der Welt „nährt die Hoffnung, dass Verbesserungen der kritisierten Verhältnisse möglich sind“, heißt es auch bei der ARD.

Das ist der Grundtenor, der alle Senderstatements durchzieht: Die WM schaffe Aufmerksamkeit für Missstände – deshalb sei die Berichterstattung legitim und ein Boykott „nicht zielführend“ (Telekom). Quasi nach dem Motto: Augen auf und durch. Tatsächlich aber hat noch kein großes Sportereignis der Geschichte beklagenswerte Zustände in einem Ausrichterstaat nachhaltig verbessert. Nur 20 Prozent der Deutschen glauben laut einer repräsentativen Statista-Umfrage, dass die Ausrichtung der WM Katar zu einem toleranteren Land machen wird. Der Schurke in diesem Spiel ist ohnehin eher die Fifa.

Willi Lemke als Verteidiger Katars

Die ARD zeigte am 14. November 2022, sechs Tage vor dem Eröffnungsspiel, immerhin einen ganzen Themenabend über die Menschenrechtslage in Katar. Der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger – während des Turniers auch ARD-Experte – hat sich an Ort und Stelle ein Bild gemacht. Sein Film „Katar – warum nur?“ war um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.

Danach war die WM Thema in der letzten „Hart aber fair“-Ausgabe mit Frank Plasberg, in der der frühere Werder-Bremen-Manager Willi Lemke in einer seltsamen Rolle als Katar-Verteidiger in Erscheinung trat, unter anderem mit dem Argument, Deutschland habe „zwei schwere Jahre hinter sich“ und verdiene es, sich auf eine WM freuen zu dürfen. Über die vergleichsweise etwas schwereren Jahre der nepalesischen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen auf den WM-Baustellen äußerte er sich weniger ausführlich.

Parallel zur kritischen Begleitung wolle man „diese ungewöhnliche Winter-WM angemessen und attraktiv präsentieren“, versichert aber auch die ARD. Und auch Magenta TV verspricht ein „umfassendes und differenziertes Bild“. Alle drei verweisen auf allerhand kritische Dokus über „Die WM der Schande“ (WDR), die „Geheimsache Katar“ (ZDF), die „WM der Lügen“ (ARD), die „Dunklen Seiten der WM“ (NDR) und die „Gier des Fußballs“ (ZDF).

Tom Bartels liebäugelte mit dem Spielabbruch

Strenge Dokus hüben also und umjubelte Spiele drüben? ZDF-Moderator Jochen Breyer – in dessen Doku der katarische WM-Botschafter Khalid Salman jüngst die weltweit kritisierte Äußerung über Homosexualität als „geistigen Schaden“ tätigte – hat wie die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer „gemischte Gefühle“, was diese WM angeht. ARD‑Finalkommentator Tom Bartels spielte sogar mit dem Gedanken, dem Turnier fernzubleiben, sagte er dem Evangelischen Pressedienst. Privater Spielabbruch? Er habe sich „überlegt, ob ich das überhaupt machen möchte.“ Die Vergabe der WM nach Katar hält der SWR‑Journalist für „fatal“: „Es ist mir ein Rätsel, wie man auf diese Idee kommen kann.“

Homosexualität als „geistiger Schaden“: ZDF-Journalist und Sportmoderator Jochen Breyer (links) spricht auf der Reportagereise in Katar mit Khalid Salman. Der katarische WM-Botschafter und frühere Fußball-Nationalspieler Khalid Salman hat Homosexualität als „geistigen Schaden“ bezeichnet. Die Äußerung fiel in einem Interview in der ZDF-Dokumentation „Geheimsache Katar“. © Quelle: Mateusz Smolka/ZDF/dpa

Für die Telekom ist es nach der Europameisterschaft 2020 das zweite große internationale Fußballturnier auf Magenta TV. Auch die Spiele der Europameisterschaft 2024 in Deutschland wird der Konzern übertragen. Kollegen und Kolleginnen, die aus Gewissensgründen lieber nicht mit zu dieser WM fuhren, habe es nicht gegeben. Rund 20 Mitarbeitende sind vor Ort im International Broadcast Center (IBC) von Doha, darunter Kommentator Wolff Fuss.

Moderator Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack melden sich dagegen aus dem WM-Studio Ismaning bei München. Der Konzern teilt mit: „Menschenrechte sind universell und unteilbar. Die Telekom lehnt jede Form von Korruption ab und nimmt ihre Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt sehr ernst.“ Gleichwohl „respektiere“ man die Entscheidung der Fifa für Katar. Und freue sich auf ein „attraktives Sportereignis“.

Es gibt „keinen Maulkorb“ bei der ARD

Berichten – aber gleichzeitig irgendwie auch kritisch bleiben? „Das ist kein einfacher Doppelpass“, gibt der ARD-WM-Teamchef Harald Dietz zu. Die televisionäre Begleitung des Turniers könnte also ein ziemlich verkrampfter Medienstunt werden. Die ARD‑Federführung liegt beim SWR. Die ARD versichert, dass ihre Reporter und Reporterinnen „keinerlei Zensur“ unterlägen. „Es gibt keine offiziellen Sprachregelungen und erst recht keinen Maulkorb“, sagt der ARD-WM-Programmchef für Fernsehen und Online, Thomas Wehrle. „Die Kollegen sind frei in Ihren Äußerungen.“

„Wir nehmen keinen Einfluss auf die persönliche Meinung der Teammitglieder oder unserer Mitarbeiter“, meldet auch die Telekom. Hausinterne Auflagen, wie kritisch Journalisten und Journalistinnen berichten dürfen, um das wertvolle Produkt Livefußball nicht madig zu machen, gibt es auch beim ZDF nicht. „Es gibt keine Vorschriften für Reporter oder Moderatoren seitens des Intendanten oder gar eine ZDF‑Hauslinie“, sagt ZDF‑Chef Himmler. Er hat selbst lange in der ZDF‑„heute“-Redaktion gearbeitet. „Ich kenne das Selbstbewusstsein der Redaktionen. Die machen unabhängigen Journalismus.“

Gemeinsames ARD/ZDF-Studio in Mainz

Trotzdem durfte laut Fifa-Auflagen in Katar zunächst nicht in Privaträumen, Regierungsgebäuden, Kirchen, Universitäten, Krankenhäusern, Bauarbeiterunterkünften und Firmen gedreht werden. Inzwischen sind Drehs in Privaträumen erlaubt, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner zustimmen, auch in der Metro darf gedreht werden. „Die Verhandlungen gehen aber weiter“, sagt ARD‑Mann Wehrle. „Da gibt es eine große internationale Allianz der TV‑Sender.“

„Die Arbeit vor Ort ist in Katar so schwierig wie in vielen anderen autokratischen Ländern“, sagt Himmler. Die Auflagen sind also streng. Auch deshalb (und wegen der Kosten) senden ARD und ZDF aus einem gemeinsamen WM‑Studio vom Mainzer Lerchenberg. Nur die Kommentatoren und Reporterinnen sind vor Ort, darunter Christina Graf, die als erste Frau bei der ARD WM‑Spiele der Männer kommentieren wird.

Man will in jedem Fall „die Realität abbilden“

Können deutsche Sender auch Proteste, Fanaktionen oder kritische Banner aus den Stadien zeigen? Der Hostbroadcaster, der das offizielle Fifa-TV-Bild in alle Welt trägt, ist mit 45 Kameras und 35 Mikrofonen vor Ort – wird Fifa-Kritik sicher ausblenden. Das ZDF hat pro Spiel sieben eigene Kameras im Stadion, aber nur bei den Spielen mit deutscher Beteiligung. Die ARD ist mit ein bis drei eigenen Kameras vor Ort. Der Rest der Spielbilder liegt in Fifa-Händen. Man werde dennoch „die Realität abbilden“, versichern die Verantwortlichen.

Abschalten! Dortmunder Fans in der Südkurve im Signal Iduna Stadion protestieren gegen die WM in Katar. © Quelle: IMAGO/Laci Perenyi

Kann der Spagat zwischen Sportspaß und Politik funktionieren? Oder bekommt das umstrittene Turnier sein eigenes Momentum, wenn der Ball erst mal rollt? Lässt sich das Blut, das am WM‑Ball klebt, ausblenden, wenn Mario Götze im Halbfinale gegen die Niederlande in der dritten Minute der Nachspielzeit das 2:1 schießt? Und ist es nicht ohnehin bigott, diese WM zu kritisieren, aber gleichzeitig ein 8-Euro-T‑Shirt aus einem Sweatshop in Bangladesch zu tragen?

Andersherum: Ist Katar weniger schlimm, weil es fast überall sonst auch nicht gerechter zugeht? Zumindest während der Begegnungen spiele es für ihn als Reporter „keine große Rolle, in welcher Region sich das Stadion befindet“, hat ZDF‑Kommentator Béla Réthy schon mal angekündigt. Es wird sein letztes Turnier. Auch Bartels will in der ARD sein Unwohlsein als Kommentator nicht permanent zur Kenntnis geben, sondern sich auf das Sportliche konzentrieren. „Das haben die Sportler verdient.“

„Es kann und darf bei diesem Ereignis nicht nur um Fußball gehen“

Katar also wird flächendeckend über die TV‑Bühne gehen. Für künftige Sportereignisse freilich gibt sich die Telekom streng. Man erwarte für weitere Turniere „transparente Vergabeverfahren, die Achtung der Menschenrechte in den Gastgeberländern und eine zunehmend nachhaltige Umsetzung der Wettbewerbe vor Ort“, schreibt der Konzern. „Auf dieser Grundlage wird die Telekom kontinuierlich prüfen, ob sie sich weiterhin um die Übertragungsrechte dieser und ähnlicher Sportveranstaltungen bemüht.“ Das soll den Druck auf die Fifa (und die Uefa) erhöhen.

Als Homosexueller in der katarischen Gesellschaft unerwünscht: Ex-Fußballprofi Thomas Hitzlsperger ließ sich für seine ARD‑Doku zur umstrittenen WM auch die Stadienneubauten zeigen, die in Katar unter hohem Zeitdruck und vielen Opfern errichtet wurden. © Quelle: SWR/NGLOW / Nick Golüke

„Es kann und darf bei diesem Ereignis nicht nur um Fußball gehen“, sagt ZDF‑Mann Breyer, „da stehen wir als übertragender Sender in der Pflicht.“ Und hinterher? „Wenn die Scheinwerfer aus sind“, verspricht ARD-WM-Teamchef Dietz, „werden wir unser eigenes Fazit ziehen. Und nicht das, welches die Veranstalter der Welt vorgeben.“

Sind ARD und ZDF indirekt Erfüllungsgehilfen Katars?

Warum zeigen ARD und ZDF die WM überhaupt? Sind sie damit nicht indirekt Erfüllungsgehilfen des katarischen Regimes beim Versuch, sich mittels Sport ein besseres Image zu geben – Stichwort „Sportswashing“? ARD‑Sportkoordinator Axel Balkausky mit einem Erklärungsversuch: „Wir haben mediale Verwertungsrechte an der Fußball-Weltmeisterschaft, die im Dezember in Katar ausgerichtet wird, erworben und werden diese wie geplant in ihren Fernsehprogrammen und Online- sowie Hörfunkangeboten verwerten.

Gleichzeitig werden ARD/ZDF – wie bei sämtlichen sportlichen Großereignissen üblich – in Erfüllung ihres öffentlich-rechtlichen Auftrags im Vorfeld und im Rahmen der Übertragungen von der Fußball-WM über das Gastgeberland und die dort herrschende rechtliche, politische, kulturelle und gesellschaftliche Situation objektiv, kritisch und umfassend in ihren Programmen berichten.“

Die Öffentlich-Rechtlichen verstünden diese Berichterstattung auch als „Chance, die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit auf die Situation im Austragungsland zu lenken und darüber aufzuklären“, sagt Balkausky. Nennenswerte Verbesserungen der Menschenrechtslage nach früheren Sportmegaevents freilich sind nicht bekannt. Wäre es also besser gewesen, die Fifa hätte diese WM niemals nach Katar vergeben? „Ja“, sagt Balkausky. „Aber dafür ist es jetzt zu spät.“