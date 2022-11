Was passiert in den nächsten Folgen von „Alles was zählt“? Mit unserer Vorschau sind Sie immer im Bilde.

Werktags eine feste Größe im Vorabendprogramm von RTL: „Alles was zählt“.

So geht es bei „Alles was zählt“ in den nächsten Folgen weiter

Köln. Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sendetermine von „Alles was zählt“

Eine neue Folge von „Alles was zählt“ läuft montags bis freitags von 19.05 Uhr bis 19.40 Uhr auf RTL. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

(Vorschau-Texte und Bilder von TVNOW.)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„AWZ“-Vorschau für Montag, 14.11.2022: Folge 4070

Jenny ist nicht bereit, Simone und Justus kampflos das Feld zu überlassen. Imani findet die Möglichkeit einer Auszeit mit Deniz.

Als sie nicht fahren kann, macht sie jemand anderem damit eine Freude. Leyla schließt ihren Frieden mit Anna.

Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) lässt ihren Ärger an Maximilian aus. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„AWZ“-Vorschau für Dienstag, 15.11.2022: Folge 4071

Der vermeintlich entspannte Wellnessausflug von Jenny, Isabelle, Nathalie und Chiara nimmt eine für Chiara beängstigende Wendung. Dank Jenny geraten Simone und Justus unter Druck.

Frieda Ludwig will sofort mehr über das Eis-Exzellenzzentrum erfahren. Können sie das leisten?

Finn will seine Pläne in Ruhe vorbereiten, bevor er seine Freunde einweiht. Aber schließlich muss er Imani und Deniz früher einweihen als geplant.

Der vermeintlich entspannte Wellnessausflug von Nathalie (Amrei Haardt, l.), Chiara (Alexandra Fonsatti, M.) und Isabelle (Ania Niedieck) nimmt eine für Chiara beängstigende Wendung. © Quelle: RTL / Julia Carola Pohle

„AWZ“-Vorschau für Mittwoch, 16.11.2022: Folge fällt aus

„Alles was zählt“ muss am Mittwoch der Übertragung des Fußball-Länderspiels Oman gegen Deutschland weichen. Folge 4702 wird am Donnerstag, den 17.11.2022 ausgestrahlt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„AWZ“-Vorschau für Donnerstag, 17.11.2022: Folge 4072

Die Freundinnen kommen dahinter, wer Chiara derart in Angst versetzt hat. Allerdings lässt sich die Person nicht so leicht einschüchtern. Simone muss dafür sorgen, dass Deniz Annas Leistung weiter steigert. Aber der will sich auf Leyla konzentrieren - es kommt zum offenen Streit. Finn will dafür sorgen, dass Dr. Bach Imani endlich respektiert - und sorgt damit erst recht für Unfrieden zwischen beiden.

Chiara (Alexandra Fonsatti, M.) wird von ihren Freundinnen Nathalie (Amrei Haardt, l.) und Isabelle (Ania Niedieck) aufgefangen. © Quelle: RTL / Julia Carola Pohle

„AWZ“-Vorschau für Freitag, 18.11.2022: Folge 4074

Jessicas Plan geht nicht auf. Also lässt sie den Streit mit Nina endgültig eskalieren und zieht scheinbar kopflos aus. Sie sorgt dafür, dass Tuner davon Wind bekommt und hofft, dass er dieses Mal „anbeißt“. Tobias kann der Versuchung widerstehen und lässt sich vor Michi und Katrin nichts anmerken. Stattdessen will er keine Zeit verlieren und überrascht Katrin. Tief gerührt lässt diese sich auch von Gerners Skepsis nicht verunsichern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Jessica (Nina Ensmann) verliert keine Zeit bei Tuner (Thomas Drechsel). © Quelle: RTL / Rolf Baumgartner

Eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV Now, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Hier geht's zur TV-Now-Mediathek.

Worum geht es bei „Alles was zählt“?

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/pf