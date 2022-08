Berlin, wie es weint und lacht: In der Serie „Berlin – Tag & Nacht“ dreht sich alles um das turbulente Leben junger Hauptstadtbewohner. Seit 2011 läuft die Daily Soap im Vorabendprogramm von RTL II. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Zu sehen montags bis freitags auf RTL II: Junge Hauptstadtbewohner und ihr Alltag in der Scripted-Reality-Serie „Berlin – Tag & Nacht“.

So geht es bei „Berlin – Tag & Nacht“ in den nächsten Folgen weiter

Berlin. Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen – wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap „Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus.

Eine neue Folge „Berlin – Tag & Nacht“ läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL II. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen? Alle Infos hier.

„Berlin – Tag und Nacht“: So geht es weiter

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL II.

„Berlin – Tag und Nacht“ am Freitag, 19.08.2022: Folge 2761

Basti ist peinlich berührt, als er Noah vermeintlich beim Herumspielen an sich selbst im Bett erwischt. Nachdem etwas später eine alte Schulfreundin von Noah zu Besuch kommt, fürchtet Basti angespannt, dass sein Ziehsohn mit dem Mädchen Sex ohne Verhütung haben könnte. Nach dem Treffen finden er und seine Ex-Frau Paula aber bei Noah eine Männermodezeitschrift. Sie vermuten sofort, dass der Junge schwul sein könnte und sich nicht traut, darüber zu reden. Doch am Ende stellt sich heraus: Noah war nur auf der Suche nach einem neuen Look, um für den Start in der neuen Schule cool auszusehen und nicht als Loser dazustehen. Basti beruhigt seinen Zögling, indem er ihm versichert, dass er niemals der Loser der Schule sein wird. Er ist überdies zutiefst erleichtert, einen weiteren turbulenten Tag als Ziehvater gut gemeistert zu haben.

Basti erwischt seinen Ziehsohn Noah als er an sich selbst herumspielt – zumindest denkt er das. Dann möchte auch noch eine alte Schulfreundin Noah besuchen. Basti gerät unter Druck: Sollte er mit ihm über das Thema Verhütung sprechen? © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Montag, 22.08.2022: Folge 2762

Lynn ist unglücklich über ihren ersten Schultag. Zum einen, weil sie lieber Luna zur Eingewöhnung in die Kita begleiten würde. Zum anderen, weil sie keine Lust hat, Chiara zu begegnen. Aber genau das passiert und die beiden landen sogar in einer Stufe. Als sie dann auch noch in eine Zweier-Gruppe eingeteilt werden, flippt Lynn aus. Sie macht Chiara vor der ganzen Klasse rund, bevor Krätze Schlimmeres verhindern kann. Er sorgt dann aber dafür, dass Lynn und Chiara endlich wieder miteinander reden. Als Chiara Lynn unter Tränen erklärt, wie sehr sie sie vermisst, bricht das Eis. Die beiden versöhnen sich.

Am ersten Schultag landen Lynn und Chiara in derselben Stufe. Als sie sogar noch in eine Zweier-Gruppe eingeteilt werden, rastet Lynn aus. Krätze sorgt dafür, dass die beiden endlich wieder miteinander reden. Es folgt die große Versöhnung. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Dienstag, 23.08.2022: Folge 2763

Basti hofft, dass Sina sich nach ihrem gestrigen Ausbruch wieder beruhigt hat. Doch sie hat immer noch das Gefühl, dass Basti und Paula sie eh nicht haben wollen. Heimlich plant sie eine Party in der WG. Während Basti den Nachmittag allein mit Paula, Marie und Noah verbringt, geht die Feier los. Sina hat zunächst Mühe, das Geschehen im Zaum zu halten. Nachdem Nino ihr gesagt hat, dass alles super läuft, entspannt sie sich aber. Sina und Nino küssen sich zum ersten Mal. Die Gastgeberin betrinkt sich und lässt zusammen mit ihren Mitschülern die Party eskalieren. Es kommt zum Eklat, als Basti und Co. früher als geplant zurückkehren. Sie haben Essen für Sina mitgebracht. Basti ist geschockt, als er mitten in die wilde Party hineinplatzt und Sina beim Herummachen mit Nino erwischt. Wütend stellt er sie zur Rede.

Sina organisiert in der WG heimlich eine Party mit ihren Mitschülern, die ziemlich aus dem Ruder läuft. Basti ist außer sich, als er mitten in das Geschehen hineinplatzt und Sina beim Herummachen mit Nino erwischt. Er stellt sie zur Rede. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Mittwoch, 24.08.2022: Folge 2764

Schmidti ist geschockt, als er morgens herausfindet, dass seine Ex-Frau Jade wieder heiratet. Er fragt sich, ob er sich in seinem Leben auch weiterentwickelt hat. Die Grübelei zieht ihn extrem runter. Schmidti ist froh, dass Krätze ihn mit einem Bro-Tag aufmuntern will und bereitet schon alles für eine epische Bier-Olympiade vor. Doch dann kommt Krätzes überraschende Absage. Schmidti fällt wieder in ein Loch. Franzi rettet die Situation, indem sie kurzerhand für Krätze einspringt und sich als würdiger Bro-Ersatz entpuppt. Für Schmidti wird es somit doch noch ein richtig guter Tag. Er ist Franzi sehr dankbar.

Schmidti kommt ins Grübeln, weil seine Ex-Frau wieder heiratet. Ein Bro-Tag soll ihn auf andere Gedanken bringen. Krätze sagt allerdings kurzfristig ab, woraufhin Franzi in die Bresche springt. Für Schmidti wird es doch noch ein guter Tag. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Donnerstag, 25.08.2022: Folge 2765

Milla stürzt sich aufgeregt in die Hochzeitsvorbereitungen und verliert angesichts der knappen Zeit bis zum Termin fast den Kopf. Doch Mike hält ihr bei der Arbeit den Rücken frei und besorgt ihr sogar kurzfristig einen Termin im Brautmodenladen. Gemeinsam mit Olivia und Toni läuft Milla dort auf und findet nach einigem Hin und Her tatsächlich das perfekte Brautkleid. Die Stimmung kippt allerdings, als Olivia von der Freundin einer anderen Braut fies beleidigt wird. Doch der aufkommende Streit spielt schon bald keine Rolle mehr, weil Milla eine schockierende Nachricht erhält: Mike wurde angegriffen und ist schwer verletzt.

Milla ist erleichtert, weil sie mit Olivia und Toni im Brautmodenladen fündig wird. Doch die Hochzeitsvorbereitungen rücken schlagartig in den Hintergrund, als Milla eine Schocknachricht erhält: Mike wurde angegriffen und schwer verletzt. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

Aktuelle Folge BTN verpasst?

Auf TV Now ist die neueste Folge von „Berlin – Tag & Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TV Now kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Worum geht es in „Berlin – Tag & Nacht“?

„Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voiceovers, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird „Berlin – Tag & Nacht“ gedreht?

Den „Mitten im Leben“-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Clubs oder den Friseursalon Schnitte, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in „Berlin – Tag & Nacht“?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von „Berlin – Tag & Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der „filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

