So geht es bei „Berlin – Tag & Nacht“ weiter

Berlin, wie es weint und lacht: In der Serie „Berlin – Tag & Nacht“ dreht sich alles um das turbulente Leben junger Hauptstadtbewohner. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Berlin. Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen – wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap „Berlin – Tag & Nacht“ rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus.

Eine neue Folge „Berlin – Tag & Nacht“ läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL Zwei. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen? Alle Infos hier.

„Berlin – Tag und Nacht“: So geht es weiter

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL Zwei.

„Berlin – Tag und Nacht“ am Mittwoch, 29.03.2023: Das passiert in Folge 2912

Bruno kann einfach nicht akzeptieren, dass seine Beziehung mit Katy ein endgültiges Ende gefunden hat. Joe versucht eindringlich an seinen Bruder zu appellieren, sich endlich wieder zu fangen und zu akzeptieren, dass Katy nicht mehr mit ihm zusammen sein will. Er findet, Bruno sollte sich auf das Restaurant konzentrieren und alles andere erst einmal vergessen. Leider ahnt Joe nicht, was er damit lostritt. Bruno schießt völlig über das Ziel hinaus, indem er nur noch High-End Produkte im Restaurant anbieten will. Als Joe nicht mehr an Bruno rankommt und Jonas auch keine große Hilfe ist, kommt es zu einem erneuten heftigen Streit zwischen den Brüdern, an dessen Ende Joe nur noch hoffen kann, dass Bruno alleine zur Besinnung kommt.

Eigentlich möchte Joe seinen Bruder nur von seinen Sorgen mit Katy ablenken, doch sein Rat, sich mehr um das Restaurant zu kümmern, hat ungeahnte Folgen. Plötzlich kommt es erneut zu einem heftigen Streit zwischen Bruno und seinem Bruder. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Donnerstag, 30.03.2023: Das passiert in Folge 2913

Amelies Frust über Millas anhaltende Funkstille sowie ihre aufkeimenden Gefühle für Mike machen ihr zunehmend zu schaffen. Als Amelie am Morgen erneut mit ihrem schmachtenden Blick an Mike kleben bleibt, kann sie ihre Gefühle nicht länger leugnen und vertraut sich Lynn an. Die rät ihr dringend, sich dieses Gefühl schnellstmöglich aus dem Kopf zu schlagen. Sina hingegen findet, dass Amelie ihren Gefühlen nachgehen sollte. Schließlich scheint sie ja ihrer Mutter inzwischen egal zu sein. Völlig fertig und hin- und hergerissen wird Amelie einmal mehr von Mike aufgefangen. Nun unternimmt Amelie einen letzten verzweifelten Versuch, Milla zu kontaktieren. Als die sie jedoch erneut kalt ignoriert, fast Amelie schließlich tief verletzt und trotzig einen folgenschweren Entschluss.

Amelie schafft es nicht länger, ihre aufkeimenden Gefühle für Mike zu leugnen und vertraut sich ihren Freundinnen an. Während Lynn ihr rät, die Sache lieber wieder zu vergessen, bestätigt Sina Amelie darin, einen Schritt auf Mike zuzugehen. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Freitag, 31.03.2023: Das passiert in Folge 2914

Amelie startet verkatert einen kleinen Annäherungsversuch, was Mike allerdings überhaupt nicht checkt. Gefrustet zweifelt Amelie, ob sie überhaupt eine Chance bei ihm hat. Doch sie lässt sich von Sina anstacheln. Die findet nämlich, dass Amelie nicht so einfach aufgeben sollte und die beiden schmieden einen Plan. Unter einem Vorwand lockt Amelie den ahnungslosen Mike in den Park, um mit ihm eine Runde zu Joggen und ihn dabei davon zu überzeugen, dass sie eine richtige Frau und potenzielle Partnerin für ihn ist. Tatsächlich verbringen die beiden einen schönen Tag miteinander. Beim gemeinsamen Kochen geht Amelie dann fest entschlossen aufs Ganze.

Bei einem gemeinsamen Tag im Park versucht Amelie, ihrem Stiefvater Mike endlich näher zu kommen. Als die beiden am Abend zusammen kochen, kommt es zu einem nahen Moment. Nun ist Amelie entschlossen, bei Mike endlich aufs Ganze zu gehen. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Montag, 03.04.2023: Das passiert in Folge 2915

Chiara ist nach Maltes Eifersuchtsszene immer noch stinksauer und nicht bereit für eine Versöhnung. Während Malte schon am Boden zerstört ist und fürchtet, mit seinem Ausraster seine Beziehung ruiniert zu haben, vertraut sich Chiara Lynn an. Lynn bleiben Chiaras grundsätzliche Zweifel an der Beziehung nicht verborgen, auch wenn Chiara jegliche Bedenken abstreitet und sich stattdessen fragt, ob sie vielleicht diejenige ist, die alles viel zu kompliziert sieht. Entschlossen schiebt Chiara schließlich ihre Zweifel beiseite und versöhnt sich endlich mit Malte. Doch nachdem die beiden miteinander geschlafen haben, bleibt Chiara weiterhin beunruhigt. Ihr wird klar, dass sich manche Zweifel eben nicht so einfach abschütteln lassen.

Nach Maltes Eifersuchtsszene muss Chiara feststellen, dass sich ihre Zweifel an der Beziehung nicht so leicht abschütteln lassen. Obwohl die beiden sich wieder versöhnen, merkt Chiara, dass sich zwischen den beiden etwas verändert hat. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Dienstag, 04.04.2023: Das passiert in Folge 2916

Milla ist völlig durch den Wind. Sie glaubt immer noch, dass Mike versucht hat, Amelie zu verführen und zu küssen. Erst Toni kann sie davon überzeugen, dass Milla sich auch einmal Amelies Version der Geschichte anhören sollte. Milla fürchtet sich sehr vor einer erneuten Konfrontation mit ihrer Tochter, doch als diese sich beinahe mit einem Kunden prügelt, muss Milla sie notgedrungen aus dem Café abholen. Zwischen den beiden kommt es endlich zu einem klärenden Gespräch. Dabei lässt Amelie all ihre gesammelte Wut und Verzweiflung raus. Erschrocken muss Milla erkennen, wie sehr Amelie sie gerade hasst und dass das allein ihre Schuld ist.

Amelie kann es nicht länger geheim halten, dass sie mit ihren Nerven am Ende ist. Als sie ihren Frust an einem Kunden ablässt, holt sie ausgerechnet Milla aus dem Café ab. In ihrer Wurt wirft ihr Amelie ihren ganzen Frust vor die Füße. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

Aktuelle Folge verpasst?

Auf TV Now ist die neueste Folge von „Berlin – Tag und Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TV Now kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Worum geht es in „Berlin – Tag & Nacht“?

„Berlin – Tag und Nacht“ („BTN“) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voiceovers, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird „Berlin – Tag und Nacht“ gedreht?

Den „Mitten im Leben“-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Clubs oder den Friseursalon Schnitte, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in „Berlin – Tag und Nacht“?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von „Berlin – Tag und Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der „filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

