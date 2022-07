Eine neue Folge von „Köln 50667″ läuft immer montags bis freitags um 18.05 Uhr bei RTL II – hier gibt’s die Vorschau auf die nächsten fünf Folgen:

„Köln 50667″ am Mittwoch, 27.07.2022: Folge 2414

Oskar lernt im Hostel Linda kennen, die gerade in Köln Urlaub macht. Er verabredet sich mit ihr zu einem Date. Dabei ahnt er nicht, dass Ben zur gleichen Zeit von Lindas Mutter Ariane angesprochen wird und die beiden ebenfalls ein Rendezvous miteinander ausmachen. Dementsprechend groß ist die Überraschung, als Oskar und Ben später feststellen, dass sie nicht nur am selben Treffpunkt auftauchen, sondern dass die beiden Frauen, mit denen sie verabredet sind, sich untereinander sehr gut kennen. Dank Ariane und Linda schlittern sie nun zu viert in ein Vater-Mutter-Sohn-Tochter-Date. Die Frage ist: Kann das wirklich gutgehen?

Oskar verabredet sich mit Linda, während Ben ein Rendezvous mit Ariane vereinbart. Was Vater und Sohn nicht ahnen: Bei den beiden handelt es sich um Mutter und Tochter. Da sie denselben Treffpunkt gewählt haben, kommt es zum Doppel-Date. © Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Donnerstag, 28.07.2022: Folge 2415

Obwohl Chico sich redlich bemüht, ihr zu zeigen, dass er doch kein schlechter Kerl ist, reagiert Lilli auch weiterhin mit heftiger Ablehnung. Als dann aber wegen eines kleinen Schadens in der WG eine hübsche Handwerkerin auftaucht und mit ihm flirtet, reagiert Lilli doch erstaunlich bissig. Chico amüsiert sich über ihren Eifersuchtsanfall und stellt sie zur Rede. Lilli will davon jedoch überhaupt nichts wissen. Sie weist die Vermutung, dass ihr doch mehr an Chico liegen könnte, weit von sich. Die beiden geraten mal wieder in Streit. Aber was fühlt Lilli wirklich?

Wegen eines Schadens in der WG taucht eine hübsche Handwerkerin auf und flirtet mit Chico. Lilli reagiert darauf erstaunlich eifersüchtig. Empfindet sie etwa doch etwas für Chico? Als er sie darauf anspricht, streitet sie es vehement ab. © Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

“Köln 50667″ am Freitag, 29.07.2022: Folge 2416

Leonies 24. Geburtstag startet zu ihrer vollsten Zufriedenheit. Dazu leisten ihre feierfreudigen Freunde und Mitbewohner einen gehörigen Beitrag. Als dann auch noch das Angebot für ein Vortanzen reinkommt und Leonie von Lilli das Go bekommt, auch ohne sie nach einem Job suchen zu dürfen, scheint alles perfekt. Das neue Leben, das Leonie beginnen will, ist zum Greifen nah. Doch im entscheidenden Moment droht ihr ein Rückschlag. Ausgerechnet beim Vortanzen macht sich ihre alte Verletzung wieder bemerkbar.

Für Leonie scheint sich alles zum Guten zu wenden. Nach dem überaus gelungenen Start in ihren 24. Geburtstag bekommt sie auch noch die Einladung zum Vortanzen. Doch im entscheidenden Moment macht sich ihre alte Verletzung wieder bemerkbar. © Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Montag, 01.08.2022: Folge 2417

Mo wird am Morgen bewusst, dass er mit Jill nicht mehr unter einem Dach leben kann – seine Gefühle für sie sind einfach zu stark. Hannes und Beasty wollen ihn von der Suche eines neuen WG-Zimmers abhalten, doch Mos Entschluss steht fest. Als er Jill damit konfrontiert, fühlt diese sich hundsmiserabel. Wenn überhaupt wer auszieht, dann sie! Doch Mo findet, dass sie in letzter Zeit schon genug durchgemacht hat. Um sich etwas Ablenkung zu verschaffen, beschließt er, mit seinen WG-Jungs nochmal ordentlich einen draufzumachen. Obwohl seine Freunde ihn davor warnen, schmeißt Mo sich Pillen ein und trinkt Alkohol in rauen Mengen.

Mos Gefühle für Jill sind einfach zu stark. Er will nicht mehr mit ihr unter einem Dach leben. Vor dem Auszug will Mo mit seinen WG-Jungs noch einmal feiern. Doch die anderen sind besorgt, weil er jede Menge Pillen und Alkohol konsumiert. © Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

„Köln 50667″ am Dienstag, 02.08.2022: Folge 2418

Leonie hat einen neuen Job im Brautmodengeschäft gefunden. Der macht ihr eigentlich überhaupt keinen Spaß, was sie auch recht deutlich zeigt. Dabei muss Leonie zugeben, dass ihre Chefin Alice eigentlich sehr nett wirkt. Der ganze überkandidelte Hochzeits-Romantik-Kitsch geht ihr aber tierisch gegen den Strich. Zu allem Überfluss muss Leonie dann auch noch selbst ein Hochzeitskleid anziehen. Eine Kundin wird nicht müde zu betonen, was für eine hübsche Braut sie doch ist. Das nervt Leonie natürlich erst recht. Irgendwann ist das Maß voll und ihr reißt der Geduldsfaden.

Leonie hat einen Job im Brautmodengeschäft gefunden. Sie lässt durchblicken, dass ihr die Arbeit nicht wirklich Spaß macht. Als Leonie auch noch selbst ein Hochzeitskleid anziehen muss und von einer Kundin genervt wird, ist das Maß voll. © Quelle: RTLZWEI / filmpool entertainment

Wann und wo läuft „Köln 50667“? Sendezeiten und Wiederholungen

Die Serie „Köln 50667“ läuft täglich von Montag bis Freitag um 18.05 Uhr auf RTL 2. Die Wiederholung vom Vorabend wird von Montag bis Freitag um 12.55 Uhr im Fernsehen gezeigt.

Zudem gibt es die Serie online bei TV Now. Jede Folge ist direkt nach der TV-Ausstrahlung 30 Tage lang abrufbar. Weiterhin gibt es eine „Köln 50667“-App, in der jede Folge nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage angeschaut werden kann. Mit TV Now Plus können die nächsten Folgen bereits drei Tage vor der Fernsehpremiere genossen werden. Wer von der Story nicht genug bekommt, kann sich auf der RTL-2-Internetseite Highlight-Clips und Best-of-Videos anschauen.

Ist „Köln 50667“ echt oder gespielt?

„Köln 50667″ ist eine sogenannte Scripted-Reality-Serie. Wie „Berlin – Tag & Nacht“, die im selben Serienuniversum spielt, geht es bei dem Kölner Ableger darum, das Fiktive möglichst realgetreu darzustellen. Dafür simuliert die Soap einen Reportagestil, bei dem unter anderem auf eine wackelige Kameraästhetik und schnelle Schnitte zwischen den Szenen gesetzt wird.

„Köln 50667 – Der Podcast“

Bei „Köln 50667 – Der Podcast“ gibt es Rückblicke, Interviews und Exklusiv-News rund um die Reality-Soap. In einem Wochenrückblick können die Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgen, was in den vergangenen Tagen in der WG passiert ist. Jeden Freitag im Anschluss an die Ausstrahlung im Fernsehen ist es so weit: Nachdem die letzten Sequenzen über die Bildschirme geflimmert sind, besprechen die Moderatorinnen Anika und Benita die neuesten Entwicklungen aus der Soap.

