So geht es bei „Rote Rosen“ weiter

Lüneburg. Mit konstanten Zuschauerzahlen von rund 1,5 Millionen gehört „Rote Rosen“ zu den erfolgreichsten deutschen Telenovelas. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter? Mit unserer tagesaktuellen Vorschau bleiben Sie immer im Bilde.

„Rote Rosen“ am Dienstag, 08.11.2022: Folge 3662

Norberts plötzliches Auftauchen sorgt für Trubel: Nici freut sich, dass ihr Opa zu ihrem Geburtstag da ist und Sandra kann mit der kauzigen Art ihres Vaters gut umgehen. Doch Dörte kommt mit seiner unsensiblen Art nicht klar. Sie wirft Norbert alles an den Kopf, was sie schon lange loswerden wollte. Norbert lässt das kalt – er möchte es zu Dörtes Schrecken noch einmal mit ihr versuchen.

Sandra konfrontiert Anette mit dem Verdacht, dass Malte mit Petrov zusammenarbeiten könnte. Anette bestreitet das vehement und unterstellt Sandra, sie sei eifersüchtig auf ihr Glück. Doch Zweifel bleiben – könnte Sandra richtig liegen?

Tina macht sich Sorgen, der Verantwortung als Selbständige nicht gerecht zu werden. Als Ben sich von Werner bei der Fischbude anstellen lässt, um mehr Geld zu verdienen, will Tina auch ihren Teil dazu beitragen und gibt Charlottes Geschäftsideen eine Chance. Keine gute Idee …

Carla steht ihr Krebsnachsorgetermin bevor. Im Krankenhaus bekommt sie unerwartet Beistand von Amelie und ist ihr dankbar dafür.

Carla (Maria Fuchs, l.) nimmt überrascht Amelies (Lara-Isabelle Rentinck, r.) seelische Unterstützung an, während sie nervös auf ihre ersten Nachsorge-Ergebnisse wartet. © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Mittwoch, 09.11.2022: Folge 3663

Anette ist von Sandras Misstrauen gegenüber Malte verunsichert. Sie beginnt, Maltes Ehrlichkeit zu hinterfragen, hat gleichzeitig aber Angst, ihre Beziehung wegen Sandras Mutmaßungen zu riskieren. Doch sie will Klarheit und bittet Sandra gegen Malte zu ermitteln – mit ihrer Hilfe.

Nici hängt zwischen den Stühlen – sowohl Sandra als auch Finn planen etwas zu ihrem Geburtstag. Als Finn von Mathias erfährt, dass Nici ihre Mutter seinetwegen versetzen will, verzichtet er auf sein Date. Allerdings läuft am Ende nichts nach Plan und Nici verpasst um Mitternacht ihre eigene Party.

Dörte erteilt Norberts Wunsch nach einer Wiederbelebung ihrer Ehe verärgert eine Absage. Norbert hingegen weiß nicht, worüber sie sich aufregt. Während Dörte ihrer Wut bei Gunter Luft macht, verhilft Nici ihrem Opa zu Selbsterkenntnis. Gerade rechtzeitig, bevor Dörte ihn rauswirft.

Amelie findet nach einer Kränkung von Gunter in Carla eine gute Zuhörerin. Sie versucht Amelie klar zu machen: Sie kann nur etwas ändern, wenn sie sich selbst ändert.

Sandra (Theresa Hübchen, r.) ist erstaunt, als Anette (Sarah Masuch, l.) sie auffordert, Maltes Unschuld mit ihr zusammen zu beweisen. © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Donnerstag, 10.11.2022: Folge 3664

Nici freut sich auf ihren ersten Geburtstag in Lüneburg – ein Kostümfest steht an. Die Party weckt gerade bei Mathias und Sandra Erinnerungen an die Vergangenheit - sie resümieren, was vor über 20 Jahren schiefgelaufen ist. Bei beiden kommen schon lange nicht mehr dagewesene Emotionen hoch und es kommt zu einem romantischen Kuss.

Norbert erkennt, dass es ein Fehler war, Dörte zu verlassen. Er will Dörte unbedingt zurückerobern. Das sagt Norbert auch Gunter ganz offen ins Gesicht.

Charlotte und Tina glauben, dass Hannes der ideale Moderator für ihre Gärtnerei-Videos wäre, doch er will in den Werbe-Spots nicht vorkommen. Bis er in eine Notsituation gerät und Charlotte ihm geschäftstüchtig einen Deal anbietet. Amelie hat Stress im Restaurant – sie sieht nicht ein, die Speisekarte mit der Hand zu schreiben. Kurzerhand gibt sie die Aufgabe an Jolina weiter. Aber Jolina unterläuft ein Fehler, der auf Amelie zurückfällt. Zwischen Carla und Amelie kommt es erneut zu einer Auseinandersetzung.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, r.) ist entsetzt, als Carla (Maria Fuchs, l.) sie entrüstet darauf hinweist, dass die Menükarten voller Rechtschreibfehler sind © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Freitag, 11.11.2022: Folge 3665

Dörte versichert Gunter, dass Norbert ihr nichts mehr bedeutet und macht Norbert eine Ansage: Er soll ihre Beziehung nicht zerstören. Der Scheidungstermin bleibt bestehen! Als es endlich so weit ist, fällt der Termin jedoch aus – Norbert hat seinen Ausweis verloren! Zufall?

Charlotte versucht sich schweren Herzens damit zu arrangieren, dass ihr Bruder in ihrem Leben nicht mehr vorkommt. Sie stürzt sich mit Tina, Finn und Hannes in den Videodreh für die Gärtnerei. Es läuft gut, bis Simon plötzlich in der Tür steht ...

Sandra und Mathias fahren nach ihrem Kuss auf Nicis Party ertappt auseinander als Birgit anruft. Sie gehen sich verunsichert aus dem Weg. Am nächsten Tag haben Sandra und Mathias Klärungsbedarf und treffen sich. Sie stellen erleichtert fest – der Kuss entstand nur aus einem nostalgischen Moment.

Gunter hört entsetzt, wie harsch Amelie Jolina wegen der Fehler auf den Menükarten angeht. Doch es ist nicht so schlimm wie gedacht – auch Amelie hat Erbarmen mit Jolina und will ihr Französisch beibringen.

Dörte (Edelgard Hansen, r.) erfährt erschrocken, dass die Scheidung ausfällt, weil Norbert (Jürgen Haug, l.) seine Papiere verloren hat. Mit Gunter (Hermann Toelcke, M.). © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

„Rote Rosen“ am Montag, 14.11.2022: Folge 3666

Anette fällt es schwer, Malte gegenüber misstrauisch zu sein. Doch Sandra drängt sie, akribisch zu überlegen, was gegen ihn spricht. Malte zeigt sich Anette von seiner besten Seite. Doch als er eine Speditionstour ablehnt, wird Anette klar: Malte macht mit Petrov gemeinsame Sache und ihr etwas vor!

Birgit ist aus Wien zurück und wartet nach der Arbeit auf Mathias - vergeblich! Denn Mathias zeigt Nici sein Betäubungsmittelblasrohr und Nici trifft ihn versehentlich am Arm ...

Die Ehe zwischen Dörte und Norbert kann nicht geschieden werden, weil Norbert seinen Pass angeblich verloren hat. Gunter glaubt, das sei ein taktisches Manöver und streitet sich mit Dörte, die sich ungerecht behandelt fühlt.

Simon kommt überraschend nach Hause – er hat die Firmenleitung in Düsseldorf hingeschmissen! Er versöhnt sich mit Charlotte und möchte seinen Job im Hotel zurück - doch Gunter ist zu enttäuscht. Charlotte fragt sich irritiert, warum ihr Vater plötzlich die Miete erhöht und Simon muss erklären, was tatsächlich passiert ist.

Anette (Sarah Masuch, l.) überwindet sich, die Recherche gegen Malte voranzutreiben. Mit Sandra (Theresa Hübchen, r.) © Quelle: NDR/ARD/Nicole Manthey

Worum geht es in der 19. Staffel von „Rote Rosen“?

Dramatische Nacht im Lüneburger Krankenhaus: Eine komatöse Patientin ist eingeliefert worden. Ihr Zustand soll untersucht werden. Die Ärzte Dr. Britta Berger (Jelena Mitschke) und Dr. Hendrik Althaus (Jerry Kwarteng) stellen Hirnaktivitäten fest und beschließen gemeinsam mit der Familie, das Risiko einer neuen Behandlungsmethode einzugehen, um die Patientin aus dem Koma zu holen. Und das Wunder geschieht.

Als Katrin (Nicole Ernst) am nächsten Morgen die Augen öffnet, liegen sieben Jahre im Koma hinter ihr, in das sie damals nach einer schweren Rauchvergiftung fiel. Aber die Welt drehte sich weiter – im Kleinen wie im Großen. Ihr Ehemann Florian (Stefan Plepp)hat eine neue Familie mit ihrer einst besten Freundin Anke (Anne Brendler) gegründet. Die eigene Tochter Mia (Leonie Beuthner) ist in ihrer neuen Familie entfremdet, das geliebte Haus abgebrannt, die Berufsträume zerstört. Nur ihr Bruder Michi (Oliver Clemens), der sie im Koma betreute, und ihr Physiotherapeut Leo (Daniel Hartwig) stehen bedingungslos zu ihr – auch wenn Leo Gefühle für seine Patientin nicht zulassen darf.

Katrin wähnt sich nach den Jahren im Koma in einem Albtraum. Doch sie ist eine Kämpferin. Sie will sich ihr Leben zurückholen, ihre Liebe, ihre Familie, ihr Glück. Dabei muss sie lernen, dass es nicht mehr das Leben sein kann, das es einmal war. Aber ist das so schlimm? Ein neues, aufregendes Leben und eine neue Liebe warten auf sie.

Wiederholungen im TV und Internet

Sie haben eine Folge „Rote Rosen“ verpasst? Kein Problem, einzelne Folgen der Telenovela werden auf den Dritten Programmen der ARD wiederholt. Das sind die Wiederholungstermine im Free-TV:

HR , Montag bis Freitag, ab 6.15 Uhr (Uhrzeit variiert)

NDR , Montag bis Freitag, 7.20 Uhr

RBB , Montag bis Freitag, 10.30 Uhr

MDR, Montag bis Freitag, 7.10 Uhr

Außerdem sind die letzten Folgen noch drei Monate lang als Video-on-Demand-Angebot in der ARD-Mediathek online abrufbar.

Wo spielt „Rote Rosen”?

„Rote Rosen“ wird in seinem Haupthandlungsort Lüneburg gedreht und produziert. Auch einige Orte in der Umgebung dienen als Drehorte für die Serie. Die Dreharbeiten starteten am 21. August 2006. Schauplätze der Serie sind das Fünfsternehotel Drei Könige sowie die unterschiedlichen Arbeitsorte der Charaktere. Dabei thematisiert die Telenovela immer auch die beruflichen und privaten Schicksale der Protagonisten.

RND/pf/ mit Material der ARD