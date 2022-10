Liebe, Intrigen und eine gehörige Portion Drama – darum dreht sich alles in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter? Mit unserer Vorschau bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

So geht es bei „Sturm der Liebe“ weiter

München. Pünktlich um 15.10 Uhr öffnet Deutschlands beliebtestes Fünfsternehotel Fürstenhof seine Tore und lädt Zuschauer ein, dem Familiendrama rund um den Saalfeld-Clan beizuwohnen. Seit ihrer Erstausstrahlung im September 2005 erzählt die erfolgreiche ARD-Telenovela jeden Montag bis Freitag über Liebe, Konflikte und Schicksalsschläge im malerischen Bichlheim, dem fiktiven Handlungsort der Serie.

Leon (Carl Bruchhäuser, r.) überspielt gegenüber Paul (Sandro Kirtzel, M.) und Max (Stefan Hartmann, l.) seinen Verletzungsschmerz. © Quelle: ARD/WDR/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Dienstag, 01.11.2022: Folge 3922

Aufgrund von Personalmangel bittet Paul Shirin, trotz ihrer Kündigung als Zimmermädchen einzuspringen. Unterdessen lässt Alexandra das übliche Reinigungsmittel des Hotels gegen ein billigeres und aggressiveres Putzmittel austauschen, um weiteres Geld einzusparen. Als Shirin schließlich damit putzt, passiert ein Unglück …

Nachdem Markus mitbekommen hat, dass Eleni mit Valentina unter der Woche feiern war, missbilligt er das Verhalten seiner Tochter. Denn am nächsten Tag leidet Elenis Arbeit unter den Folgen der Partynacht. Auch gegenüber Robert macht Markus deutlich, dass er Valentina für einen schlechten Umgang für Eleni hält.

Die Tatsache, dass André Helene wegen einer jüngeren Frau versetzt hat, nagt an ihrem Selbstbewusstsein. Für sie steht fest, dass sie sich André aus dem Kopf schlagen muss. Doch dann hat Andrés Date bei Helene einen Termin im Beautysalon und hat nicht viele gute Worte für ihn übrig …

Als Josie mitbekommt, dass Leon sich ohne Michaels Einwilligung stärkere Schmerzmittel besorgt hat, macht sie sich Sorgen. Sie bittet Leon, seine Gesundheit nicht wegen eines sportlichen Wettkampfs aufs Spiel zu setzen. Josie zuliebe verspricht Leon, keine weiteren Tabletten zu nehmen, doch anders als versprochen, entsorgt er die Tabletten nicht …

Carolin (Katrin Anne Heß, l.) macht Leon (Carl Burchhäuser, r.) klar, dass er seine Beziehung zu Josie belastet. © Quelle: ARD/WDR/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Mittwoch, 02.11.2022: Folge 3923

Während Shirin Angst haben muss, nie wieder sehen zu können, setzt Alexandra alles daran, das aggressive Putzmittel verschwinden zu lassen. Gemeinsam mit Markus vertuscht sie den von ihr angeordneten Austausch und sorgt dafür, dass es so aussieht, als ob Shirin sich an dem herkömmlichen Putzmittel des „Fürstenhofs“ die Augen verätzt hätte. Der Plan scheint zu funktionieren, doch dann werden Markus und Alexandra erwischt.

Weil Leon Paul beim Triathlon unbedingt besiegen möchte, verliert er das Wesentliche aus den Augen: Denn zu Josies Ärger ist er nicht bereit, sein Training zu unterbrechen, um mit ihr zu Shirin ins Krankenhaus zu fahren. Paul hingegen reagiert ganz anders, was in Josie alte Gefühle erwachen lässt …

Alfons kehrt von seiner Japan-Reise zurück. Dort hat er eine alte japanische Tradition kennengelernt, die er Hildegard zeigen möchte. Und so zelebrieren die beiden gemeinsam eine klassische Tee-Zeremonie. Begeistert von Alfons‘ Mitbringsel, möchte sich Hildegard mit einer bayrischen Tradition bedanken.

Josie (Lena Conezndorf, r.) schaut Leon (Carl Bruchhäuser, r.) beim Training zu, doch die Ruhe währt nicht lange ... © Quelle: ARD/WDR/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Donnerstag, 03.11.2022: Folge 3924

Als Eleni von einer Bergwanderung nicht zurückkehrt, macht sich Alexandra Sorgen und nimmt Christophs Angebot an, bei der Suche zu helfen. Nachdem die beiden Eleni wohlauf gefunden haben, betont Christoph, wie sehr ihn Eleni an Alexandra erinnert. Alexandra hingegen erinnert Eleni mehr an ihren Vater. Doch dahingehend hütet sie ein Geheimnis …

Shirin geht es nach ihrem Unfall schlecht und sie wartet im Krankenhaus auf eine Verbesserung ihrer Augenverletzung. All ihre Freunde und Kollegen versuchen, sie von ihrem Kummer abzulenken und überlegen, womit sie Shirin eine Freude bereiten können. Da Blumen oder eine Grußkarte in ihrer Situation wenig Sinn ergeben, kommen Hildegard und Alfons auf eine andere Idee …

Um Shirin zu vertreten und den Betrieb im Beautysalon aufrechtzuerhalten, muss Helene ihre Make-up-Kenntnisse auffrischen. In ihrer Ausbildung zur Friseurin hatte sie zwar auch mit Kosmetik zu tun, doch das liegt schon lange zurück. Auf der Suche nach einem Übungsmodell wird Helene schneller fündig als erwartet.

Paul (Sandro Kirtzel, r.) berichtet Josie (Lena Conzendorf, l.), wie er Shirins Kündigung abwenden möchtet. © Quelle: ARD/WDR/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Freitag, 04.11.2022: Folge 3925

Obwohl Leon starke Schmerzen hat, nimmt er am Triathlon teil. Sein einziges Ziel ist es, Paul zu besiegen, denn er spürt, dass Paul Josie immer noch viel bedeutet. Und tatsächlich kämpft er sich vor bis an die Spitze. Allerdings wird er in der letzten Disziplin von Paul überholt und droht, gegen ihn zu verlieren. Doch dann passiert etwas, womit beide nicht gerechnet hätten …

Als Carolin erneut von ihren Gefühlen für Vanessa eingeholt wird, versucht sie ihre Gedanken auf Papier zu sortieren. Plötzlich kommt Michael hinzu und bemerkt, wie Carolin schnell versucht, ihre Notizen zu verstecken. Michael wird stutzig und fordert sie auf, ihm den wahren Grund für ihre Hochzeitsabsage zu nennen.

Nachdem Valentina Eleni von Christophs Mitschuld an der Trennung ihrer Eltern erzählt hat, bestärkt sich Elenis Abneigung. Ihr ist unklar, wie ihre Eltern damals eine enge Freundschaft mit Christoph pflegen konnten. Als Eleni später auf Christoph trifft, lässt sie ihn spüren, was sie von ihm hält. Doch Christoph geht entspannt damit um und offenbart unwissentlich ein Geheimnis von Alexandra …

Josie (Lena Conzendorf, l.) wünscht Leon (Carl Bruchhäsuer, r.) im Beisein von Max (Stefan Hartmann, h.2.v.l.) und Gerry (Johannes Huth, h. l.) viel Glück für den Triathlon. © Quelle: ARD/WDR/Christof Arnold

„Sturm der Liebe“ am Montag, 07.11.2022: Folge 3926

Carolin kann dem Druck ihrer Gefühle nicht mehr Stand halten und gibt vor Michael zu, sich in jemand anderes verliebt zu haben. Sie beteuert allerdings, dass sie mit ihm zusammenbleiben möchte. Doch Michael fragt sich, ob unter diesen Umständen eine Beziehung überhaupt Sinn ergibt, und trifft eine Entscheidung …

Markus‘ Geburtstag rückt immer näher und für diesen Tag hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen. Er möchte mit Alexandra ihr Eheversprechen erneuern. Als er Alexandra davon erzählt, wird diese ein weiteres Mal von ihren Gefühlen für Christoph eingeholt.

Nachdem Erik beim Triathlon auf einen Außenseiter gewettet hat, gewinnt er eine ordentliche Summe Geld. Von seinem Gewinn möchte er sich eine Luxus-Uhr kaufen. Doch Yvonne ist davon nicht begeistert und fordert Erik auf, das Geld mit ihr zu teilen. Widerwillig bereitet Erik eine Überraschung vor.

Um Valentina von ihrem Kummer abzulenken, will Robert mit ihr in der Hotelküche kochen. Und tatsächlich scheint Valentina dadurch ihre Sorgen für einen Moment zu vergessen und sie genießt anschließend das Essen mit Robert und Werner. Doch dann erreicht Valentina eine Nachricht von Fabien …

„Sturm der Liebe“ online streamen

Das Erste bietet das Fernsehprogramm auch als Livestream in der ARD-Mediathek an. Dort lässt sich die neueste Folge „Sturm der Liebe“ zur regulären Sendezeit sowie zeitversetzt abrufen.

Eine Folge von „Sturm der Liebe“ verpasst?

Kein Problem, das Erste zeigt Wiederholungen immer am Tag nach der Ausstrahlung einer neuen Folge morgens um 9.55 Uhr. Die Freitagsfolge wird jeweils am darauffolgenden Montag, ebenfalls um 9.55 Uhr, nochmals gesendet.

Außerdem kann man sich Folgen noch bis zu einem Monat nach ihrer Erstausstrahlung auf der Internetseite zu „Sturm der Liebe“ von DasErste.de anschauen. Dort findet man neben Informationen zu den Darstellern und einzelnen Folgen auch ein breites Angebot an Extramaterial sowie einen Blog, der Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Wo spielt „Sturm der Liebe“?

Zentraler Handlungsort der Geschichten ist das Hotel Fürstenhof im fiktiven Ort Bichlheim. Als Kulisse dient ein privates Schloss im oberbayerischen Dorf Vagen, etwa eine halbe Autostunde von Rosenheim entfernt. Weitere Drehorte befinden sich auf dem Gelände der Bavaria Film GmbH, wo eine weitere Villa steht, die auch schon als Kulisse für den Historienfilm „Die Manns – Ein Jahrhundertroman“ diente. In der Serie dient die Villa als Kulisse für den Westflügel des Fürstenhofs.

Die Landschaftsaufnahmen zwischen einzelnen Szenen entstammen dem Voralpenland, unter anderem dient das Tiroler Bergmassiv Zahmer Kaiser als Kulisse.

„Sturm der Liebe“ ist deutscher Telenovela-Exportschlager

Auch wenn die Serie inzwischen an Zuschauern eingebüßt hat, liegt sie mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 14 Prozent immer noch im zweistelligen Bereich. „Sturm der Liebe“ kann daher als echte Erfolgsgeschichte für Das Erste bezeichnet werden.

2010 gewann die Telenovela den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Serie“. 2013 folgte der European Soap Award als „Beste ausländische Serie“. Das Jubiläumsspecial zur 3000. Folge (Erstausstrahlung am 20. September 2018) sahen 1,66 Millionen Zuschauer, es bescherte dem Sender einen Gesamtmarktanteil von 17,4 Prozent.

Produziert wird „Sturm der Liebe“ hierzulande von dem Münchner Fernsehproduktionsunternehmen Bavaria Film. Doch auch in anderen Ländern erschließt sich die deutsche Telenovela ein immer größeres Publikum.

Durch den Verkauf der Rechte an 20 Sender, ist der Erfolg inzwischen weit über den deutschsprachigen Raum hinaus gewachsen. Unter anderem wird die Serie für das italienische, bulgarische, französische, polnische und isländische Fernsehen synchronisiert. Selbst in Kanada wurde „Sturm der Liebe“ bereits ausgestrahlt. Inzwischen ist die deutsche Telenovela zu einem echten Exportschlager geworden.

Traumpaare von „Sturm der Liebe“

Bei inzwischen 17 Staffeln kann man schon mal den Überblick über die ganzen Paare verlieren, die im Fürstenhof zueinandergefunden haben. Kriegen Sie noch alle zusammen? Das sind die „SdL“-Traumpaare pro Staffel:

Staffel 1: Laura und Alexander

Staffel 2: Miriam und Robert

Staffel 3: Samia und Gregor

Staffel 4: Emma und Felix

Staffel 5: Sandra und Lukas

Staffel 6: Eva und Robert

Staffel 7: Theresa und Moritz

Staffel 8: Marlene und Konstantin

Staffel 9: Pauline und Leonard

Staffel 10: Julia und Niklas

Staffel 11: Luisa und Sebastian

Staffel 12: Clara und Adrian

Staffel 13: Rebecca und William

Staffel 14: Alicia und Viktor

Staffel 15: Denise und Joshua

Staffel 16: Franziska und Tim

Staffel 17: Maja und Florian

Maja von Thalheim (Christina Arends) und Florian Vogt (Arne Löber) sind das Traumpaar der 17. Staffel „Sturm der Liebe“. © Quelle: ARD/Christof Arnold

RND/pf/mit Material von ARD