Sommerinterviews in ARD und ZDF: Das sind die Termine

Kostenfrei bis 19:48 Uhr lesen

Transfer zur KSV

Nach der offiziellen Verkündung des Transfers von Shuto Machino zu Holstein Kiel läuft beim Fußball-Zweitligisten die Integrationsmaschine an. Wann der Japaner in Kiel ankommt, was dann auf der To-Do-Liste steht und was ein KSV-Neuzugang aus der Fünften Liga damit zu tun hat.