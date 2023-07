Alkohol, Mafia und Nerds: die Highlights beim ARD-Sommerkino

Wer sich im letzten Jahr aufgrund von Pandemie und Maskenpflicht nicht ins Kino getraut hat, der bekommt nun in den Sommermonaten bei der ARD die Möglichkeit, einige Highlights nachzuholen. Schon seit einigen Jahren stellt das Erste für die Ferienzeit im Juli und August eine Auswahl an Kinofilmen als Free-TV-Premieren zusammen, verwertet dabei den hauseigenen ARD-Degeto-Fundus und mischt noch einige internationale Produktionen unter.

Beste Unterhaltung mit „Das perfekte Geheimnis“

Als Heimspiel läuft zu Beginn „Das perfekte Geheimnis“ (10. Juli) von „Fack Ju Göhte“-Regisseur Bora Dagtekin, der sich hier ans andere Ende der sozialen Hierarchie in das modern-bürgerliche Milieu einer Münchner Dachgeschosswohnung begibt.

Dort versammeln sich vier Freunde und deren Lebensgefährtinnen zu einem Spiel: Alle legen ihr Mobiltelefon auf den Tisch. Eintreffende Nachrichten werden sofort vorgelesen und Anrufe auf Lautsprecher gestellt.

Mit der radikalen Transparenz entfacht sich eine hochdramatische Gruppendynamik, die vor allem dank des hochkarätigen Ensembles (Wotan Wilke Möhring, Jessica Schwarz, Elyas M‘Barek, Florian David Fitz, Frederick Lau) bestens unterhält.

Ganz im Gegensatz zu der Bestsellerverfilmung „Es ist nur eine Phase, Hase“ (24. Juli), welche mit Christoph Maria Herbst und Christiane Paul in die Midlife-Crisis eines Ehepaares eintaucht. Durch eine Trennung auf Probe versuchen die beiden, frischen Wind in die Beziehung zu ventilieren. Regisseur Florian Gallenberger verhandelt das Thema ähnlich wie die Romanvorlage auf alterspubertärem Humorniveau.

„Der Rausch“ und „Helden der Wahrscheinlichkeit“ – zwei Filme aus Dänemark

Natürlich darf auch in dieser Ausgabe des Sommerkinos der alljährliche Eberhoferkrimi nicht fehlen. In „Guggelhupfgeschwader“ (7. August) kämpft Sebastian Bezzel gegen die Ausbreitung der Mafia in Niederkaltenkirchen.

Die interessantesten Filme kommen aus dem Nachbarland Dänemark ins deutsche Fernsehprogramm. In Thomas Vinterberg oscarprämiertem Werk „Der Rausch“ (18. Juli) beschließen vier Freunde, allesamt Lehrer am selben Gymnasium, im kollektiven Selbstversuch mit einem Alkoholpegel von einem halben Promille durchs Leben zu gehen.

Der Film zeigt die Energie, Kreativität und Lebenslust, die ein erhöhter Blutalkoholwert hervorbringt, ebenso wie die fatalen Auswirkungen auf soziale und familiäre Beziehungen. Aber Vinterberg tut dies ohne jenen Erkenntnisdruck, mit dem normalerweise die Nüchternheit als einzig richtiger Weg propagiert wird.

Vor allem aber trägt „Der Rausch“ auf berührend tragikomische Weise ein tiefes Verständnis männlicher Midlife-Crisis in sich, die maßgeblich von Leistungsdruck und Versagensängsten in einem kontrollierenden gesellschaftlichen Klima angetrieben wird. Mads Mikkelsen ist schlichtweg hinreißend als tiefenfrustriertes, verletztes Mannsbild, in dessen kriselnder Seele der Alkohol ein Stück Erlösung, aber keine Pro­blemlösungen freisetzt.

In Anders Thomas Jensens „Helden der Wahrscheinlichkeit“ (25. Juli) begibt sich Mikkelsen ans andere Ende der Männlichkeitsskala. Hier spielt er einen Berufssoldaten, der sich nach dem Tod seiner Ehefrau bei einem Terroranschlag nicht um die traumatisierte Tochter kümmert, sondern sich mit zwei Computernerds zusammentut, um die vermeintlichen Täter zur Strecke zu bringen.

Französischer Publikumsliebling „À la Carte“

In Form einer schwarzen Komödie setzt sich Jensen mit den kurzsichtigen Verarbeitungsstrategien fehlgeleiteter Maskulinität auseinander und hält zugleich an einem liebevollen Blick auf die verkrachte Existenz seiner Pseudohelden fest.

Aus Frankreich kommt der Publikumsliebling „À la Carte“ (31. Juli) von Éric Besnard ins Programm, der von den gesellschaftlichen Umwälzungsprozessen zur Zeit der Französischen Revolution aus der Perspektive eines Gourmetkochs erzählt. Den Abschluss der Sommerkino-Reihe bildet Kevin Macdonalds Justizthriller „Der Mauretanier“ (8. August), in dem Jodie Foster und Benedict Cumberbatch vor Gericht um die Freilassung eines Guantanamo-Häftlings ringen.