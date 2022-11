Spotify bietet seinen Nutzerinnen und Nutzern seit einigen Jahren interessante Statistiken zum eigenen Hörverhalten an. Dafür erstellt der Streamingdienst einen persönlichen Jahresrückblick. Anfang Dezember steht Spotify Wrapped in der App zur Verfügung.

Spotify Wrapped: Was haben Sie dieses Jahr am meisten gehört?

Berlin, Hannover. Mit Spotify Wrapped liefert der beliebte Musik­streaming­dienst seit 2018 interessante Statistiken zum eigenen Hörverhalten. Auch zum Ende des Jahres 2022 ist es wieder Zeit, auf die persönlichen Spotify-Lieblingsinhalte der zurückliegenden Monate zu blicken.

Spotify Wrapped: Welche Künstler wurden 2022 am meisten gestreamt?

Die Daten, die in der Regel um den 1. Dezember herum veröffentlicht werden, enthalten auch allgemeinere Informationen über die meistgespielten Künstler in der Welt. Weltweit wurde in diesem Jahr der Latin-Rap-Künstler Bad Bunny am häufigsten auf Spotify gestreamt – dicht gefolgt von Taylor Swift und Drake. Das meistgehörte Lied war „As it Was“ von Harry Styles.

Wo finde ich meinen Spotify-Jahresrückblick 2022?

Nur wer Spotify aktiv genutzt und dem Unternehmen Zugriff auf seine Daten gewährt hat, kommt am Jahresende in den Genuss des Jahresrückblicks. Zudem steht Spotify Wrapped nur in der App auf Android-Smartphones oder iPhones zur Verfügung.

Einmal in der App, muss man nichts weiter tun, als auf den Jahresrückblick klicken. In der Regel wird dieser in der Spotify-App auf der Startseite unterhalb der zuletzt gestreamten Inhalte angezeigt.

Es folgen mehrere Stories, aus Instagram und Co. bekannt, auf denen der Nutzer oder die Nutzerin einige Statistiken zu seinem oder ihrem Streamingkonsum des zurückliegenden Jahres präsentiert bekommt. Natürlich wird alles untermalt mit dem individuellen Soundtrack der letzten Monate.

Zum Schluss können die verschiedenen Top-Five-Listen, etwa zu Lieblingsinterpreten, Lieblingssongs oder Lieblingsgenre, über diverse soziale Medien mit Freunden geteilt werden.

Wer diesen Artikel über sein Smartphone liest, gelangt hier direkt zu seinem persönlichen Spotify-Jahresrückblick 2022.

Spotify Wrapped bietet neue Funktion an

Neben 2022 Wrapped hat Spotify auch die 2022 Wrapped Experience eingeführt, mit der Fans ihre eigenen personalisierten Listen des Jahres entdecken können. Neu für 2022 ist die Funktion „Your Listening Personality“ (Deine Hörerpersönlichkeit), die den Usern und Userinnen die meistgehörte Musik zeigt und anhand einer Liste von 16 Hörer­persönlichkeits­typen den eigenen Musik­geschmack charakterisiert.

RND/pf/rix