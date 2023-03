Star-Besetzung: Roland Emmerich dreht Gladiatoren-Serie

Für den US-Streamingdienst Peacock dreht Hollywood-Regisseur Roland Emmerich eine Serie über römische Gladiatoren. In „Those About To Die“ soll eine wahre Starbesetzung zu sehen sein. Laut des Regisseurs sind unter anderen Iwan Rheon (Game of Thrones) und Johannes Haukur Johannesson („Vikings: Valhalla“) dabei.

Los Angeles. Hollywood-Regisseur Roland Emmerich (67, „Moonfall“, „Independence Day“) hat zum Drehauftakt der Gladiatoren-Serie „Those About To Die“ die Besetzung weiter ausgebaut. Neu kommen unter anderem die Schauspieler und Schauspielerinnen Iwan Rheon (Game of Thrones), Johannes Haukur Johannesson („Vikings: Valhalla“), Alicia Edogamhe („Summertime“) und Liraz Charhi („Teheran“) dazu.

Emmerich verlinkte am Montag in seinen sozialen Medien entsprechende Berichte der Branchenportale „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“. Die Dreharbeiten für die Serie des US-Streamingdienstes Peacock seien nun in den römischen Cinecittà-Filmstudios angelaufen, schrieb Emmerich auf Instagram.

Anthony Hopkins als römischer Kaiser

Oscar-Preisträger Anthony Hopkins ist schon länger in der Rolle als römischer Kaiser Vespasian an Bord. Auch Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Jojo Macari und Tom Hughes gehören zum Cast.

Neben Emmerich wird auch der deutsche Filmemacher Marco Kreuzpaintner (46, „Krabat“, „Beat“, „Der Fall Collini“) als Regisseur mitwirken. Das Skript für die Serie wurde von Robert Rodat („Der Soldat James Ryan“) verfasst. Vorlage für das Historiendrama um Gladiatorenkämpfe im alten Rom ist das gleichnamige Sachbuch des US-Autors Daniel Mannix.

