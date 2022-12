﻿„Star Trek“-Star Anson Mount: „Beamen ist voll enttäuschend“

Trekkies freuen sich auf „Star Trek: Strange New Worlds“. Wenn heute der neue Streamingdienst Paramount+ in Deutschland startet, dringt das Publikum mit Anson Mount als Captain Pike und dem Raumschiff Enterprise in ferne Welten vor. Mit Jeff Bezos‘ New-Shepard-Rakete würde Mount liebend gern reisen, gesteht er im Interview: „Geht aber nicht.“

Auf der berühmtesten Raumschiffbrücke der TV- und Filmgeschichte: Anson Mount als Enterprise-Captain Christopher Pike in der Serie „Star Trek: Strange New Worlds“.

Der amerikanische Schauspieler Anson Mount spielt Christopher Pike, die Hauptfigur von „Star Trek: Strange New Worlds“, der zwölften Serie aus dem „Star Trek“-Franchise, die ab heute auch in Deutschland zu sehen ist. Der 49-Jährige Südstaatler aus Tennessee, der Joe Biden und seine Demokraten unterstützt und seine politischen Ansichten normalerweise frank und frei äußert, will – so heißt es seitens des Managements – im Zoom-Interview über „Star Trek“ reden, und nicht über Politik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hallo Anson Mount, willkommen in Berlin. Sie sind seit Kurzem der Oberkommandierende auf dem berühmtesten Raumschiff der Welt. Wie war es, zum ersten Mal auf der Brücke im Captainsessel zu sitzen?

Nun ja, das erste Mal, dass ich im Captainsessel eines Föderationsschiffs saß, war, um der Wahrheit das Wort zu geben, schon in der zweiten Staffel von „Star Trek: Discovery“. Nachdem ich als Pike gecastet worden war, ging ich eine Woche vor Drehbeginn hin, um Anproben, Make-up, Haare und all das zu machen. Und der Leiter der Abteilung für die Filmarchitektur, Jody, fragte mich, ob ich mir mal die Sets ansehen wolle. Dann gingen wir auf die Brücke der USS Discovery und er fragte mich, ob ich nicht mal auf dem Stuhl des Captains Platz nehmen möchte. Und als ich mich setzte – ich hatte das nicht erwartet – hatte ich plötzlich diesen Flashback zu den „Star Trek“-Spielen meiner Kindheit. Ich war wieder in der Zeit, als ich ungefähr acht Jahre alt war und mit meinen Freunden Enterprise spielte. Dann wurde mir klar, was diese Rolle bedeutete.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit wann sind Sie denn Trekkie und was war Ihre Lieblings-„Star Trek“-Serie?

Die Originalserie mit Kirk und Spock wurde damals auf unserem lokalen Fernsehsender in Tennessee ausgestrahlt. Meine Mutter hatte in den Sechzigerjahren die Erstausstrahlung gesehen und wollte unbedingt, dass ich mir die Wiederholung ansehe. Ich war sieben oder acht, der Sendeplatz, das weiß ich noch, als wär‘s heute, war Sonntagabend um 18 Uhr. Ich habe jede Folge der Originalserie mehrmals gesehen. Und als ich im ersten oder zweiten Highschool-Jahr war, packte mich „Star Trek: The Next Generation“. Ich bin also schon mein ganzes Leben lang ein Fan.

Mögen Sie Science-Fiction generell?

Ich mag harte Science-Fiction. Ich lese sehr viel von dem Waliser Alistair Reynolds und dem Engländer Steven Baxter. Ich habe das schon getan, als ich noch auf dem College war. Und ich liebe es, dass ich heute einfach in eine Buchhandlung gehen und kaufen kann, was ich will.

„Ich habe Hoffnung, dass es eines Tages zu einem Kontakt kommen wird“

Zu Beginn der ersten Episode Ihrer Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ sehen Sie sich als Pike eine holografische Version von Robert Wise‘ Film „Der Tag, an dem die Erde stillstand“ von 1951 an. Michael Rennie spielt darin das Alien Klaatu, das die Zeit auf der Erde eine Stunde lang anhält – als Warnung an die Menschheit, die kurz zuvor die Atombombe erfunden hat und interplanetarisch als Bedrohung empfunden wird. Würden Sie sich wünschen, ein Klaatu käme heute vorbei, um die Zeit mal kurz anzuhalten und dem zerstörerischen Treiben der Menschheit Einhalt zu gebieten?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Daran habe ich noch nie gedacht. „Der Tag, an dem die Erde stillstand“ ist ja nicht das rühmlichste Erster-Kontakt-Beispiel. Ein ziemlicher Albtraum – Klaatu wird ja gleich von uns beschossen. Ich habe Hoffnung, dass es eines Tages zu einem Kontakt kommen wird. Ob das zu meinen Lebzeiten sein wird? Wahrscheinlich nicht. Wir haben es schließlich mit riesigen Entfernungen zu tun, wie wir wissen. Was nun aber ein Zeitanhalten auf der Erde angeht, bin ich mir nicht sicher, wie viel Gutes das brächte.

Es war eine Lehrstunde Klaatus, von gewalttätigen Wegen abzuweichen.

Ja, schon. Aber wir sind eine ziemlich egoistische Spezies. Ich weiß nicht, wie lange eine solche Lektion vorhalten würde. Apropos, als ich ein Kind war, lief da so eine Folge von „Amazing Stories“ oder vielleicht war‘s auch „Twilight Zone“. In der tagte die UNO und die Außerirdischen kommen, einer von ihnen beamt sich runter und erklärt der Vollversammlung: „Wir haben euch einst hierher geschickt, um euch zu entwickeln, und ihr habt hier ein schreckliches Talent für Gewalt bewiesen. Ihr seid nicht würdig.“ „Gebt uns zwei Tage! Gebt uns zwei Tage!“, betteln die UN-Typen. Und dann handeln sie tatsächlich ein Friedensabkommen aus – ein globales Friedensabkommen in zwei Tagen. „Hier – wir haben den Weltfrieden erreicht“, sagen sie dem Außerirdischen. Und der antwortet: „Oh nein, da haben Sie was falsch verstanden. Wir züchten Krieger. Und jetzt habt ihr vollkommen versagt.“ (lacht)

„Es liegt wirklich an uns, wie wir die Zukunft angehen wollen“

„Star Trek“ war ja das erste Sci-Fi-Franchise des Friedens. Erforschen statt erobern. Fragen statt schießen. War das für Sie ein Grund, dabei zu sein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, ganz bestimmt. „Star Trek“ ist Fernsehen in seiner besten Form. Ein großer Teil des Franchise besteht darin, uns und unsere Mitmenschen daran zu erinnern, dass Optimismus angebracht ist – dass er ein guter Teil des Menschseins ist, den wir manchmal vergessen. Und dass unsere Fähigkeit zuzuhören, und unsere Fähigkeit, friedlich zu koexistieren und voneinander zu lernen, zu den besten menschlichen Eigenschaften gehören. Diese Dinge können uns genauso gut voranbringen wie unsere Gewalttätigkeit oder unser Wettbewerb. Es liegt wirklich an uns, wie wir die Zukunft angehen wollen. Also, ich denke, „Star Trek“ wirkt positiv in die Wirklichkeit hinein.

Der Captain Pike ist nicht unähnlich Ihrer Figur des Südstaatensoldaten und Westernhelden Cullen Bohannon aus der Serie „Hell on Wheels“. Beide zieht es ins Unbekannte. In der ersten Szene von „Strange New Worlds“ sehen Sie als Pike mit Bart und Mähne in einer Blockhütte in Montana sogar aus wie Bohannon. Dann preschen sie auch noch auf einem Pferd durch das verschneite Land. War das die Möglichkeit, mal wieder vor der Kamera zu reiten?

Es ist ja im Kanon gut dokumentiert, dass Pike ein Pferdetyp ist. Sein Pferd Tango ist ein stichelhaariges Pferd, ein Roan, das weiße und farbige Fellhaare gemischt hat. Da hatten wir keins gefunden, also habe ich ein schwarzes Pferd geritten. Das Reiten kam aus der Figur heraus, der Bart und die langen Haare waren mein Pandemiebart und meine Pandemiefrisur. Sie wollten, dass ich beides erstmal dranlasse, um mich dann als eine Art Offenbarung dem Publikum geduscht und rasiert zu zeigen (lacht). Und zurück zu Tango: Ich war natürlich auch total davon angetan, mich nach einigen Jahren wieder mal auf den Rücken eines Pferdes zu schwingen. Mein hinterer Oberschenkelmuskel war‘s nicht.

War‘s schlimm?

Na ja, ich war schon ziemlich wund. Und es gibt ja diese Muskeln, die man nie braucht – außer beim Reiten (lacht).

„Versuche nie, William Shatner zu übertrumpfen!“

Sie sprechen als Episodenintro den berühmten „Star Trek“-Satz: „To boldly go where no man has gone before“ (Kühn dorthin zu gehen, wohin nie ein Mensch zuvor gegangen ist) – das Sternenflottenmotto, das schon William Shatner als Kirk im Vorspann zur Originalserie zitierte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Satz haben wir im Oktober des vorigen Jahres aufgenommen, als wir noch im Pandemiemodus waren. Sie schickten mir so eine Aufnahmebox nach Hause. Ich bin in das Aufnahmestudio in meinem Keller runter und war zugleich mit der Technik in New York und mit der Postproduktion in Los Angeles verbunden. Wir nahmen auf und nahmen auf, wir machten Pause, um dann mit frischen Ohren zu hören und nahmen wieder endlos Take um Take auf – um dann mühseligst die Teile verschiedener Takes zusammenzufügen. Irgendwann sagte ich: „Leute, können wir uns einen Moment Zeit nehmen, um uns klar zu machen, dass wir uns an diesen Moment für den Rest unseres Lebens erinnern werden, dass wir nie vergessen werden, wie wir diesen Monolog zusammengepuzzelt haben?“ Und als dann eine Pause eintrat sagte ich: „Euch ist klar, dass William Shatner gerade im Orbit ist.“ Was stimmte, er war im selben Moment über uns – an Bord von Bezos‘ Rakete in der Erdumlaufbahn. Das war wild. Und es hat mich eine Lektion gelehrt. Versuche nie, William Shatner zu übertrumpfen (lacht)!

Würden Sie selbst denn gern mal bei Bezos mitfliegen?

Ich würde das rasend gern tun. Aber ich bin Vater eines einjährigen Kindes, deshalb müsste ich ein solches Angebot ablehnen. Es wäre dasselbe, wie wenn man mich fragen würde, ob ich mal einen Bullen reiten möchte. Liebend gern würde ich einen Bullen reiten. Aber ich lasse es bleiben. Es tut mir vermutlich nicht gut.

„Beamen kribbelt nicht. Es ist viel langweiliger als es aussieht“

Wie war eigentlich das erste Mal Beamen? Ist da ein elektrostatisches Gefühl. Kribbelt das unter der Haut, wenn man sich auflöst?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist voll enttäuschend. Du bist mit der Szene und der Schauspielerei so weit fertig. Dann ruft dir der Regisseur zu :„Halt!“ Und du stiehlst dich aus dem Bild (Mount steht auf und geht weg und redet aus dem Off weiter). Dann sagen sie: „Okay, weiter!“ Die Kamera läuft immer noch. Und du kommst wieder rein (Mount erscheint wieder auf dem Bildschirm). Es kribbelt nicht. Es ist viel langweiliger, als es aussieht.

Sie haben James T. Kirks Bruder Samuel an Bord der Enterprise. Wird er von allen gut behandelt?

Als klar war, dass wir einen Sam Kirk bekommen, sagte ich Akiva (Goldsman, Produzent und Autor bei „Star Trek: Strange New Worlds“), dass er in jedem Fall einen Schnurrbart bekommen muss. Und dass wir die ganze Zeit die Sch… aus ihm herausprügeln dürfen. In jeder Folge müsse Sam Kirk auch von Aliens vermöbelt werden (lacht). Nein, Dan (Jeannotte), der ihn spielt, ist ein feiner Kerl. Er ist ein richtig gutes „Familienmitglied“ geworden.

„Ich bin optimistischer als die meisten Menschen“

Und es gibt wirklich keine Aggressionen gegen ihn? Glauben Sie, dass die Menschheit eines Tages ihre Gewaltbereitschaft unterkriegen kann wie in „Star Trek“? Oder sitzt das Aggressive zu tief in unserer Spezies?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es war Ronald Reagan, der 1987 vor den Vereinten Nationen gesagt hat, es bedürfe wohl einer größeren Bedrohung wie die einer Invasion Außerirdischer, um die Menschheit zu einen. Ich bin optimistischer als die meisten Menschen. Es geht voran. Wir haben bereits eine Technologie zur Kohlenstoffabscheidung. Wir haben sie und wissen, wie man sie einsetzt. Es geht nur noch darum, sie in großem Maßstab einzusetzen. Ich glaube an das Gute im Menschen und an das menschliche Streben. Ich glaube, dass es in unserer Natur liegt, gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen und einer Geschichte zu lauschen. Genau das ist auch der Grund, weshalb das Kino nie aussterben wird. Diese Geschichten appellieren in der Regel an unsere gute Seite. Eher selten werden am Lagerfeuer Überlebensmythen weitergegeben, in denen es darum geht, so viele Menschen wie möglich umzubringen. Wir Menschen wissen sehr gut, wer wir sind und wer wir sein wollen. Aber es liegt auch in unserer Natur, dass wir uns manchmal vom Lagerfeuer abwenden und in den dunklen Wald gehen, um zu sehen, was da draußen ist.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Anson Mount (49) ist seit dem heutigen Donnerstag (8. Dezember) beim Streamingdienst Paramount+ in seiner eigenen Serie „Star Trek: Strange New Worlds“ Captain des Raumschiffs Enterprise (Vorgänger von Captain Kirk). Der amerikanische Schauspieler wuchs in dem Städtchen White Bluff im US-Bundesstaat Tennessee auf, dem Heimatort seines Vaters, der Redakteur beim „Playboy“ war. Sein Schauspieldebüt gab Mount 1999 in einer Folge der Serie „Ally McBeal“. Weltweit bekannt wurde er durch die Rolle des Bürgerkriegssoldaten Cullen Bohannon, der in der Westernserie „Hell on Wheels“ (2011-2016) den Mörder seiner Frau und seines Kindes sucht und sich dem Bau der transkontinentalen Eisenbahn anschließt. 2019 erschien er zum ersten Mal als Enterprise-Captain Pike in der zweiten Staffel von „Star Trek: Discovery“ (2019). Mount kam in der Rolle des Pike, der im ersten Pilotfilm der Originalserie „Star Trek“ 1965 im Captainsessel der Enterprise saß (bevor 1966 im zweiten Pilotfilm James T. Kirk folgte), so gut an, dass die Figur ihre eigene Serie bekam. Anson Mount ist mit der Fotografin Darah Trang verheiratet und Vater einer einjährigen Tochter.

„Star Trek: Strange New Worlds“, erste Staffel, zehn Episoden, von Akiva Goldsman, Alex Kurtzman, Jenny Lumet, mit Anson Mount, Ethan Peck, Celia Rose Gooding, Rebecca Romijn, Jess Bush, Bruce Horak, Christina Chong (ab 8. Dezember bei Paramount+)