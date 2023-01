Tyrannei und Widerstand: Die zweite Staffel von „Star Wars: The Bad Batch“ startet

In der zweiten Staffel von „Star Wars: The Bad Batch“ (ab 4. Januar bei Disney+) versuchen sich die Helden der Kloneinheit 99 so lange wie möglich aus den diktatorischen Umwälzungen ihrer Zeit herauszuhalten. Doch das Imperium ist ihnen auf den Fersen. Serienmacher Dave Filoni zeigt auf unterhaltsame Art die Mechanismen des Totalitären.

Hat den Bogen schnell raus: Jungklonin Omega wird im Handumdrehen zur vollwertigen Kämpferin in den Reihen von Kloneinheit 99. Szene aus der zweiten Staffel der Animationsserie „Star Wars: The Bad Batch“, die am 4. Januar beim Streamingdienst Disney+ startet.

Das Imperium schlägt vor: Dass man Frieden und Ordnung in der „weit, weit entfernten Galaxis“ bieten und sichern wolle, heißt es. Und beides sind ja nun an und für sich beruhigende und löbliche Vorhaben – wüsste man nicht, dass auch Diktatoren unserer eigenen Galaxis wie Hitler, Stalin und heute Putin in ihren Orwell‘schen Sinnverdrehungen Ähnliches vorzuhaben vorgaben und -geben. Propaganda ist Lug und Trug, Gewalt erhebt dahinter stets ihr hässliches Haupt. Des Angepassten Frieden und Ordnung in Diktaturen sind immer des Skeptikers und Andersdenkenden Leid und Verfolgung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So auch im „Star Wars“-Imperium, wo sich die Kloneinheit 99 in der zweiten Staffel der Animationsserie „The Bad Batch“ zunächst aus den politischen Umwälzungen herauszuhalten sucht, die mit der Machtergreifung des Imperators (aka Darth Sidious alias Ex-Kanzler Palpatine) einhergehen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Zeitenwende durch Massenmord

Wir erinnern uns an die von langer Hand vorbereitete Zeitenwende von „Star Wars“. Ein Chip mit der „Order 66″ brachte die geklonte Armee der Demokratie auf des Imperators dunkle Seite der Macht. Ihre Generäle, die unbestechlich guten Jedi-Ritter, so lautete die den Klonkriegern von Palpatine schon embryonal implantierte Lüge, hätten die Republik verraten und müssten sterben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur wenige der Jedi überlebten das anschließende Massaker, und das 99er-Team Hunter, Wrecker, Tech und Echo sowie Klon-Teenie Omega – immun gegen die fatale Programmierung – verstanden die Welt nicht mehr, tauchten ab und erledigten (Spoiler-Alarm!) zu Beginn der zweiten Staffel als Söldner Jobs für die machtbewusste Trandoshanerin Cid, eine zwielichtige Lady mit – nicht von ungefähr – Reptilphysiognomie.

Zunächst schließt sich von den 99ern nur Echo dem Widerstand an, als dann aber Omega zur Schlüsselfigur erklärt und vom Imperium gejagt wird, kommt auf die auf dem Paradiesplaneten Pabu gestrandeten Helden eine Entscheidung zu.

Die Klone „erwachen“ und erkennen ihr Verbrechen

Die zweite Staffel erzählt von der Phase der Konsolidierung, der Machtabsicherung. Noch ist die Tyrannei nicht gefestigt und nach den Jedi-Morden gärt es bald in den Reihen der Klone. Viele „erwachen“, zweifeln, begreifen ihren Gehorsam als Verbrechen. Es gibt erste Aufstände, und die Schergen des Imperators, die bereits einen Genozid auf dem Planeten Kamino zur Naturkatastrophe umlogen, setzen heimlich auf Vernichtung der Klone statt auf Dialog.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dave Filoni, der „Star Wars“-Macher aus Pennsylvania („The Clone Wars“, „The Mandalorian“), versteht sich ein weiteres Mal visuell wie erzählerisch auf allerbeste Unterhaltung. Er lässt das Publikum ein weiteres Mal wünschen, er wäre schon bei J. J. Abrams‘ lahmer dritter „Star Wars“-Kinotrilogie der Zampano von George Lucas‘ märchenhafter Sci-fi-Saga gewesen. Mit leichter Hand und einem guten Sinn für Dramaturgie spitzt er die Dinge zu, erzählt parallel zum actionerfüllten Politgewese die Geschichte, wie aus den Abtrünnigen von 99 eine funktionierende Familie, wie aus soldatischer Pflicht ernsthafte Zuneigung wird.

Und lässt sich auch einmal Zeit für eine 25-minütige, im Gesamtgefüge verzichtbare Episode, in der er Omega bei einem Pod-Race über Stock und Stein flitzen lässt. Dass das Kind übertrieben schnell zur vollwertigen Kampfgenossin der Outlaws reift, muss man hinnehmen. Turboheldentum ist den Anforderungen einer Serie geschuldet, in der es Abenteuer nur so hagelt und ein ewig schutzloses Mädchen als nervtötend empfunden würde.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

14 der 16 Episoden wurden zur Ansicht gereicht, binnen deren sich Zuschauers Zuneigung zu den durchaus differenzierten Helden festigt. Interessant ist die Storyline, die Filoni für den abtrünnigen 99er-Scharfschützen Crosshair bereithält. Der kaltblütige Killer der ersten Staffel („Ein Soldat folgt Befehlen“) muss auf die harte Tour erfahren, dass seine Professionalität und Loyalität vom Imperium nur ausgebeutet werden.

Und dass der Einzelne nichts zählt. Aus „Star Wars: The Bad Batch“ zieht man so mehr Wissen über die Mechanismen des Totalitären und den Schatz, den Demokratie darstellt, als aus so mancher trockener Geschichtsstunde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Star Wars: The Bad Batch“, Animationsserie, zweite Staffel, 16 Episoden, von Dave Filoni (ab 4. Januar bei Disney+)