Starkoch Alexander Herrmann über Kochshows: „Das vermittelt ein Gefühl der Wahrhaftigkeit“

Ein komplettes Gericht auf einem Löffel: Ab Mittwoch, 3. Mai, zeigt Sat.1 eine neue Staffel „The Taste“ mit Alexander Herrmann als Juror und Coach. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland spricht er über Fritteusengeruch, die Evolution der Kochshows und abgeleckte Löffel.

Herrmann kam 1971 im fränkischen Kulmbach zur Welt und wuchs in einer Hoteliersfamilie auf. Er besitzt mehrere Restaurants – das im Romantik Posthotel im fränkischen Wirsberg wurde mit zwei Sternen ausgezeichnet. Im Fernsehen trat Herrmann erstmals ab 1997 beim „Kochduell“ auf. Herrmann ist in dritter Ehe verheiratet und hat zwei Kinder.

Herr Herrmann, vor zehn Jahren begann die Kochshow „The Taste“, in der das Essen auf einem Löffel angerichtet wird. Was wäre auf einem Löffel, der Ihre Visitenkarte darstellen sollte?

Auf meinem Löffel wären unten ein bisschen Kartoffelstampf, darauf eine zart gegarte weiße Spargelspitze, etwas Abrieb von der Zitrone, Meersalz, ein paar Tropfen Zi­tro­ne am Rand und darüber in Nussbutter gebräunte Brösel. Wenn man dieses Gericht auf einem Teller anrichten würde, könnte man noch etwas Frittiertes von der Kartoffel dazutun, aber das ist auf dem Löffel eher schwierig.

Warum?

Es ist ähnlich wie beim DFB-Pokal: Der Taste-Löffel hat eigene Gesetze. Man hält ihn an die Nase, riecht daran, und dann würde man in diesem Fall zuerst den Fritteusengeruch der Kartoffel riechen. Das ist nicht schön. Den Löffel muss man verstehen lernen, und je schneller das geht, umso weiter kommst du in der Show. Diese Reise machen alle unsere Kandidaten.

Wie schwierig ist es, im Fernsehen zu vermitteln, wie etwas schmeckt?

Ich sag mal salopp: „The Taste“ ist keine Kochshow, sondern es ist eher eine Essshow. Wir reden darüber, was auf einem Löffel alles schön war und was vielleicht gestört hat. Und da wir vier Juroren sind, beschreibt jeder das Gericht ein bisschen anders.

Geht der Trend weg von traditionellen Kochsendungen hin zu Eventkochen wie etwa auch in Tim Mälzers „Kitchen Impossible“?

Vor allem in den dritten Programmen gibt es schon noch die klassischeren Kochsendungen. Aber natürlich hat sich wahnsinnig viel getan in den vergangenen 30 Jahren. Wenn ich an die Anfänge von „Kerners Köche“ denke, ging es wirklich darum, dass man ganze Gerichte zubereitet: die Soße, die Beilage, das Gemüse, das Fleisch. Jahre später haben wir uns in der Sendung nur noch auf einzelne bedeutsame Dinge konzentriert, zum Beispiel: Wie gelingt es, die Entenbrust perfekt rosa zu braten? Was heute beim Entertainment in den 20.15-Uhr-Formaten stattfindet, nicht nur in Kochshows, ist ein enormer Kampf um Aufmerksamkeit. Du musst es schaffen, alle paar Minuten neue Reize zu setzen, damit der Zuschauer nicht umschaltet – es ist aber natürlich wichtig, dass du gleichzeitig die Seriosität wahrst.

Ist es nicht seltsam, dass Menschen so gern Kochshows gucken, obwohl daheim immer weniger gekocht wird?

Schauen Sie: Ich selbst kann nicht behaupten, dass ich die Welt noch verstehe, gerade wenn es um das politische Geschehen geht. Wir sind alle wahnsinnig informiert, aber es ist schwer, das alles aufzunehmen. Denken Sie an die Klimakrise. Man hat doch den Eindruck, dass man nichts mehr richtig machen kann. Darf ich noch ein Auto mit Verbrennermotor fahren? Darf ich mir ein neues Handy kaufen? Wo werden meine Klamotten produziert? Man braucht Orientierung. Und da kommt der Megatrend Kochen im Fernsehen ins Spiel: Da siehst du als Zuschauer ein Stück Brot, eine Tomate, ein Stück Biofleisch, und du siehst genau, ob da was in der Pfanne anbrennt oder nicht. Du musst nicht rätselraten. Das vermittelt, philosophisch gesagt, ein Gefühl der Wahrhaftigkeit.

Alfred Biolek hat mal über seine Kochsendung gesagt, dass es Zuschauerproteste hagelte, wenn er den Kochlöffel ableckte und ihn dann zurück in den Topf steckte. Ist das bei „The Taste“ auch so?

Das ist und bleibt immer noch die größte Aufregung. In der Tat habe ich schon selbst mit einem Probierlöffel gekostet und bin dann mit demselben Löffel noch mal rein in die Vinaigrette. Das passiert immer mal wieder. Zu Hause macht das doch auch jeder. Sehr oft werden wir auch gefragt: Was ist mit den Lebensmitteln, die übrig bleiben?

Und was antworten Sie darauf?

Wir schmeißen nix weg. Alle gekochten Reste, die nach dem Servieren der Löffel übrig bleiben, werden von den Teams aufgegessen. Also von den Kandidaten und Kandidatinnen, aber zum Beispiel auch von den Kameraleuten, die sind ja auch neugierig, wie es schmeckt. Und die nicht verbrauchten, noch verpackten Lebensmittel werden an die Tafel gespendet.